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Владимир Пресняков заступился за участницу из Башкирии на шоу «Ты супер!»
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Владимир Пресняков заступился за участницу из Башкирии на шоу «Ты супер!» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Зарема Шайхитдинова из Башкирии выступает на шоу «Ты супер!». У девушки очень сильный голос, но на съемках последнего эпизода программы она выбрала неподходящую песню и к ней повернулся лишь один из четырех членов жюри — Владимир Пресняков.
— Мне очень понравилось, я увидел волнение. Но, когда ты взяла и не додержала ноту, у тебя все задышало нараспашку. Я прошу, спой что-нибудь народное! — заявил талантливый исполнитель, единственный, кто повернулся к юной певице.
Зарема начала исполнять одну из традиционных башкирских песен. Стоило ей закончить, зал взорвался бурными аплодисментами, а все четверо жюри, вопреки правилам, поменяли свой выбор.
— Это то, что ваше. Почему вы это не показываете? Вы зазвучали потрясающе, вы заслуживаете пройти дальше! — объяснил Сергей Лазарев.
Правила предложил поменять Владимир Пресняков, надавив на других жюри. Зареме повезло, что у Владимира в этот день был юбилей.
— С одним условием, что ты сам позанимаешься с Заремой, — наконец-то согласились организаторы шоу.
Это был первый раз, когда ради одной участницы изменили правила. Девушку предупредили, что в следующем туре она должна показать все, на что способна.
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