Что произойдёт с человеком, если он будет молчать год

Известен спор между Платоном и Диогеном. Платон утверждал, что человек от животного мало чем отличается: он всего лишь двуногое животное без перьев.

На что Диоген ощипал петуха и поставил его перед Платоном со словами: «Вот твой человек».

Тогда находчивый Платон добавил: «Имеющее ногти».

Разница всё-таки более серьёзная: это речь. В человеческом мозгу даже имеется определённый участок, который за неё отвечает. Это настолько сложная функция, что мозг иногда речевую возможность блокирует. Такое явление называется в народе «немота», а по-научному мутизм. Это не физическое повреждение в результате травмы или инсульта, а просто мозг «тупит» на речевом уровне.

Известны исторические примеры, когда человек намеренно отказывался от речи на год или больше. По одному из мнений медиков, это вредно: должны начать атрофироваться речевые центры, голосовые складки, отрицательная динамика отразится на поведении и социальных навыках.

Однако известно, что люди когда думают, на рефлексе беззвучно двигают языком и напрягают голосовой аппарат. Из-за этой пассивной артикуляции даже через год полного молчания речевые навыки не утрачиваются. Примеров довольно много. Добровольный отказ от речи практиковался философами и монахами: дервишами, исихиастами. Вопреки мнению врачей, последствий в виде каких-либо атрофий у них не возникало.

Если речь отсутствует в связи с органическим повреждением мозга, последствия будут зависеть от глубины поражения.

Связь речи с другими функциями

У мозга человека есть такая особенность: активность одного его участка влияет на соседние. Это свойство используется в логопедии: для стимуляции речевого развития детей учат мелким движениям пальцев.

Касаемо взрослых — если кто-либо старается красиво и по делу говорить, то параллельно развиваются мозговые центры, отвечающие за логику и жестикуляцию. Человек, умеющий убедительно говорить, с красивой мимикой и плавными движениями рук, всегда выглядит благородно — это было подмечено древними греками, которые разработали науку «риторику».

И напротив — при речевом развитии уровня Эллочки Людоедочки параллельные механизмы будут в таком же зачаточном состоянии. Избыточная болтливость лишает человека здравого смысла, руки совершают хаотичные движения, а мимика выглядит попросту некрасиво. Эта связь подмечалась древними мудрецами и лежала в основе их учений.

Сложность и необходимость человеческой речи

Подчеркнём, что способы передачи информации у животных, и даже у насекомых, имеются. У них есть даже «языки»: стая волков прекрасно между собой переговаривается, но если запустить, предположим, кавказского волка в стаю канадских, они друг друга не поймут.

Однако волкам поговорить особо не о чем: обсудить способ охоты, сообщить о добыче или опасности, провести воспитательную беседу с волчатами, «любовная лирика» — в основном это всё.

Человек, в отличие от животных, владеет гигантским количеством навыков. Он колоссально усложнил себе жизнь с тех пор как спустился с деревьев. Причём навыки эти добавляются в течение жизни. Необходимо постоянно чему-либо учиться, а без полноценного общения это невозможно. Однако в последние годы общение переключилось с личного на онлайн. Мы стали больше переписываться, чем разговаривать. Маленькие дети очень рано знакомятся с буквами, пользуясь клавиатурой, и это очень развитое поколение. Как изменится их жизнь? Будет ли человечество дальше отходить от живого общения и к чему это приведёт? Время покажет.