Где заказать вкусную и качественную еду

Обед — важная составляющая качественного рабочего процесса. Если ты голодный, то в голове нет других мыслей, кроме как «быстрее бы домой — там вкусная еда». Да, можно брать еду и с собой, но не всегда есть время на приготовление блюд, да и не хочется таскаться с объёмными контейнерами. В таком случае можно заказать доставку готовой еды. Но вот незадача: готовая еда чаще всего стоит вдвое, а то и втрое дороже той, которую ты приносишь из дома. Второй момент, который отталкивает от заказа доставки еды, — плохое качество. Кто знает, что туда положили. Третье — однообразие. Чаще всего это несколько похожих блюд, которые быстро приедаются, и хочется уже чего-то другого, а в ассортименте только этот набор еды.

И вот мы подошли к главному вопросу этой статьи: где заказать готовый обед в офис? В интернете мы нашли компанию Pizzarion. Несмотря на название, намекающее на ассортимент компании, Pizzarion занимается приготовлением и доставкой не только пиццы, но и суши, роллов, горячих блюд, лапши, салатов, пирогов и напитков. То есть в Pizzarion ты найдёшь блюда, которые позволят тебе каждый день питаться вкусно и разнообразно. Заказать пиццу → Какие ещё плюсы заказа еды в Pizzarion?

— Высокое качество. Ты не найдёшь в блюдах никаких посторонних ингредиентов — только то, что указано в составе. Если это пицца, то она будет приготовлена по итальянским стандартам; если суши — по японским. Никакой самодеятельности. И это действительно радует, особенно на фоне многих компаний, которые экспериментируют и кладут в ту же пиццу укроп, а роллы делают с плавленным сыром «Дружба». Да, есть и такое. — Халяль. Да, очень сложно найти продукцию, которую можно есть мусульманину. Но даже если ты христианин или атеист, то всё равно будешь рад тому факту, что халяльная еда более качественная, нежели обычная, так как отбор продуктов, входящих в состав блюд, более строгий. — Разнообразие. Как уже было сказано выше, в ассортименте очень много блюд. Так, например, только одних суши в компании Pizzarion 43 вида. Среди них ты найдёшь пять сетов для больших и маленьких компаний, а также суши и роллы для одного человека. Заказать суши →

— Бонусы. При заказе еды в компании Pizzarion ты получаешь «Карту голодного клиента». На следующий заказ ты получишь скидку 3%, плюс к этому 3% от суммы заказа зачислится на карту. При накоплении 600 рублей ты сможешь оплатить заказ бонусами. Кстати, после десятого заказа сумма скидки вырастет до 5%, а после двадцатого — до 10%. — Бесплатная и быстрая доставка. В отличие от многих компаний доставки еды, Pizzarion бесплатно привозит еду, и ты платишь только за заказанные блюда. Курьер выезжает по адресу уже через 10 минут, так что тебе не придётся долго ждать еду. — Работа с разными клиентами. Компания Pizzarion доставляет еду как на дом, так и в офисы и часто обслуживает корпоративы. На работе праздник? Ты знаешь, где заказать вкусную еду. Заказать еду ты можешь на сайте, по телефону или в мобильном приложении. В приложении ты найдёшь меню с фотографиями блюд, состав и стоимость готовых блюд. При первом заказе через мобильное приложение действует скидка 20%. Посмотреть все меню →