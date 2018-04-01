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Сын поздравил Сергея Лазарева с днем рождения песней
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Сын поздравил Сергея Лазарева с днем рождения песней 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный певец Сергей Лазарев порадовал поклонников, показав милое видео с подросшим сыном Никитой. В ходе ролика малыш трогательно поет в честь дня рождения папы. Сегодня, 1 апреля, артисту исполнилось 35 лет.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 1 Апр 2018 в 2:34 PDT  Напомним, сыну Сергея Лазарева около трех лет. В течение долгого времени певец тщательно скрывал от публики новость о том, что стал отцом. После того как отечественные папарацци сфотографировали певца с ребенком и распространили информацию об отцовстве звезды, Лазарев официально подтвердил: у него есть сын.
Фото: Instagram @lazarevsergey
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