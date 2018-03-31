Акула оторвала серферу ногу, а он их полюбил

1/10 Когда Майку было 18 лет, на него напала акула и откусила правую ногу. Майк сумел выбраться на берег, а затем потерял сознание. Пришел в себя только в больнице. Фото: @mikecoots

2/10 Для себя он сразу решил, что продолжит заниматься серфингом, не смотря ни на что. Фото: @mikecoots

3/10 У него три протеза — для ходьбы, серфинга и бега. Фото: @mikecoots

4/10 Майк также учит кататься на доске других. Фото: @mikecoots

5/10 Майк и не мог предположить, что его жизнь так тесно будет связана с акулами. Фото: @mikecoots

6/10 Спустя несколько лет после трагедии, с ним связалась девушка-волонтер из организации, которая занимается охраной акул в океане, и предложила сотрудничество. По ее мнению, Майк — идеальный кандидат в защитники акул. Фото: @mikecoots

7/10 Майк неожиданно для себя согласился. Фото: @mikecoots

8/10 И сейчас он не представляет своей жизни без акул. Фото: @mikecoots

9/10 Майк ездит по миру, снимает океан и акул, устраивает выставки и всячески пропагандирует необходимость защищать этих рыб. Популяции некоторых видов акул сокращаются, что в свою очередь ведет к нарушению всей экосистемы мирового океана. Фото: @mikecoots