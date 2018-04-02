Добро пожаловать обратно: как быть, если пришлось вернуться к тому, от чего бежал

Мы строим планы на годы вперед и думаем, что все должно пойти как по маслу. Но порой на середине пути приходится повернуть назад и начать все сначала. Это может произойти и не по твоей вине, ведь человек не может контролировать все аспекты своей жизни, и мы не властны над многими вещами, которые происходят вокруг нас. Любимый человек завтра может стать совсем чужим, стабильная работа через месяц не принесет и рубля, а былая стабильность останется лишь в памяти. Негативные изменения всегда неожиданны и неприятны, но, к счастью, с ними можно справиться и преодолеть все невзгоды. Настало время поговорить о том, как в одночасье весь труд твоей жизни может пойти прахом, и о том, как с этим бороться.

1. Возвращение в родительский дом из-за финансовых трудностей

Мечта многих подростков как можно быстрее упорхнуть из родного дома навстречу большому миру и приключениями. Многие из нас отправляются учиться в другие города, где и планируют остаться после получения диплома. И вот 4 года экзаменов и сессий позади, но оказывается, что найти работу не так-то просто. За квартиру надо платить, а ее хозяин уже устал от того, что ты кормишь его обещаниями, что деньги вот-вот появятся и аренда будет оплачена. Спустя несколько дней родители встречают тебя на вокзале, и ты идешь работать к знакомому твоего отца. Или же иной вариант: получилось устроиться на хорошо оплачиваемую работу, но в один прекрасный момент в компании происходят сокращения, и кроме как покинуть город, иных вариантов не остается. Для кого-то жить с родителями так же просто, как и в школьные годы, но есть и такие люди, которые отлично проводят время со своими стариками в течение выходных, но все же живут отдельно от них, по принципу «чем дальше, тем ближе». Для мужчины это своего рода свобода, когда ты можешь привести любую девушку домой, провести с ней ночь и распрощаться; слушать громко музыку, ходить по дому в чем мать родила. Но когда живешь не один, то приходится подстраиваться под тех людей, которые делят с тобой одну крышу.

Как быть:

Не стоит отчаиваться, если ты попал в такую ситуацию: в конце концов это всего лишь увольнение, а не рак простаты, так что найти новую работу будет не так сложно, как кажется. Для начала ты должен понять, куда уходят деньги и на что можно их не тратить. Затем составь список расходов; подумай, на чем можно сэкономить. Попытайся найти работу, которая будет оплачиваться лучше или же, при возможности, найди дополнительный источник заработка. Если не будешь падать духом, то быстро встанешь на ноги и найдешь выход из сложившейся ситуации. Первые шаги к финансовой независимости

2. Жизнь в одиночку после расставания

Вы жили душа в душу; ты думал, что она создана для тебя, а она — что ты создан для нее. Куча совместных фото в социальных сетях, общие друзья и быт: у каждого свои обязанности по дому, да и в повседневной жизни четко распределены социальные роли. Живете вы вместе около года-двух, а потом расстаетесь. История стара как мир, но каждый переживает ее индивидуально, и, скажем по правде, это всегда непросто. Как пациент после комы заново учится ходить, ты снова учишься гладить, стирать, готовить для себя, вдобавок продукты в холодильнике перестали пополняться сами собой. Практически каждый мужчина и так умеет все это делать, но к хорошему ведь быстро привыкаешь. Вдобавок это чувство одиночества: первые дни ты как бы и счастлив, быть может и в дальнейшем не придется жалеть о расставании, но когда живешь с кем-то столь продолжительное время, отвыкаешь от одиночества.

Как быть:

Первые дни будет непросто, но дисциплина призвана в этот мир для того, чтобы спасать людей — поможет она и тебе. Научись готовить впрок: не одно блюдо на два приема пищи, а сразу несколько, чтобы хватило дня на три. Пусть процесс готовки займет несколько часов, зато ты продолжишь нормально питаться, как и раньше. Установи дни уборки и четко следуй этому графику, тогда в доме всегда будет чистота и порядок. И как будешь готов, заводи новые отношения не для того, чтобы облегчить быт, а для душевного спокойствия и равновесия. Как понять, что пора смириться с расставанием

3. Возвращение в «провинцию»

Сегодня молодежь рвется в большие города из деревень, поселков или же городков поменьше. Это естественный процесс, ведь большой город — большие возможности. Но, к сожалению, большие города покоряются далеко не всем. Обстоятельства могут быть самыми разными, и не всегда вина человека в том, что мегаполис его отверг. Самое сложное — это вернуться домой, ведь все помнят, с каким энтузиазмом ты уезжал и чуть ли не подталкивал поезд, чтобы он побыстрее тронулся в сторону твоей мечты. А теперь на нем же ты возвращаешься обратно. Но все ли так плохо? Возможно, большой город не для тебя, но амбиции не позволяют понять это и смириться. Быть может, именно в своем родном городе ты сможешь по максимуму реализовать себя и свой потенциал. В конце концов ты всегда можешь приобрести необходимые навыки на родной земле, обучиться чему-то новому и сделать вторую попытку. Главное — желание и вера в собственные силы.

Как быть:

Начни искать работу по месту жительства, размести резюме на платформах по поиску работы, регулярно просматривай вакансии в своем регионе, подключи знакомства — возможно, тебя порекомендуют в хорошую фирму. Продолжай совершенствовать свои навыки, обновляй базу знаний, чтобы в определенный момент тебя сочли ценным кадром и взяли на престижную работу именно в том месте, где ты захочешь.

4. Перестал заниматься и через какое-то время тело вновь стало дряблым

С этой проблемой сталкивался практически каждый. Ты сидишь и пересматриваешь фотографии годовой давности, которые одновременно вызывают гордость и грусть, ведь на них ты статный, атлетичный, без лишнего веса, а сейчас лишний раз стараешься не подходить к зеркалу без майки. Самое сложное — это вновь начать заниматься и вернуть дисциплину, и поверь: первые тренировки покажутся адом и могут ввергнуть в отчаяние. Пробежать даже пару километров будет не так-то просто, подтянуться больше 10 раз или пожать прежний вес — задача непосильная, и около месяца уйдет на то, чтобы вернуть телу тонус. В тот же момент, если ты изберешь путь лени, то со временем превратишься в тощего хиляка или же дряблого толстячка, у которого даже бабушка будет отбирать еду. Займись собой, пока не поздно, ведь начинать заново с каждым днем будет все труднее.

Как быть:

Начни с легких, простых тренировок, которые помогут втянуться в ритм. Постепенно увеличивай нагрузки, добавляй новые упражнения и отдавай предпочтение комплексным занятиям. Также обрати внимание на свой рацион: возможно придется сесть на диету и перейти на правильное питание, чтобы избавиться от лишнего жира. Режим сна и отдыха также важен, ведь чтобы выкладываться по полной и нормально восстанавливаться, необходимо отдыхать и восполнять силы. Занимайся не меньше 3 раз в неделю и уже через месяц увидишь результаты тренировок. Как быстро ты потеряешь форму, если бросишь тренировки Программа уличных тренировок для начинающих

5. Откат к прежнему уровню жизни

В жизни случаются разные рокировки, и те, кто вырвался из «грязи в князи», могут вернуться к тому, с чего начали. Представь, как сложно снова начать вести прежний, умеренный образ жизни после того, как привык ездить только на дорогих автомобилях, не заботиться о росте цен на бензин и не смотреть на стоимость товаров в магазине. Возвращение в старую реальность ломает многих людей, и они ищут спасение в наркотиках или алкоголе. Лишь единицы, сильные и волевые, не ломаются и, упав с Олимпа, снова начинают восхождение на вершину. Помни: если у тебя случились неприятности, из-за которых ты потерял все, что имел, у тебя осталось главное — твой разум и навыки, которые однажды привели тебя к успеху и могут помочь добиться его вновь.

Как быть:

Для начала подними все старые связи, посоветуйся с друзьями и партнерами, как быть в сложившейся ситуации. Самое главное — перестроиться и какое-то время жить по возможностям, что для людей, которые раньше не обращали внимание на ценники, очень непросто. Найди способ применить свои навыки по максимуму и не бойся просить о помощи в поиске работы — в этом нет ничего постыдного. Трудности перевода: как сменить рабочее место и не отчаяться?