Сын поздравил Сергея Лазарева с днем рождения песней

Популярный певец Сергей Лазарев порадовал поклонников, показав милое видео с подросшим сыном Никитой. В ходе ролика малыш трогательно поет в честь дня рождения папы. Сегодня, 1 апреля, артисту исполнилось 35 лет.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 1 Апр 2018 в 2:34 PDT Напомним, сыну Сергея Лазарева около трех лет. В течение долгого времени певец тщательно скрывал от публики новость о том, что стал отцом. После того как отечественные папарацци сфотографировали певца с ребенком и распространили информацию об отцовстве звезды, Лазарев официально подтвердил: у него есть сын.

Фото: Instagram @lazarevsergey

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!