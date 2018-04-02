Пригожину — 49: родные поздравляют продюсера с днем рождения

Сегодня, 2 апреля, свой день рождения отмечает продюсер Иосиф Пригожин — ему исполнилось 49 лет. Одной из первых его поздравила супруга — певица Валерия . Она выложила в своем микроблоге совместный и очень нежный снимок и Пригожиным и трогательно обратилась к возлюбленному.

"Дорогой мой, любимый человек! С Днем рождения, Йосечка! Вот времена настали: помимо того, что я нашептала тебе на ушко, необходимо сказать ещё всему миру о своём отношении к тебе. Ну и пусть. Все равно это делаю с радостью и гордостью: люблю тебя, мой самый лучший! Не случайно выбрала эту, не самую парадную фотографию, просто здесь ты такой беззащитный и трогательный. Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре. Мы с тобой вместе столько дорог прошли, и ты знаешь, что я всегда рядом. Береги себя (беречь тебя ты не всегда мне позволяешь), будь, пожалуйста, здоров, старайся не тратить даже минуты твоей жизни на людей недостойных твоего внимания. Пусть рядом будут единомышленники и только верные друзья — с годами все больше ценим человеческие отношения", — написала Валерия.

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К поздравлениям присоединился и сын Валерии от предыдущего брака — Артем Шульгин. Он очень хорошо относится к Пригожину и считает его своим близким другом и наставником. «Сегодня день рождения у одного из самых моих близких людей. Йось, спасибо тебе за то, что ты настоящий, во всех смыслах этого слова. Ты невероятно добрый и искренний человек. Ты всегда окажешь помощь даже в самый трудный и не удобный для тебя момент. Ты всегда за мир, за дружбу, за общее благополучие.», — написал Артем. Поклонники присоединяются к поздравлениям и желают Иосифу Пригожину счастья и долгих лет жизни.

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