Бой бессоннице! 9 неожиданных способов развлечься, когда не можешь уснуть

Если я усну сейчас, то посплю шесть часов. А если сейчас — то четыре. Бессонница всегда приходит внезапно, и что делать, если не получается ее победить, совершенно не понятно.

И вроде бы уже пересчитаны все овцы, в аптечке найдена и выпита таблетка, которая должна помочь. Но после долгого путешествия по кровати так и не найдена та самая поза для сна.

Мы решили не перепечатывать советы журнала «Здоровье» о том, как бороться с бессонницей, а вместо этого предлагаем варианты того, что можно сделать, раз ты все равно не спишь.

1. Придумай, как заработать миллион

Говорят, что идеи буквально витают в воздухе. Воспользуйся моментом, когда ловцы-конкуренты спят, и попытайся ухватить всего одну, но самую классную.

Достань карту и поищи неоткрытое месторождение золота или нефти. Проверь, не запантетовал ли кто-нибудь еще таблетку/прибор/аксессуар для стопроцентного сна (если нет, то жаль). Кто знает, может твои поиски приведут к тому, что ты станешь новым Цукербергом? Если да, то не забудь о том, что именно мы подсказали тебе, где искать!

2. Проведи ревизию

Счет мелкого домашнего скота не помогает? Тогда посчитай более практичные и банальные предметы. Например, свои носки.

Если их количество окажется нечетным — ты знаешь, что делать. Еще один вариант — проверить количество финансов. Однако есть риск, что если сумма окажется печально малой, то уснуть станет еще сложнее.

3. Обнови плейлисты

До сих пор слушаешь подборку «Мой 2007-й»? Настал звездный час, для того чтобы актуализировать свои музыкальные предпочтения. Пока ни один сервис не делает это автоматически, поэтому приходится пользоваться пещерным, ручным, способом.

Внимание! Не забывай о риске наткнуться на «ту самую» песню, которая загонит тебя на подоконник с чашкой чая (или чего покрепче). Хотя мы верим в то, что ты ее уже давно удалил или ее в принципе не было.

4. Устрой физкультминутку

Если тебе надоело лежать, то почему бы не поприседать? Обычно тебе катастрофически не хватает времени для физических упражнений, но сейчас самое время приступить к ним.

Эта идея хороша еще и тем, что, возможно, твой организм испугает перспектива нагрузки, и он решит все-таки уснуть в целях самозащиты. А мы ведь этого и добиваемся.

5. Сделай то, что постоянно откладываешь

У тебя наконец-то появилось свободное время, хотя ты этому совсем и не рад. Почему бы не потратить его с пользой и не заняться тем, что ты наметил сделать «когда-нибудь».

Смени пароли в своих аккаунтах, отпишись от надоевших рассылок или заточи ножи. Завтра ты будешь усталый и невыспавшийся, но зато гордый своим подвигом.

6. Приготовь завтрак

Сон сегодня, может быть, не придет, а вот утро наступит точно. Приготовься к нему, и если устроишь ночную ревизию холодильника, то заодно придумай и завтрак.

Только не занимайся выпечкой, а то так ты признаешь свое полное поражение в битве с бессоницей и готовность не спать еще полтора часа.

7. Разложи пасьянс

Смотреть во время бессонницы сериал, листать ленту в социальных сетях или запустить онлайн-игру не только банально, но и опасно — затянет и не отпустит до утра.

Вместо этого лучше достань колоду карт и вспомни какой-нибудь пасьянс из своего прекрасного детства или юности. Или займись научными фокусами, о которых мы тебе недавно рассказывали. В общем, внеси разнообразия в жизнь.

8. Почитай книги со снотворным эффектом

В сериале «Друзья», когда Чендлер не мог уснуть, он попросил у Моники книгу, взгляд на обложку которой его усыплял. У тебя тоже наверняка такая есть.

Та, что стоит в дальнем углу шкафа, непонятно откуда она взялась и почему ты ее до сих пор не выкинул. Это может быть учебник по высшей математике или труд по марксистской теории права. Пусти ее в дело! Мозг наверняка начнет бунтовать и сразу же перейдет в автономный режим.

9. Напиши себе письмо

На часах три или четыре часа утра? Самое время для реализации безумных затей. Нет, мы не предлагаем тебе идти воровать дорожные знаки. Лучше займись саморефлексией. Для этого напиши бумажное письмо для будущего себя.

Расскажи ему, какой он сейчас молодец, поделись с ним планами. Спрячь письмо подальше и потом, лет через 10, перечитаешь его во время плаванья по Средиземному морю на собственной яхте. Доброй ночи!