77-летняя балерина поразила весь мир

Обычно балерины выходят на пенсию раньше представительниц других профессий — в 25-35 лет. Но 77-летняя Сюзель Пул не собирается следовать примеру своих коллег. Она продолжает танцевать и преподает балет в академии.

Сюзель Пул, уроженка Лондона, начала заниматься балетом в 7 лет, а уже в 10 блистала на подмостках. Несмотря на огромный опыт, балерина тренируется каждый день, чтобы достичь совершенства.

"У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику", — объяснила балерина.

Сюзель выступает в домах престарелых и общается с людьми гораздо моложе нее. Она убеждает их, что заниматься балетом можно в любом возрасте, если есть желание.

"Танцы — лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств", — считает Сюзель.

Балерина вспоминает, что не была слишком одаренным ребенком в детстве, но ей повезло с учителями. Теперь она старается сделать то же самое для своих учениц.

Помимо Англии и США, где живет Сюзель, она дает уроки в Южной Америке и Африке.