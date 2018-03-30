Индийская невеста приехала на свадьбу верхом

Уроженка Раджастхана удивила многочисленных гостей на своей свадьбе необычным для Индии поступком.

В отличие от традиционных индийских невест, она не стала исполнять чувствительную песню или красивый танец, а приехала на торжество верхом на лошади. Поступок нетривиальный, если учесть, что обычно это прерогатива жениха.

Неха Хичар объяснила, что с детства воспитывалась в традициях одинакового отношения к мальчикам и девочкам. Родители не раз говорили ей, что мужчины и женщины являются равноправными членами общества. Поэтому невеста решила изменить старинную традицию в духе современных тенденций.

Неха не стала ограничиваться полумерами и вместо классического свадебного наряда выбрала мужской костюм, подчеркнув, что не стоит делать различия между мужчинами и женщинами.