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Акула оторвала серферу ногу, а он их полюбил
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Акула оторвала серферу ногу, а он смог их полюбить 

Рамблер 2 часа назад
Американец лишился ноги в схватке с акулой и стал их защитником — в нашей галерее.
1/10  Когда Майку было 18 лет, на него напала акула и откусила правую ногу. Майк сумел выбраться на берег, а затем потерял сознание. Пришел в себя только в больнице.
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2/10  Для себя он сразу решил, что продолжит заниматься серфингом, не смотря ни на что.
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3/10  У него три протеза — для ходьбы, серфинга и бега.
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4/10  Майк также учит кататься на доске других.
Фото:
5/10  Майк и не мог предположить, что его жизнь так тесно будет связана с акулами.
Фото:
6/10  Спустя несколько лет после трагедии, с ним связалась девушка-волонтер из организации, которая занимается охраной акул в океане, и предложила сотрудничество. По ее мнению, Майк — идеальный кандидат в защитники акул.
Фото:
7/10  Майк неожиданно для себя согласился.
Фото:
8/10  И сейчас он не представляет своей жизни без акул.
Фото:
9/10  Майк ездит по миру, снимает океан и акул, устраивает выставки и всячески пропагандирует необходимость защищать этих рыб. Популяции некоторых видов акул сокращаются, что в свою очередь ведет к нарушению всей экосистемы мирового океана.
Фото:
10/10  Как это ни парадоксально, но серфер, сам пострадавший от акул, призывает людей задуматься об их охране. И у него отлично получается.
Фото:
Американский серфер Майк Кутс потерял ногу в схватке с акулами, а спустя несколько лет стал защитником этих удивительных рыб. Как так вышло — в нашей галерее.
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