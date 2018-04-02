Десятиметровая вышка: эксперимент над людьми

Для съемки короткометражки Ten Meter Tower Максимиллиан Ван Этрик и Аксель Даниельсон собрали 67 человек, ни один из которых никогда не прыгал в воду с высоты. Каждому было предложено подняться на 10-метровую вышку и попробовать прыгнуть. Все действо снимали несколько камер, специально установленных на самых видных местах. Режиссеры решили проверить, как будет действовать социальное давление на явно испуганного человека.

В конечном счете на прыжок согласилось примерно 70% поднявшихся. По словам сценаристов, присутствие камеры, а также социальное давление (внизу ждала еще целая очередь) подтолкнуло большинство участников на риск, на который они никогда бы не согласились в одиночку. А вы бы смогли?