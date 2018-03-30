А как же ты?! Что делать, если мужчине важен только его оргазм

Наверняка ты сталкивалась с таким неприятным явлением: партнер получил свой оргазм, отвернулся и захрапел. А ты лежишь, смотришь в потолок и думаешь, как бы поизящнее намекнуть, что тебе тоже хочется удовольствия. Можно ли как-то изменить это? Конечно!

18+

Тест

Истоки такого поведения кроются в том, что нам много лет (да что там лет, столетий) рассказывали: женщины не любят секс, а выполняют программу ради мужчин. И хотя теперь эта точка зрения устарела, многие мужчины не возьмут в толк, почему они еще что-то кому-то должны.

Если ты из тех, кто легко достигает оргазма, можешь провести тест: занимаясь сексом, получи свое, встань и отправься в душ. Наверняка почувствуешь вину, а то и настоящий стыд! А у мужчин такого не бывает, они считают такое поведение нормальным.

Объяснение

Сексологи говорят о том, что эта ситуация не из редких. Женщина чувствует себя одиноко, а мужчина удивляется, «что опять не так».

Важно объяснить ему, что тебе нужна более долгая стимуляция. Пусть поставит себя на твое место: приятно ли, когда лишают удовольствия? Наверняка он ответит отрицательно.

Особенно серьезна эта проблема у мужчин с преждевременной эякуляцией. Они не умеют управлять ею и считают, что дело сделано — и все. Конечно, им стоило бы научиться, но разве они признаются!

Решение

Самый действенный способ решить эту проблему — поговорить. Не нужно стесняться обсуждать секс! Можно, по крайней мере, намекнуть, что тебе хочется более долгой прелюдии, касания в разных местах — и вообще удовольствия! Выбери момент, когда вы оба спокойны и никуда не торопитесь, чтобы обсудить наболевшие вопросы.

Напоминание

Если посмотреть на проблему с другой стороны, можно заметить, что оргазм сам по себе вообще не является сигналом к окончанию секса! Интим — это особая связь между партнерами и получение удовольствия от процесса.

В любом случае не нужно переживать обиду внутри себя: чаще всего хватает одного-двух откровенных разговоров, чтобы повернуть ситуацию в нужную тебе сторону.

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