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«Будущий артист!»: сын Сергея Лазарева покорил своим пением
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«Будущий артист!»: сын Сергея Лазарева покорил своим пением 

Eva.ru 3 апреля 2018
Фото: Eva.ru
Трехлетний наследник известного российского артиста Сергея Лазарева очаровал многочисленных поклонниц своего звездного родителя, когда трогательно запел детскую песню из старого советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.
Известный музыкант Сергей Лазарев накануне отметил свой 35-летний юбилей. Обаятельного брюнета поздравило множество коллег по сцене и поклонников, однако наиболее трогательным поздравлением стало сольное исполнение его маленьким сыном Никитой детской песни из советского мультфильма про Чебурашку. Видеороликом с поющим ребенком в своем Инстаграм-аккаунте поделился сам Сергей, который явно невероятно гордится единственным наследником.
Примечательно, что Лазарев-младший растет не только удивительно смышленым мальчиком, но явно музыкально одаренным. Фанаты уверены, что Никита унаследовал от отца свой вокальный талант. Многие интернет-пользователи после просмотра видеоролика даже признали в светловолосом малыше будущего музыканта, способного однажды занять на сцене место своего звездного родителя.
«Милота зашкаливает! Папин приемник растет!» «Какой славный малыш! Будущий артист» «Умничка сынуля! Весь в папу» «Такой славный мальчик! Есть повод гордиться» Напомним, что не всегда подписчики Лазарева там милы в своих отзывах. Буквально на днях в сети снова поднялась волна обсуждений его личной жизни, осуждающая тот факт, что мужчина растит сына без участия мамы мальчика.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 1 Апр 2018 в 2:34 PDT
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