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Гусь атаковал хваставшегося перед ним американца
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Гусь атаковал хваставшегося перед ним американца 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Хэнк Рассел из американского штата Теннесси проникся уважением к животным после того, как по пути в туалет на него набросился гусь. Неудачный опыт общения с птицей он снял на видео.
"Ты шипишь на меня. Ты думаешь, что ты такой большой и крутой? Да я засуну тебя во фритюрницу!" — пригрозил Рассел пернатому, на которого ему указала сотрудница ресторанчика, сообщив, что у них появился «гусь-убийца».
Птица, меж тем, вернулась к чистке перьев, словно устав от докучавшего ей человека.
"Я хочу посмотреть, из чего ты сделан", — настаивал мужчина, позже признавший, что его поведение было опрометчивым.
Ответ не заставил себя ждать: стоило Расселу приблизиться, как гусь ринулся вперед и клюнул убегавшего противника по затылку.
"Если бы мы оказались на ринге, вам стоило бы сделать ставку на гуся", — резюмировал пострадавший.
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