Александр Кравчук и Олеся Гецко: На кремлевском паркете обостряются все ощущения

14 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО), официальный партнер — Авиакомпания NordStar. Информационный партнер Кубка — МТРК «Мир» . Организатор и ведущий — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов

«Важно, чтобы мы дарили положительные эмоции публике»

В рамках этого грандиозного танцевального форума пройдут соревнования как среди профессиональных дуэтов, так и среди любителей. Как раз в любительской части турнира примет участие очень стильный и техничный дуэт из Украины — Александр Кравчук и Олеся Гецко. Этим танцорам уже доводилось выступать на кремлевском паркете, и они с огромным нетерпением ждут возвращения на него. В преддверии турнира Александр и Олеся рассказали о своих ощущениях от соревнований в Кремле, о том, чем им запоминаются лучшие танцевальные турниры, а также о многом другом.

Олеся: Мы уже выступали в Кремле — весной в 2015 году и в октябре 2017-го. Так в нынешнем апреле это будет уже третий раз.

Александр: У этого места своя особая атмосфера, своя история. Когда выходишь на Кремлевский паркет, чувствуешь какую-то особую торжественность, невероятный масштаб этого зала, его колоссальный объем. Ощущаешь, что танцуешь в очень большом красивом помещении, и тебя это вдвойне вдохновляет. Это действительно особенный зал, в котором обостряются все ощущения.

Для нашей пары главный приоритет — это творческое развитие. А еще очень важно искреннее внимание и поддержка зрителей. Во время турнира мы стараемся не думать о том месте, которое в итоге займем. Зачем? Ведь никогда не знаешь, где ты можешь получить неожиданно высокий результат, а где неожиданно низкий. И мы не можем повлиять на оценки судей. Но от нас зависит то, какой продукт увидит зритель. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы здесь и сейчас смогли показать свой лучший танец, сумели продемонстрировать то, над чем так усердно работали в тренировочном зале. Важно, чтобы мы дарили положительные эмоции публике, которая нас поддерживает, за нас болеет. Прежде всего мы хотим, чтобы наш танец затрагивал сердца зрителей. Так что для нас это основная цель на паркете. А все остальное — результаты, места, победы, кубки и медали — это уже приятное и, конечно, желаемое дополнение.

«Каждое соревнование уникально»

Олеся: Для меня каждый турнир чем-то особенным запоминается. Для нас было невероятно сильно по эмоциям попадание первый раз в полуфинал в Англии. И точно так же для нас было крайне волнительным участие в первом для нас Кубке Кремля. Потому что это знаменитый, легендарный турнир — мечта каждого танцора. И когда нас пригласили сюда впервые, это было очень знаковым событием, которое запомнилось до мелочей. Конечно, многие соревнования чем-то примечательны: где-то публика очень активно поддерживает, что навсегда остается в памяти, где-то результат получается даже лучше, чем ты ожидал или планировал получить. Мне очень запомнилась наша победа в Ассене: тогда мы в европейской программе попали в финал в категории до 21 года и были очень этому рады, а в довершении еще и выиграли! Теперь наши имена внесены в специальную книгу, где указаны все победители этого турнира. Поэтому каждое соревнование чем-то уникально.

Александр: Мы выиграли Чемпионат мира в категории «молодежь» по «Десяти танцам». Кроме того, мы — двукратные чемпионы мира по «Десяти танцам» уже во взрослой категории. Эти два турнира, в которых наш дуэт стал лучшим, конечно, нам очень запомнились. А еще наше дебютное попадание в полуфинал на International было очень радостным и запоминающимся событием.

«Новые костюмы — это новые эмоции»

Олеся: Мы относимся очень серьезно к своим образам, тщательно продумываем все детали, прически, макияж — чтобы это все было гармонично и красиво. И костюмы, естественно, тоже. Мы уже опытные, поэтому стараемся продумывать все нюансы наперед, чтобы избежать форсмажорных ситуаций с потерей багажа. Если мы прилетаем поздно, а турнир рано начинаются, то обязательно берем костюмы с собой. Но даже если бы такая ситуация с потерей платья случилась, то я готова была бы станцевать и в чужом костюме. Правда, в этом случае было бы непросто найти наряд, поскольку далеко не каждая пара готова поделиться с тобой своим концертным гардеробом.

Стиль нашей пары определяется в обсуждениях с тренерами, они нам всегда советуют. Мы высказываем какие-то свои идеи, обсуждаем их, затем разрабатываем образ и какой-то период времени придерживаемся его. Но иногда хочется поэкспериментировать, тогда мы пробуем и делаем то, что хочется именно в данный момент. Затем смотрим, насколько удачно получилось. Стараемся менять образ в соответствии с танцем, чтобы интересно было не только зрителю за нами наблюдать, но и нам самим танцевать. Потому что свежие идеи в танце и новые костюмы — это ведь еще и совершенно новые эмоции. Особенно для девушек. Хотя Александр тоже не любит танцевать долго в одних рубашках, ему тоже нравятся перемены в образе, иногда он не прочь поэкспериментировать.

«Мне все интересно»

Александр: Я себя иногда ловлю на мысли, от которой мне становится немного не по себе. Я думаю о том, что умею только танцевать. Нередко я сталкиваюсь с какими-то бытовыми вопросами, которые для большинства людей кажутся пустяковыми, а у меня не получается их решить. Я осознаю, что живу в каком-то своем танцевальном мире, и какие-то обычные будничные проблемы ставят меня в тупик. Не знаю, чем бы я занимался, если бы не танцы. Мне нравится кинематограф, может быть, я бы себя хотел попробовать в качестве актера. Но пока никаких серьезных шагов в этом направлении не предпринимал.

Олеся: Я, наверное, более любознательная. Мне очень нравится изучение языков. Обожаю итальянский язык, и когда появляется время, с удовольствием его учу. Люблю песни на итальянском языке, люблю спорт — особенно художественную гимнастику. Наверное, я была бы гимнасткой, если бы не танцы. Еще мне очень интересна фотография, мне нравится искать и придумывать красивые ракурсы, учусь работать со светом.

Александр: Я точно знаю, кем была бы Олеся. Про себя не знаю, а про нее знаю. Она была бы блогером и фотографом.

Олеся: (Смеется) На самом деле у меня много увлечений, мне многое интересно. Про любовь к художественной гимнастике я уже говорила. А ведь я иногда даже немного занимаюсь гимнастикой с предметами — просто для себя, для обретения новых навыков. Даже владею немного лентой, умею делать некоторые упражнения.

«Всегда стараюсь подготовиться, узнать что-то о стране, в которую летим»

Александр: Это очень здорово, что в силу своей профессии мы имеем возможность много путешествовать. Единственный нюанс — не всегда получается путешествовать в нормальном понимании этого слова. Порой кроме аэропорта, отеля и места проведения соревнований мы ничего и не видим. Бывает, график так построен, что ты не можешь даже остаться на следующий день, чтобы прогуляться по городу — нужно уже улетать на очередные соревнование или на сборы. И получается так, что ты прилетаешь, берешь такси, доезжаешь до отеля, отдыхаешь, спишь, ешь. На следующий день едешь на турнир, выступаешь, затем возвращаешься в гостиницу, ложишься спать, а на следующее утро у тебя вылет. Но иногда все же удается насладиться красотами городов, в которые мы приезжаем. А побывали мы уже очень во многих странах и красивых местах!

Олеся: Путешествовать мы очень любим. В последнее время мы пытаемся, если получается, выделить по крайней мере день, чтобы увидеть хотя бы самые основные достопримечательности и получить представление о стране. Я всегда стараюсь хотя бы чуть-чуть подготовиться, узнать о том городе, куда летим, какие интересные места стоит увидеть или посетить. Например, в Токио, мы побывали в очень красивых садах и стали свидетелями потрясающего зрелища — цветения сакуры. Посмотрели Старый город, где было очень интересно. В Барселоне посетили парк Гауди. Безумно красиво! В Париже, конечно же, Лувр и Эйфелеву башню. Одна из последних поездок были в Астану. Организаторы турнира сделали для нас экскурсию по выставочному центру, где прошлым летом проходила ЭКСПО-2017. Там были представлены новейшие научные исследования и изобретения на тему «Энергия будущего». Очень познавательно и просто завораживающе. В Афинах тоже недавно были: причем мы там и преподавали, и выступили на турнире. Но в один из дней все же успели погулять по центру, с удовольствием посетили Акрополь и Королевский сад.

Александр: Если есть свободное время вечером, когда прихожу уставший после тренировки, то я люблю поиграть в компьютерные игры. Также люблю на досуге поиграть в бильярд. А Олеся любит читать.

Олеся: Да, я очень люблю читать. Для меня идеально, если есть вечер, который я могу посвятить чтению, ни о чем не думать, ничего не планировать, не расписывать занятия свои или наших учеников — когда я предоставлена только сама себе.

Мне интересны разные книги. Стараюсь сейчас перечитывать классические произведения. Также люблю историческую литературу и что-то познавательное. Мне нравятся издания, из которых я что-то новое узнаю. Психологические книги мне очень интересны. А в последнее время очень увлеклась профессиональной литературой для танцев: о хореографии, об известных танцорах. Эти книги дают мне пищу для размышлений, из них я могу почерпнуть что-то новое для занятий. Сейчас, например, я читаю Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Мне очень нравится подход, хочу попробовать что-то применить для себя на практике. Вот как раз недавно с учениками обсуждали то, как можно проживать все моменты в танце. Я читаю эту книгу и переношу все это на хореографию. Потому что для меня актер и танцор в плане творчества и артистизма очень близки. Мы ведь тоже создаем свою историю на паркете. И для меня крайне важно, чтобы зритель сумел проследить мою историю, а не просто набор бессмысленных движений. Это из последнего. Еще у меня есть книга (сейчас не припомню название) на английском языке о том, как Англия создает англичан. Мне очень понравилось, потому что мы много времени проводим в Лондоне. Там описывается как раз архитектура Великобритании, влияние геолокации на человека, на его привычки и на стилистику города и его жителей, воздействие хода истории на национальный менталитет. Еще из последнего у меня на столе «Атлант расправил плечи». Но, разумеется, не все свободное время провожу за книгами! Еще мы любим в кино ходить, прогуляться по красивым местам, в парках.

Александр: В последнее время не могу выделить какой-то один фильм, который произвел на меня впечатление. Честно говоря, мало что нравится сейчас. Если мы ходим в кинотеатр, то только чтобы посмотреть какой-то экшн, какой-то боевик, потому что там можно это увидеть на большом экране с отличным звуком. Мы с Олесей недавно пересматривали хороший фильм «Законопослушный гражданин». Мы любим глубокие фильмы, о каких-то непростых жизненных ситуациях.

Олеся: Я, честно говоря, в последнее время больше люблю позитивные фильмы. Я поняла, что в жизни много моментов, за которые ты переживаешь, о которых думаешь. И я действительно люблю какие-то глубоки драмы, о которых Саша уже сказал. Но сейчас понимаю, что чаще мне хочется посмотреть что-то позитивное, легкое и доброе, со счастливым концом.

*** Александр и Олеся: Хочется поблагодарить организаторов Кубка Кремля за их огромные усилия. То, сколько труда они вкладывают в создание этого события, чувствуется с момента приезда. Организация всегда на высшем уровне, и это очень приятно! Поэтому команде Станислава Попова наша благодарность и пожелание проводить этот замечательный турнир из года в год на таком же высоком уровне и давать возможность зрителям наслаждаться красивым танцем. Участникам мы бы хотели пожелать, чтобы каждый из них мог не только соревноваться, а воистину прочувствовать этот масштаб, атмосферу этого турнира, получить удовольствие от танца и поделиться своим талантом, своими эмоциями.

Кубок мира по латиноамериканским танцам — 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18:00 мск.

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