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Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства на птицей
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Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства на птицей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гусь атаковал издевающегося над ним мужчину.
В Сети появились кадры, снятые мужчиной, жителем Теннесси. На них он подошел к гусю, прогуливающемуся по улице, и начал к нему приставать.
«Здорово, гусь! Думаю, тебя можно забрать!», — приветственно начал мужчина.
Ответного приветствия не последовало, вместо этого птица ответила шипением. После этого мужчина продолжил.
«Ты шипишь на меня? Ты думаешь, ты такой большой и крутой? Не шипи на меня!»
Однако, эти слова также не возымели успеха. Тогда автор ролика пообещал птице зажарить ее на сковороде.
«Ты — не крутой!», — заявил тенниссиец.
Видимо, поняв дальнейшую направленность диалога, гусь перестал обращал внимание на человека и принялся чистить перышки. Но мужчина не унимался:
«Ах, ты засучиваешь рукава? Готов драться?! Говорят, тебе все как с гуся вода, так покажи, из чего ты сделан!», — заявил американец, приблизившись к птице.
Однако, гусь оказался не лыком шит, и, замахав расправленными крыльями, приготовился дать отпор обидчику. Еще даже не «получив свое», неуемный тенниссиец тут же обратился в бегство.
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