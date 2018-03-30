Британец пристал к гусю и поплатился

Гусь обратил в бегство британца, который снимал его на видео. Об этом сообщает издание Metro.

В ролике мужчина подходит к птице и говорит: «Ну что, гусь? Думаю, с тобой я справлюсь. Шипишь на меня, думаешь, большой и страшный? Не шипи. Вот так. И язык спрячь. Попадешь мне на сковороду. Не такой ты крутой».

Гусь игнорировал его слова и спокойно чистил перья, пока человек не подошел слишком близко. После этого он повернулся и, размахивая крыльями, бросился на него, а мужчина с громкими воплями пустился наутек.

28 марта сообщалось, что в британской деревне Пекфортон на гостя свадьбы напала сипуха. Дрессированную сову запустили в помещение, чтобы она принесла обручальные кольца, а она спикировала на сидевшего в первом ряду мужчину. Тот не был готов к атаке и свалился на пол.