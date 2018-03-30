8 способов победить лень

Лень — то самое чувство, которое ставит нас в позу рака (и это не созвездие), а мы даже не хотим с этим ничего сделать. Она бывает полезна, и можно отыскать для нее любые оправдания, но все же от нее больше убытков.

1. Найди свою мотивацию

Одной из наиболее распространенных причин лени является простое отсутствие мотивации. Надо же, кто бы мог подумать? А вот так. Когда ты недостаточно решителен, чтобы что-то сделать, находятся разные «уважительные» причины, чтобы отложить дело в долгий ящик. Именно поэтому тебе необходимо найти свою мотивацию, независимо от того, планируешь ли ты достичь чего-то большого или просто убраться дома. Иногда для второго нужно даже больше сил и решительности. Есть множество способов, которыми ты можешь найти или улучшить свою мотивацию: можно попросить пинка от родных и близких, а можно попытаться посмотреть на общую картину со стороны и ужаснуться (техника визуализации). Можно просто поощрять себя за каждый шаг: например, встал с дивана — выпей пива, дошел до двери — закуси. Мы множество раз писали про мотивацию, и, честно говоря, от этого слова уже порядком тошнит. Главная мотивация, которая должна руководить твоими действиями — это здравый смысл, который ставит перед тобой вполне конкретный выбор: либо оставайся в луже, либо пытайся узурпировать трон. И еще. Очень важно не упускать из виду цели, которых ты хочешь достичь. Только они должны быть осознанны и желанны. Иногда этого достаточно, чтобы подняться с дивана и начать что-то делать.

2. Один шаг за один раз Одна из главных ошибок, которая способствует нашей лени, состоит в том, что мы одновременно пытаемся выполнить сразу две или несколько задач. Для этого нужно обладать специальными способностями, которые, увы, есть далеко не у всех из нас. Здорово, конечно, экономить время, но когда ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном, выходит как-то сикось-накось. После этого начинаешь чувствовать себя подавленным, и нет ни сил, ни желания что-либо делать. Поэтому не выпендривайся, отделяй мух от котлет и разбирайся с проблемами по мере поступления.

3. Немного разгони кровь

Никогда не недооценивай силу физических упражнений! Если ты хронически ленив, то, скорее всего, со спортом ты видишься реже, чем заключенные со своими женами. Но это неправильно. Надо что-то делать — надо напялить кроссовки и побегать 30 минут на улице. Кровь разольется по жилам, голова заработает, аки Perpetuum Mobile, и сразу проснется какая-то бодрость в организме. В следующий раз, когда почувствуешь приступ воистину обломовского «прелестного ничегонеделания», выйди на улицу. Свежий воздух в сочетании с легкой нагрузкой поможет тебе сосредоточиться и «запустить двигатель» повседневной рутины. Но есть нюанс, связанный с климатическими условиями. Иной раз за окном хозяйничает стужа, метель, ливень или невообразимая духота. На улицу выходить как минимум глупо. Ничего страшного: активно двигаться можно и в квартире. Хочешь — отжимайся, хочешь — пресс качай. Если дурная привычка поддаваться лени не исчезнет, то хотя бы здоровье поправишь.

4. Раздели большие задачи на мелкие

Одна из самых распространенных причин, почему мы постоянно откладываем, переносим и просто не хотим заниматься делами, связана с тем, что они зачастую слишком трудоемки. Если это так, то все, что тебе нужно — это разделить большую задачу на две или несколько поменьше. Таким образом будет намного легче выполнить несколько мелких задач и осознать, что финишная прямая уже близко. С масштабными задачами вечно одна и та же беда: они кажутся ошеломляющими и утомительными. Но большое всегда видится на расстоянии, и стоит пересилить себя и взяться за дело, как выяснится, что все не так уж и сложно.

5. Всегда ищи положительные примеры

Позитивные примеры и ролевые модели оказывают огромное влияние на нашу мотивацию. Нам всем нужен некто, кто сможет вдохновить нас в мгновения ступора. Истории успешных людей лежат всюду и на поверхности. Если лень даже читать про них, то окружи себя успешными людьми, находившимися на твоем месте, которые будут раздражать своим благополучием и всячески провоцировать утереть им нос.

6. Не забывай о последствиях

В слове «последствия» как будто уже заложен какой-то негативный смысл. Есть хорошее слово «результат», а тут — мрачное «последствия». А какими они бывают? Чаще всего негативным, отягчающими, разрушительными. Вот и задумайся над этим: что будет с твоей жизнью в результате таких, не самых радужных, последствий? Допустим, ты понимаешь, что для того, чтобы зарабатывать деньги любимым делом, необходимо потратить свое свободное время на самостоятельный проект. Но тебе лень. И что ждет тебя в будущем? А собственно, и ничего — нет у тебя будущего. Обидно осознавать, что смысл твоего существования свелся к тому, что ты своей успеваемостью помог получить своей школьной учительнице звание «Учитель года». А больше ничем ты и не запомнишься.

7. Визуализируй свои задачи

Визуализация — очень полезный метод, который используется в различных областях и, безусловно, поможет преодолеть свою лень. Вкратце: все, что тебе нужно сделать — это визуализировать себя за работой. Элементарная психология: подобная картинка положительно влияет на ум и побуждает принять меры. В конце концов это работает. То ли потому, что совесть просыпается, то ли по другой, неведомой причине.

8. Установи сроки

Никто не любит дедлайн. Хотя во всех фильмах, на которых мы выросли, пик активности приходится именно на конец. Наверное, это и заставляет нас тянуть до последнего. Поэтому, когда будешь устанавливать конечный срок, ставь его пораньше. Если что-то не успеешь, будет время доделать. Главное — начать, поскольку начало, как ничто другое, приближает конец работы.