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77-летняя балерина поразила весь мир 

Рамблер 25 минут назад
Обычно балерины выходят на пенсию раньше представительниц других профессий — в 25-35 лет. Но 77-летняя Сюзель Пул не собирается следовать примеру своих коллег. Она продолжает танцевать и преподает балет в академии.
Сюзель Пул, уроженка Лондона, начала заниматься балетом в 7 лет, а уже в 10 блистала на подмостках. Несмотря на огромный опыт, балерина тренируется каждый день, чтобы достичь совершенства.
"У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику", — объяснила балерина.
Сюзель выступает в домах престарелых и общается с людьми гораздо моложе нее. Она убеждает их, что заниматься балетом можно в любом возрасте, если есть желание.
"Танцы — лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств", — считает Сюзель.
Балерина вспоминает, что не была слишком одаренным ребенком в детстве, но ей повезло с учителями. Теперь она старается сделать то же самое для своих учениц.
Помимо Англии и США, где живет Сюзель, она дает уроки в Южной Америке и Африке.
"Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты действительно любишь", — говорит балерина.
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