Акула оторвала серферу ногу, а он их полюбил

Американец лишился ноги в схватке с акулой и стал их защитником — в нашей галерее.
1/10 Когда Майку было 18 лет, на него напала акула и откусила правую ногу. Майк сумел выбраться на берег, а затем потерял сознание. Пришел в себя только в больнице.
Фото:
@mikecoots
2/10 Для себя он сразу решил, что продолжит заниматься серфингом, не смотря ни на что.
Фото:
@mikecoots
3/10 У него три протеза — для ходьбы, серфинга и бега.
Фото:
@mikecoots
4/10 Майк также учит кататься на доске других.
Фото:
@mikecoots
5/10 Майк и не мог предположить, что его жизнь так тесно будет связана с акулами.
Фото:
@mikecoots
6/10 Спустя несколько лет после трагедии, с ним связалась девушка-волонтер из организации, которая занимается охраной акул в океане, и предложила сотрудничество. По ее мнению, Майк — идеальный кандидат в защитники акул.
Фото:
@mikecoots
7/10 Майк неожиданно для себя согласился.
Фото:
@mikecoots
8/10 И сейчас он не представляет своей жизни без акул.
Фото:
@mikecoots
9/10 Майк ездит по миру, снимает океан и акул, устраивает выставки и всячески пропагандирует необходимость защищать этих рыб. Популяции некоторых видов акул сокращаются, что в свою очередь ведет к нарушению всей экосистемы мирового океана.
Фото:
@mikecoots
10/10 Как это ни парадоксально, но серфер, сам пострадавший от акул, призывает людей задуматься об их охране. И у него отлично получается.