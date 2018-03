Массимо Каррера поздравил свою дочь Франческу с днем рождения

Итальянский специалист в своем Инстаграме выложил коллаж из фотографий девушки и написал поздравительное сообщение.

— С днем рождения, моя принцесса. Ты уже женщина, но для меня ты всегда будешь моим ребенком. Скучаю по тебе. Очень сильно тебя люблю, — написал Каррера.

Happy Birthday my princess, now you are a woman but for me you will always be my child. I miss you. I love you so much. "😘❤️😘❤️

