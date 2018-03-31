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«Утру нос другим лейблам»: Гуф набирает команду крутых рэперов
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«Утру нос другим лейблам»: Гуф набирает команду крутых рэперов 

Popcake.tv 6 часов назад
Фото: Popcake.tv
Желающих делать рэп уже больше тысяч человек. Об этом сообщил Гуф в своем. О чем он? Артист рассматривает заявки и набирает таланты в свой лейбл.
Также он сообщил, что собирается составить конкуренцию существующим лейблам. накануне рэпер отчитался, как обстоят дела с его проектом «Maniggaz». Исполнитель рассказал, что уже сейчас заявки на участие подали шесть тысяч человек.
Отметим, что сбор заявок на сотрудничество с «Maniggaz» продолжается. Условия подачи демо-записей очень просты. Гуф ищет талантливых битмейкеров или тех, кто крут в читке. Свои аудиозаписи рэпер просит присылать на рабочую почту. Каждое предложение исполнитель будет лично рассматривать со своей командой и отберет только лучших из лучших, чтобы попытаться утереть нос и.
Так что это твой шанс, если ты реально крут — испытай удачу! Может тебя уже давно ищут!?
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