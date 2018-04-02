Сын Уилла Смита объяснил, почему не перестанет носить платья

Более экстравагантную парочку, чем сын и дочь американского актера Уилла Смита , и представить сложно. Недаром же в 2016 году Уиллоу и Джейден Смит даже получили звание новых икон моды на вручении премии British Fashion Awards! А ведь им тогда было всего по 16 и 18 лет. Сегодня Уиллоу — начинающая актриса и певица, а Джейден, которому в июле исполнится 20, стремительно покоряет музыкальную индустрию в качестве рэпера, не забывая при этом эпатировать публику. Так, например, юный исполнитель уже успел прославиться любовью к женским вещам — и в особенности к юбкам, которые сочетает с мужской одеждой.

В силу этих обстоятельств Джейден довольно часто попадает под шквал критики, но его самого это совершенно не смущает. «Если я хочу носить платья, я БУДУ это делать, и это приведет к перевороту в мире моды. Джейден. #икона», — написал Смит на днях в своем Twitter. С ним согласились многие его подписчики: «Ты будешь выглядеть отлично, что бы ты ни надел», «Так и будет, не слушай никого», «До сих пор помню, как надо мной смеялись друзья, которые слушали Дрейка, а я слушал твою музыку. Угадай, кого они слушают сейчас и делают вид, что ты всегда им нравился». Некоторые пользователи, правда, отнеслись скептично к высказыванию Джейдена, намекнув на то, что пафоса ему не занимать: «Если хочешь писать каждое слово с большой буквы, а потом подписывать свой собственный твит своим же именем, — ну что ж… Можешь делать и это, папенькин сынок». Впрочем, и сам Уилл иной раз по-доброму подшучивает над эксцентричностью своего отпрыска, пародируя его клипы. Но в главном он целиком и полностью поддерживает Джейдена: «Самое главное, что я могу дать своим детям, — это свобода самовыражения. Мы с Джадой очень серьезно относимся к тому, чтобы дети нашли себя, и призываем их к этому, потому что иначе они просто не смогут быть счастливы.»

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