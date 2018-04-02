Владимир Пресняков заступился за участницу из Башкирии на шоу «Ты супер!»

Зарема Шайхитдинова из Башкирии выступает на шоу «Ты супер!». У девушки очень сильный голос, но на съемках последнего эпизода программы она выбрала неподходящую песню и к ней повернулся лишь один из четырех членов жюри — Владимир Пресняков

— Мне очень понравилось, я увидел волнение. Но, когда ты взяла и не додержала ноту, у тебя все задышало нараспашку. Я прошу, спой что-нибудь народное! — заявил талантливый исполнитель, единственный, кто повернулся к юной певице.

Зарема начала исполнять одну из традиционных башкирских песен. Стоило ей закончить, зал взорвался бурными аплодисментами, а все четверо жюри, вопреки правилам, поменяли свой выбор.

— Это то, что ваше. Почему вы это не показываете? Вы зазвучали потрясающе, вы заслуживаете пройти дальше! — объяснил Сергей Лазарев

Правила предложил поменять Владимир Пресняков, надавив на других жюри. Зареме повезло, что у Владимира в этот день был юбилей.

— С одним условием, что ты сам позанимаешься с Заремой, — наконец-то согласились организаторы шоу.

Это был первый раз, когда ради одной участницы изменили правила. Девушку предупредили, что в следующем туре она должна показать все, на что способна.