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Индийская невеста приехала на свадьбу верхом
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Индийская невеста приехала на свадьбу верхом 

Рамблер 7 часов назад
Уроженка Раджастхана удивила многочисленных гостей на своей свадьбе необычным для Индии поступком.
В отличие от традиционных индийских невест, она не стала исполнять чувствительную песню или красивый танец, а приехала на торжество верхом на лошади. Поступок нетривиальный, если учесть, что обычно это прерогатива жениха.
Неха Хичар объяснила, что с детства воспитывалась в традициях одинакового отношения к мальчикам и девочкам. Родители не раз говорили ей, что мужчины и женщины являются равноправными членами общества. Поэтому невеста решила изменить старинную традицию в духе современных тенденций.
Неха не стала ограничиваться полумерами и вместо классического свадебного наряда выбрала мужской костюм, подчеркнув, что не стоит делать различия между мужчинами и женщинами.
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