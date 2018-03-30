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Британец пристал к гусю и поплатился
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Британец пристал к гусю и поплатился 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Гусь обратил в бегство британца, который снимал его на видео. Об этом сообщает издание Metro.
В ролике мужчина подходит к птице и говорит: «Ну что, гусь? Думаю, с тобой я справлюсь. Шипишь на меня, думаешь, большой и страшный? Не шипи. Вот так. И язык спрячь. Попадешь мне на сковороду. Не такой ты крутой».
Гусь игнорировал его слова и спокойно чистил перья, пока человек не подошел слишком близко. После этого он повернулся и, размахивая крыльями, бросился на него, а мужчина с громкими воплями пустился наутек.
28 марта сообщалось, что в британской деревне Пекфортон на гостя свадьбы напала сипуха. Дрессированную сову запустили в помещение, чтобы она принесла обручальные кольца, а она спикировала на сидевшего в первом ряду мужчину. Тот не был готов к атаке и свалился на пол.
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