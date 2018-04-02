Регина Тодоренко: «Не удивлюсь, если скоро выйду замуж»

Создается впечатление, что Регине Тодоренко все по силам. И программа о путешествиях, и шоу об имидже и красоте. Но если программы разные, то телеведущая в кадре всегда одинаково хороша: энергичная, веселая, за словом в карман не лезет.

— Регина, вы, наверное, одна из самых активных девушек на нашем телевидении. «Орел и решка», «Мейкаперы»…

—…А еще один музыкальный проект и свое собственное шоу.

— И где легче работать: в поле или в студии?

— Я давно вела студийное шоу и даже забыла, как это. А сейчас понимаю, что очень сложно. По 12–15 часов стоишь на ногах, практически не двигаясь. У меня были судороги, так болели икры, будто я пробежала кросс в сорок километров. При этом идеальный макияж, идеальная прическа, платье, которое сидит так туго, что даже нагнуться не можешь. Во всем есть свои плюсы и минусы, и сейчас я это подмечаю намного больше, потому что раньше сетовала на джунгли, на болезни, привезенные из Амазонии. «Орел и решка» — очень хороший проект, для того чтобы видеть мир, учиться, укреплять свою ментальность. А «Мейкаперы» — совсем другое. Я себя раньше спрашивала: «Регина, зачем ты туда пошла? Что ты знаешь о макияже? Ты же полный профан!»

— В это с трудом верится, вы всегда прекрасно выглядите…

— На съемках меня красят профессионалы. Я сама люблю только нюдовый мейкап и, возможно, вечером яркие губы. А тут я должна знать, что такое строббинг, шейдинг, дрейпинг. Но меня ввели немного в курс дела, так что теперь могу сказать, что знаю все модные тенденции 2018 года.

— Когда вы сообщили, что уходите из передачи о путешествиях, зрители были в шоке. Так почему вы решили покинуть проект?

— Мне уже многое приелось, и зритель начал замечать, что ведущей стало скучно. А я не люблю, когда мне указывают на мои недостатки, и к критике отношусь сложно, но стараюсь ее слышать. И вот я услышала зрителя. И многое поняла. Например, офисный работник сидит в небоскребе и наблюдает один и тот же вид. Конечно, он ему наскучил. Вот и мне захотелось в отпуск, которого у меня не было четыре с половиной года. Просто поехать домой, зарыться в кровати, смотреть сериалы, услышать новую музыку. И я это сделала. Не исключаю того, что в «Орел и решку» я еще вернусь, но позже. (Смеется.)

— Кстати, о путешествиях. Что это были за экзотические заболевания, которые вы привозили из своих командировок?

— Меня искусали в Бразилии москиты, и я покрылась какими-то прыщами. Не очень интересная история, скорее печальная: так чесалась! Лечилась всякими инъекциями и капельницами. У меня было все красное, кроме лица, потому что оно под макияжем. Джунгли — это такой специфический климат, там все время нужно мазаться защитными средствами. Иначе можешь проснуться с малярией. А можешь вообще не проснуться. Помню, привозила таракана в чемодане, хорошо хоть не крыс. А из Индии привезла большущего паука — он поселился в ванной. И когда я открыла занавесочку и увидела его… Мне кажется, все соседи слышали мои крики.

— В студии такого не бывает…

— И там тоже не обходилось без интересных историй. Например, однажды я потеряла голос. Просто ужас какой-то. Пятнадцать смен подряд по пятнадцать часов. Но я тогда так испугалась, потому что для ведущей потерять голос — это конец. Теперь понимаю: нужно себя больше любить и беречь.

— Как вы любите отдыхать? Видимо, путешествия для вас уже не лучший способ провести отпуск.

— Я очень люблю путешествия, это для меня как наркотик! Обожаю экстрим и чаще всего еду туда, где я могу заниматься серфингом. А еще я рисую и играю на фортепиано. У меня сейчас идет ремонт в съемной квартире: там были белые стены, как в больнице, а мне захотелось покреативить. У меня будет кровать с балдахином, а на стенах, возможно, мох, папоротник, много зелени, много цветов. Так, чтобы я чувствовала себя в джунглях — в привычных мне обстоятельствах. На стену повешу мачете, который мне подарили в Амазонии. А еще я вяжу шарфики…

— Как у вас складываются взаимоотношения со спортом?

— Я занимаюсь йогой и серфингом. Серфингом — два раза в год, потому что больше нет возможности. Это так полезно: за семь дней я превратилась в терминатора, у меня было накачано все. А йогой — при любой возможности. Даже если в машине есть возможность задрать ногу и потянуть ее — я это делаю. В поезде, самолете…

— Хотелось поговорить и о вашем участии в проекте «Голос». Что это вам дало?

— Двести тысяч подписчиков в Инстаграме. (Смеется.) Я серьезно. Мне это принесло собственное успокоение. Я приезжала и раньше, но прямо передо мной двери закрылись — взяли последнего участника. Но я приехала через два года, поучаствовала, поставила галочку. Так же как хотела поставить галочку, поучившись в Нью-Йоркской киноакадемии. Я мечтала об этом девять лет, все думала: ну когда же у меня будет время, чтобы туда поехать? И вот поехала, прошла шестинедельный курс. «Голос» — это тест на стрессоустойчивость. Я постоянно бросаю себя в дискомфортные зоны, чтобы вырабатывать силу воли и устойчивость. Чтобы и в джунглях не растеряться, и в горах не сойти с ума от холода.

— Ваша коллега как-то призналась, что постоянные разъезды не очень хорошо сказываются на личной жизни. У вас такая же ситуация?

— Ну а как еще: ты все время в рейсе! Просто там, откуда я родом, привыкли, что любимые уходят в рейс: девочки или мальчики. Один ждет другого. Но когда ты путешествуешь девять месяцев, будучи в отношениях с человеком, он не понимает, как так можно жить! Получается, что девушка есть, но она какая-то эфемерная. Мне кажется, что именно из-за этого мы и расстались с моим предыдущим парнем. Зато сейчас вместе работаем. Это звучит дико. Особенно для моих родственников, которые не понимают, как можно работать с тем, с кем ты встречался пять лет.

— Одно время ходили слухи о романе с певцом Владом Топаловым . Что из этого правда?

— Мы, видимо, так хорошо вжились в наши роли, где изображали влюбленную пару, что слухи разошлись очень быстро. Мы дружим, общаемся много, и сейчас как раз, чтобы развенчать эти мифы, могу сказать, что работаем в одном проекте.

— А новый избранник у вас еще не появился?

— Появился. Он публичный человек, и я, наверное, поступлю сейчас как эгоист, но пока не хочу ни с кем этим делиться. Просто тот опыт, который я сейчас получаю, это такое серьезное построение семьи. Я не удивлюсь, если скоро замуж выйду.