Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства на птицей

Гусь атаковал издевающегося над ним мужчину.

В Сети появились кадры, снятые мужчиной, жителем Теннесси. На них он подошел к гусю, прогуливающемуся по улице, и начал к нему приставать.

«Здорово, гусь! Думаю, тебя можно забрать!», — приветственно начал мужчина.

Ответного приветствия не последовало, вместо этого птица ответила шипением. После этого мужчина продолжил.

«Ты шипишь на меня? Ты думаешь, ты такой большой и крутой? Не шипи на меня!»

Однако, эти слова также не возымели успеха. Тогда автор ролика пообещал птице зажарить ее на сковороде.

«Ты — не крутой!», — заявил тенниссиец.

Видимо, поняв дальнейшую направленность диалога, гусь перестал обращал внимание на человека и принялся чистить перышки. Но мужчина не унимался:

«Ах, ты засучиваешь рукава? Готов драться?! Говорят, тебе все как с гуся вода, так покажи, из чего ты сделан!», — заявил американец, приблизившись к птице.

Однако, гусь оказался не лыком шит, и, замахав расправленными крыльями, приготовился дать отпор обидчику. Еще даже не «получив свое», неуемный тенниссиец тут же обратился в бегство.