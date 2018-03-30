Ещё
77-летняя балерина поразила мир танцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

77-летняя балерина поразила мир танцами 

Рамблер 8 часов назад
Обычно балерины выходят на пенсию раньше представительниц других профессий — в 25-35 лет. Но 77-летняя Сюзель Пул не собирается следовать примеру своих коллег. Она продолжает танцевать и преподает балет в академии.
Сюзель Пул, уроженка Лондона, начала заниматься балетом в 7 лет, а уже в 10 блистала на подмостках. Несмотря на огромный опыт, балерина тренируется каждый день, чтобы достичь совершенства.
"У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику", — объяснила балерина.
Сюзель выступает в домах престарелых и общается с людьми гораздо моложе нее. Она убеждает их, что заниматься балетом можно в любом возврасте, если есть желание.
"Танцы — лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств", — считает Сюзель.
Балерина вспоминает, что не была слишком одаренным ребенокм в детстве, но ей повезло с учителями. Теперь она старается сделать то же самое для своих учениц.
Помимо Англии и США, где сейчас живет Сюзель, она дает уроки в Южной Америке и Африке.
"Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты действительно любишь" — говорит балерина.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы9
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает77
Поддельные документы, которые изменили историю19
Бравый гусь распугал солдат16
Буйный призрак напал на мотоциклиста12
Видео
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
10:05
Заяц запрыгнул на многоуровневую парковку в Екатеринбурге
Безумный мир
00:32
Бравый гусь распугал солдат
Безумный мир
01:09
Буйный призрак напал на мотоциклиста
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение