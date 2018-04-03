«Подъём»с Сергеем Доренко от 2 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 38 минут. Понедельник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Дарья Кнорре. Ведущая этой программы.

Д. КНОРРЕ: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Рубцовска набережная очень тяжело, говорит нам Сергей Жилкин. Держитесь, Сергей. Ненавижу набережные. Я бываю сейчас по роду занятий своих тайных, у меня есть подпольные занятия, тайное общество, в котором откроется мое истинное лицо наконец. Я бываю на набережных, на Сыромятнической, вот эти все места чудесные. И что ты думаешь? Каждый раз, я бываю там два-три раза в неделю, и два-три раза в неделю мне приходит штрафец. Госуслуги, госпочта, почта. Вам выписан штраф ГИБДД. Причем изумительно работает фигня — вчера в 11:35 я нарушил правила дорожного движения, сегодня, почта пришла в 2:37 ночи, то есть я встаю в пять утра — у меня уже лежит штрафец. Иди сюда, свежая почта. Сергей Леонидович, они так заходят… По данным ГИБДД, в отношении вас вынесено постановление — превышение установленной скорости движения. Господи, помилуй. Я уже сравнился с Навальным по количеству, мне кажется. Ну, правда. Я три раза в неделю получаю штраф. Я тебе объясню, в чем дело. Там 40 поставили. Но так, что я выезжаю, а знак в трех метрах до этого места. То есть я выезжаю…

Д. КНОРРЕ: А, вы выруливаете на набережную после знака.

С. ДОРЕНКО: Выруливаю по трамвайным путям, там, где Винзавод и вся эта фигня, от заправки «Татнефть», отсюда сверху, я выезжаю на Сыромятническую набережную. А теперь если бы, я выехав, сдал бы назад метра два-три, я бы увидел, что там стоит 40. Но я его видеть не могу.

Д. КНОРРЕ: А предполагается, что все теперь без навигатора не ездят, не могут просто, не знают дороги, а навигатор всегда пишет.

С. ДОРЕНКО: Пишет, прям выводя на стекло. Вы богатая женщина, Кнорре. У вас прям на стекле экспонируется скорость какая разрешена, да?

Д. КНОРРЕ: Пока нет.

С. ДОРЕНКО: 250 рублей при оплате до 23-го и все. Каждый раз, как я выезжаю на Сыромятническую, три или четыре штрафа получил. А я узнал, потому что я стал исследовать этот вопрос. Думаю, ну нельзя по три штрафа в неделю, в чем дело? Оказывается, там поставили знак 40. Товарищи… «Знак не по ГОСТу, надо жаловаться», — говорит Лимузин. Ребята, зачем жаловаться? Давайте учиться здесь жить. Мы с вами ученые цирковые пуделя, Лимузин. Нам говорят: ходи бочком, прямо не ходи. Хорошо, ходим бочком. Ходи спиной, а потом бочком, но правым, и три раза хлопай в ладоши. Хорошо, на, мы перед барином, как скажут. Нам говорят: мы тебе сделаем знак не 40, а 38, но ты должен правым бочком и хлопать. Хорошо. То есть мы как цирковые пуделя, за кусочек сахара — то есть за право жить, кусочек сахара — это право жить. Поэтому тебе дают, ты должен при этом исполнять какое-то па. Как жучка. Ты должен танцевать на задних лапках, а тебе что-то такое дали. И ты такой тяв-тяв-тяв, спасибо, братец. «Это обидно», — говорит Лимузин. Это не обидно. «Скайнет не будет нас уничтожать, он разорит нас штрафами», — говорит Слава. Да. Там всегда было 40. Но на мотике там классно. «Камеры вперед стреляют», — говорит Сантехник. Сантехник, скоро пересядем. В четверг, ребят. В четверг будет плюс 10.

Д. КНОРРЕ: А в пятницу будет плюс 15.

С. ДОРЕНКО: Мы в четверг после выпуска вызовем добродетельных людей, называется садовник», он приедет сюда за мной, повезет меня со всей снарягой, со всеми куртками, поддевками… ты не представляешь, что такое одежда мотоциклиста в холод. Это сначала флис, потом теплозащита, которая не застегивается на животе, потому что живот слишком большой. Потом ветрозащита, которая все-таки застегивается, потому что на липучках такая. Потом сверху кутка, которая за немыслимые 46 тысяч когда-то была куплена. Эта куртка, потом еще шлем, который ты держишь вот так, чтобы не поддувало. Но всегда поддувает. Можно было такую сделать, как маски-шоу надеть, как будто ты из ОМОНа, под шлем. Но я предпочитаю вот так держать шею, чтобы не поддувало. Нормально. Я еще себе ветрозащиту поставлю, будет чуть получше. Потом в рукава ж тебе дует паскуда, ветер, и аж до плеча пронзает тебя. Это ужасная тема. Ты ставишь разогреватели ладошек, и у тебя руки — можно яичницу жарить, внутри ладошки сильно греет. Здесь короста льда, поверху, костяшки полностью в коросте льда, суставы, синовиальная жидкость застывает полностью, навсегда, как у динозавров, которых раскапывают в Якутии. А снаружи здесь можно яичницу жарить, ожоги страшные, исковерканная кожа шипит, булькает, пузыри надуваются.

Д. КНОРРЕ: То есть непонятно, где обморожение, где ожог.

С. ДОРЕНКО: Переходит одно в другое. И ты едешь кайфовый такой, и понимаешь, что еще плюс 10 — резина холодная, асфальт холодный, эти идиоты водители машин тебя не видят. Они тебя не видят, у них какой-то сегмент в мозге выключается, микрочип вытащили, они не видят тебя, как будто ты в шапке-невидимке. Это хорошо и плохо, но в основном плохо, потому что они тебя совсем не видят.

Д. КНОРРЕ: В основном это страшно для всех.

С. ДОРЕНКО: Пока они на трупах наших, байкерских трупах, привыкнут к июню, что мы существуем, они нас два месяца будут убивать. Причем убивать будут щедро, просто правую руку потешить называется. Они нас будут убивать щедро. Потом они привыкнут, но потом нам уже прискучит ездить. Мы уже сами сядем в машины.

Д. КНОРРЕ: Я заметила, как вы перешли от курки в 46 тысяч на куртки Uniqlo.

С. ДОРЕНКО: Да. Почему, у меня есть куртка на минус 10, Clover, что ли, называется, не помню. Не представляю, где такое минус 10, чтобы я выдержал. Конечно, хорошее стекло и хорошая защита рук на мотоцикле, то есть туринговый мотоцикл, ты сидишь там и посвистываешь, можно раздеться.

Д. КНОРРЕ: А, так вы себе еще защиту поставили.

С. ДОРЕНКО: Поставил. Но она маленькая. Все, весна настает все равно. Я хотел вам о весне рассказать. Вчера на крышу карабкаются двое, у меня, я в Instagram положил. Первая дочь заметила, говорит: там люди куда-то ползут, наверное, это жулики. Это она по Карлсону. А может, не по Карлсону, не знаю. Я говорю: может быть, это как раз чистят. А дочь вообще глазастая, говорит: может, они и чистят, конечно, но одна из них женщина. Я говорю: так что, женщина не может чистит на крыше? Хотя, думаю, наверное, нет. И она в пальтишке, с сумкой. Это мне дочь говорит. Как она пошла чистить в пальтишке и с сумкой, смешно все. А мужик за ней идет, парень, с рюкзачком. И они лезут, карабкаются вверх по крыше. И я вижу, что они навернутся… И потом она залезает на самый верх, выше 11-го этажа, на площадку, на крыше, скидывает пальтишко, и оказывается… могущественная оптика приближает нам ее тело, и оказывается, зум на 10 а потом далее мы пальцами так расставляем этот зум, потом скриншотец, фотографию и растягиваем. Оказывается, что она в коктейльном мини-платье, в маленьком черном платье, в котором она разоблачается при минус 1,5 градуса и сильном ветре, и начинает себя фоткать. Я думаю, господи, вот это за фотографию женщина готова на все.

Д. КНОРРЕ: О, вы что. А селфи в Дубае вы видели? Девчонка делала, свешивала свое туловище…

С. ДОРЕНКО: Она же спортсменка как бы, в этом ее промысел.

Д. КНОРРЕ: Она просто модель была. А какую роль исполнял этот парень с рюкзачком?

С. ДОРЕНКО: Он достал из рюкзака большой фотоаппарат, какой-нибудь Canon, как подобает подходящему парню, и начал ее щелкать. Она себя лудит на смартфон, а он ее лупит прямо с Canon, и смартфон включается в кадр, но я не понимаю, зачем? И она щеголяет в этом платьишке… Я должен вам сказать, я как потенциальный, латентный терапевт — а я латентный терапевт — я так ее пожалел, что закрыл шторы. Думаю, навернется — чтобы я не видел, по крайней мере. Это же хорошо? А может, и навернулась, я не знаю, я потом не открывал. Ладно, поехали дальше, товарищи.

С. ДОРЕНКО: Теперь понятно, что такое БДСМ. Это шутка от мотоциклистов. Bike driving society of Moscow. BDSM. Я вам говорил, что раньше в этом сокращении было два «д». Додумайте, пожалуйста, Алексей так, чтобы было два «д». В начале возникновения этого искусства было БДДСМ. Ты знаешь, да?

Д. КНОРРЕ: Да, вы говорили. Но я никак не могу вспомнить, что это значит.

С. ДОРЕНКО: Вспомни, это так легко. Это единственное, что следует помнить, на самом деле. Ты помнишь какие-то свои истории Гражданской войны на Украине, которые никого не парят вообще. БДДСМ. Доминация и дисциплина. А потом доминация и дисциплина слились в одну «д». И переводится произвольно.

Д. КНОРРЕ: И теперь никакой дисциплины.

С. ДОРЕНКО: Дисциплина ушла. Скажи, упал этот трамвай или этот автобус страшный… ты знаешь, что китайская станция… она должна была рухнуть на Кавказ, все с замиранием сердца ждали, когда же это произойдет. Некоторые со счастливым предвкушением. Ну, правда. А некоторые, наоборот, с тревогой, ну, по-разному было. и вдруг она сгорела над Тихим океаном. Честное слово, подвела. Она размером с трамвай или автобус какой-то большой. Представьте себе большой автобус и при этом китайский. И он падает на вас, причем на Кавказ.

Д. КНОРРЕ: Они хотели сымитировать полет Tesla…

С. ДОРЕНКО: Смешанные чувства… а может, ее и не было, кстати говоря, этой станции? Хорошо, давайте двинемся к новому назначению в Кузбассе. Кстати говоря, обратите внимание на свою лингвистику, товарищи, на свою филологию. Мы говорим все время «в Кузбассе». Потому что это бассейн. И когда вы глупо, неуместно и напрасно говорите «на Донбассе», то это противоречит нормам языка. Потому что мы говорим «в Кузбассе». Соответственно, «в Донбассе». То есть «в бассейне», это же бассейне. Говорить «на бассейне» это чистый суржик. Поэтому не будьте идиотами, пожалуйста. Даже если сами донбассцы идиотничают. Они говорят «на Донбассе». Но они говорят и «на зоне». Они говорят «у нас на зоне так было хорошо». Потому что это южане. У них «на зоне», у них то…

Д. КНОРРЕ: Кстати, в русском, российском сленге тоже есть это «на зоне».

С. ДОРЕНКО: Это от южан. Южане держат зону. Всю зону держат хохлы, а над ними грузины, воры в законе. Ну, так. Ростов-папа, это же все хохлы. Ладно.

Давайте говорить о Кузбассе, который «в Кузбассе». Гвардейцы ответят. Да, вы знаете, что парень, который стоял на коленях, теперь губернатор? Временно исполняющий обязанности, но в сентябре станет губернатор, это понятно. Его выберут. Как его могут не выбрать? Гвардейцы ответят за охрану «Зимней вишни». Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерове. Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые… Значит, там шахер-махер, который Виктор Золотов, директор Росгвардии, решил этот шахер-махер немножко поворошить. А дело в том, что его сотрудники Росгвардии, и даже бывший начальник областного управления вневедомственной охраны, структурного подразделения Росгвардии, владелец этого ЧОПа. И там они как бы все вместе слились в беспардонном отрицании ответственности. Они негодяи. Колхозные засранцы. Можно просто? Колхозные засранцы. Мы же понимаем, что такое Кемерово, в хорошем смысле, я не пытаюсь ругать Кемерово, но мы понимаем, что такое Кемерово. Ребята, спокойно. Мы понимаем своим… не надо дуть в уши, ладно? Мы понимаем, как вы ходите там, расчесывая свою вонючие (в хорошем смысле) ягодицы, вместо того, чтобы охранять людей. Мы понимаем. Всю службу от расчесывания ягодиц, всю службу ходили в лоснящихся брючках, как придурки. А потом ушли со службы и перешли в коммерческое предприятие. И там продолжаете с лоснящимися брючками сидеть, обсуждать ближайшую рыбалочку и баньку, нетрезвую, которые будут нетрезвые и банька, и рыбалка. Вот вы чем занимаетесь вместо охраны. Да вы негодяи.

Хорошо, Золотов решил навести там порядок. Я с огромным сожалением думаю о том, что порядок навести невозможно.

Д. КНОРРЕ: Мы не знаем. Потому что вневедомственные эти охраны, они вошли в состав Росгвардии совсем недавно. Поэтому Золотов этим только-только начал управлять.

С. ДОРЕНКО: Есть природа вещей. Против природы вещей невозможно.

Д. КНОРРЕ: Так можно застрелиться. Потому что порядок навести вообще нельзя ни на каком уровне.

С. ДОРЕНКО: Можно на уровне культуры. Культуры ответственности, культуры самоосознания. Вот это животное…

Д. КНОРРЕ: Культура ответственности и самоосознания может быть только тогда, когда ты сыт и накормлен. Извините, это банальные вещи. Ну, такой интеллигентный москвич, который более-менее получает прилично, может приучить себя выбрасывать мусор раздельно. А охранник, который в Кемерове получает 10 тысяч… ну, хорошо, он получает на вахте 50…

С. ДОРЕНКО: Не надо про 10 тысяч.

Д. КНОРРЕ: Хорошо, он на вахте, получает 50.

С. ДОРЕНКО: Которые ему не нужны. Потому что у него поросенок, у него помидоры во дворе…

Д. КНОРРЕ: Те, кто на вахте, у них нет ничего.

С. ДОРЕНКО: Да есть у них что-то все время. У них в подвале гаража самогонка, у них все есть. зачем им вообще деньги платить? Им вообще не надо денег давать, я серьезно говорю. Люди в провинции выживают на 10 тысяч. Объясни, пожалуйста? При этом откладывают 9999 рублей на книжку. Почему? Потому что им деньги не нужны вообще. У них свое хозяйство, они все крадут. Комбикорма крадут, у них есть тетя Глаша, которая привезет комбикорма. Так вы же откройте ворота, потому что надо сгрузить. Ну, давайте же… Понимаешь, о чем я?

Д. КНОРРЕ: Так откуда культура может появиться?

С. ДОРЕНКО: Не может. Я объясню. Человек — существо, которое может быть от немецкой овчарки, это назовем верх человеческого развития, немецкая овчарка. Лучший человек как немецкая овчарка. Лучший из лучших. Лучший на планете Земля приближается к немецкой овчарке пятилетнего возраста, примерно так. До медузы. Человек бывает от немецкой овчарки до медузы, все зависит от его культуры. От культуры самосознания, от культуры сознательности действий. Он осознанно делает свои поступки или нет. Вот он медуза или немецкая овчарка. Это зависит не от того, что их порют. Если медузу пороть… я тебе объясню. Давайте Золотов, Виктор Золотов. Можно Виктор, по-свойски так. Товарищ Виктор. Давайте с вами возьмем плетки и начнем бить плетками медузу. Ну, чтобы она дисциплину повысила.

Д. КНОРРЕ: Она скукожится и сгруппируется.

С. ДОРЕНКО: Виктор Золотов, мы с вами берем медузу и бьем плетками. Палками давайте. Нет, саблями давайте, с золотыми рукоятками. Рубим медузу. Твою же.. ну что ж ты, елки, опять… как вы подвели нас, а? Рубим. Повысилась дисциплина среди рубленой медузы? Так ваши подчиненные, они там в Кемерове, в хорошем смысле, я сейчас не ругаюсь, они медузы. Давайте их напружиним и повысим их дисциплину. Не повысите вы их дисциплину. Человеческий материал дерьмо. Вот руби дерьмо шашкой, сейчас будет дисциплина лучше? Не будет.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 8 минут. Ну, ушел Тулеев. Ушел Амангельды. Я видел его молодые фотографии, тут посмотрел. Слушай, он такой дикий скиф был в 90-е. Найди его, молодой Тулеев, ты будешь потрясена на самом деле. Смерть беспощадна. На самом деле, жизнь беспощадна. И она основана на термодинамике или на чем там еще, не знаю. Я хочу сказать, что в 90-е здесь, на Горбатом мостике около Белого дома, около правительства, сидели шахтеры, они стучали касками, это была постоянная какая-то история. Я ехал, вот справа шахтеры, слева… то есть они все время стучали там касками. Потом уже всем прискучило, но они продолжали стучать довольно долго. Амангельды пришел, и с какой-то яростью невероятной, с какой-то пробивной силой… нашла? Ну что ты скажешь? Опиши мне.

Д. КНОРРЕ: Он кого-то мне напоминает.

С. ДОРЕНКО: Он напоминает Тулеева, молодого.

Д. КНОРРЕ: Как молодой? Мы говорим о 45-48-летнем мужчине.

С. ДОРЕНКО: Сильный зверь.

Д. КНОРРЕ: Да. Такой волевой взгляд, волевой подбородок. Квадратная прическа.

С. ДОРЕНКО: Свирепый. Один из Симпсонов, он такой был. Понятно, что на его пути нельзя становится.

Д. КНОРРЕ: Он на Собянина похож, что ли?

С. ДОРЕНКО: Нет. Давай без расизма, я очень прошу. Какая-то расистская выходка, Кнорре! Особенно с твоей фамилией. Баллотировался в президенты. И ушел как позорный…

Д. КНОРРЕ: А потом он поправился, и стал похож…

С. ДОРЕНКО: На меня.

Д. КНОРРЕ: Не на Симпсонов, а «Южный парк», на Картмана.

С. ДОРЕНКО: Может быть, да. Смысл в том, что кошмар драматургии произошел у Тулеева. Кошмар драматургии. Я в хорошем смысле сейчас, извините, никого не пытаюсь обидеть. Тушка Тулеева сейчас, беспомощная пробирка ошибочного метаболизма с накопленными грехами митохондрий, вот эта тушка…

Д. КНОРРЕ: Мне кажется, не надо извиняться, вас никто не поймет все равно.

С. ДОРЕНКО: Да? Вот эта странная тушка, она сейчас покрывала махинации шаечки какой-то. Эта тушка с ошибочным метаболизмом покрывала все еще довольно бодрые тулова с более-менее приличным метаболизмом. То есть вокруг Тулеева была какая-то группы интересов, основанная на русской пословице о дружбе «Ворон ворону глаз не выклюет». Есть еще «Дурак дурака видит издалека», «Рука руку моет» и так далее. Есть такие пословицы о настоящей мужской дружбе.

Д. КНОРРЕ: И хомо хомолюс люпус эст.

С. ДОРЕНКО: Это латинская. А у нас «Ворон ворону глаз не выклюет». У нас дружба настоящая мужская ценится. Так вот, целая группа гигантская интересов ходила вокруг этого тулова, неопрятного, уже не сохраняющего горизонтальное положение. Как это было стыдно. Когда сейчас его держал полпред президента, держал фактически…

Д. КНОРРЕ: Я так понимаю, эта ситуация его все-таки вынудила выйти на публику. Хотя он серьезно сопротивлялся.

С. ДОРЕНКО: Если нам повезет, Даша, тебе и мне, мы будем дряхлыми. Если повезет. Потому что если не повезет, то мы уйдем в силе. В силе уходить плохо. Лично плохо. Мне кажется, дряхлость дана человеку для того, чтобы его как-то подготовить. Чтобы сам он уже устал. Эта дряхлость, немощь, невозможность, отупение какое-то, Альцгеймер, если повезет… Ну, чтобы уже все, потихонечку отъехать и все. Это все дано человеку, если ему повезет. Потому что если ему не повезет, те в 30 лет от передоза заканчивают, в 40 лет от инфаркта, в 50 от инсульта… таких много. Или ближе к 60, в 57-58 заканчивают в отеле в Вашингтоне, как Лесин. А, нет, Юря Заполь, его партнер, Лесина, в 50 умер. От рака как раз. Подключив всю израильскую медицину, тем не менее ничего не смог. Я к чему клоню — что дряхлость это хорошо. Но дряхлость должна проходить где-то в тиши, ты должен сидеть под вишней…

Д. КНОРРЕ: В изолированных учреждениях.

С. ДОРЕНКО: Нет. Может быть, у себя на даче, окруженный… Я надеюсь, по крайней мере, что когда-нибудь я стану дряхл и я стану сидеть где-нибудь под цветущей вишней…

Д. КНОРРЕ: Подождите, вы же рассказывали, что поедете в Баден-Баден…

С. ДОРЕНКО: Это другая мечта. Это мой друг меня зовет. Он говорит, давай вложимся в дом престарелых в Баден-Бадене, собственность, и потом, когда мы станем дряхлыми, мы уедем в этот дом престарелых, станем его инспектировать… где немки в коротких юбках и без нижнего белья. А мы будем ездить и все проверять. В смысле, на кресле-каталке такой электрической. Это мечта моего друга. Я кстати, не вложился.

Д. КНОРРЕ: Было бы красочнее, если бы вы руками колеса крутили. На механической.

С. ДОРЕНКО: Можно запрячь полек. Нанять полек, запрячь их в свою тележку, в это кресло-каталку, и кататься по своему дому для престарелых, в Баден-Бадене. Но, пся крёв. Надо ругаться по-польски при этом. Но в рамках представленных ругательств Николаем Васильевичем Гоголем. Пся крёв можно, мне кажется? Это «собачья кровь», нормально. Хорошие слова в конечном итоге.

И Тулеев, он упустил этот момент, когда он должен был уехать в Баден-Баден в дом для престарелых, и там запрячь полек и кататься в кресле-каталке.

Д. КНОРРЕ: Я была в Кемеровской области в сентябре. Понятно, что сейчас там совершенно другие настроения. А когда было тихо-спокойно, совсем глубоко в Салаире, это можно сказать, поселок городского типа, и там люди рассказывали, что они очень благодарны Тулееву, и надеются, что как можно дольше… вы посмотрите на эти кедры, он лично на свои деньги посадил.

С. ДОРЕНКО: Самообман!

Д. КНОРРЕ: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Не стокгольмский синдром, а комплекс рабов. Это комплекс рабов. Это самообман. То есть люди понимают, что они гниют вместе с Тулеевым. Он гниет, и они гниют. Они точно это понимают. Но сказать себе это нельзя. Сказать себе это — значит, как плюнуть в зеркало. И ты начинаешь придумывать: ну, он же хороший, он же то… он заботится, без него нельзя… Понимаешь? Это самообман рабов. Это рабы себя обманывают. Успокойтесь, товарищи рабы. В смысле, я вас понимаю, я за вас и все такое, я вас поддерживаю. Вот послушайте.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ

С. ДОРЕНКО: Вот опять эта крепостническая фраза «мы потеряли». Погибли люди, Тулеев. Не вы потеряли. Вы как Чичиков: купили и потеряли. Что с вами? Что вы потеряли? Имущество потеряли? Рабов потеряли? Детей потеряли? Прекратите. Я понимаю, что это звучит и так, и так. Но не надо.

И весь мир. Весь мир ждет, когда он уйдет. И он уходит. 1 апреля. Боже, как он додумался! 1 апреля уйти, в День дурака. Тулеев, ну нельзя же. 1 апреля. У тебя Альцгеймер? В хорошем смысле. Старик, так нельзя. Кто у него там по пиару? Почему 1 апреля? Почему нельзя было 31 марта? Что случилось?

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ

С. ДОРЕНКО: Мы что-то сделали.

Д. КНОРРЕ: Что-то хорошее, имеется в виду.

С. ДОРЕНКО: Да?

Д. КНОРРЕ: Вспоминает прошлые заслуги.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ АМАНА ТУЛЕЕВА

С. ДОРЕНКО: Я хочу сказать, и хочу принять ваши звонки — 7373-94-8, об искусстве уходить.

Д. КНОРРЕ: Я устал, я ухожу.

С. ДОРЕНКО: Вот когда надо уходить? Когда-то надо уходить. Он ушел. Я еще раз, не шутя говорю, что какие-то жалкие 20 лет назад Тулеев был блистательным человеком, с которым связываться никто не мог, не только потому, что он там пользовался опорой на власть, а они имел некую энергию невероятную и доверие народа такое, в такой степени невероятной, что ему старались помогать. Встать на пути его это значило встать на пути правды. Потому что он был такой какой-то бронепоезд правды невероятный. Я понимаю, что он выбивал для этих шахтеров, выбивал будь здоров. Но сейчас он жалок. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Хочется при просмотре этого видео сказать: Аман, перестаньте бить себя по щекам. На самом деле, 1 апреля это либо желание его пиарщиков, не знаю, приближенных превратить все в такую шутку, что «ой, он пошутил» и сказать, что президент не отпустил. Слава богу, отпустил, конечно, Владимир Владимирович. Пора уже отпустить в музей мадам Тюссо восковых фигур. Что касается, как надо уходить. Все уходы почему-то связаны со слезами домохозяек, даже если у этих домохозяек при пожаре гибнут дети. Это все настолько театрально. Уходить надо в расцвете сил.

С. ДОРЕНКО: В расцвете. Либо где-нибудь в закате, одну треть растратил и уже давай потихоньку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потихоньку уходить в этот закат прекрасный.

С. ДОРЕНКО: А там заниматься фотографированием, слонов в Африке фотографировать…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Делать фото прекрасные.

Д. КНОРРЕ: Мы так рассуждаем. Но на самом деле, представить себе, что ты уйдешь на пике своего успеха…

С. ДОРЕНКО: Дело в том, что он основа клана экономического. Если он уходит, рушится клан, вот в чем дело. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Павел, Москва. Вы упомянули, 20 лет назад он был действительно яркий. Было здоровье.

С. ДОРЕНКО: Энергия была, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Смысл в чем. Получается, гармонично развитая личность это что? Умная, светлая голова и здоровое крепкое тело. Можно и до 90 лет в ярком уме быть. Но смысл в здоровье, конечно.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Необязательно уходить в расцвете сил. Человек уже на самом деле и болел, и старый, и он понимал, что он отошел уже от дел. Можно было уйти не в этой… так получилось, не форс-мажор, а эта трагическая ситуация, он же мог уйти под эту ситуацию, и красиво. Нужно было тогда, в тот день, 25 марта.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Спасибо. Вы очень правы. Потому что тогда было ощущение, в том числе у людей, которых он воспитал в патернализме, в том, что он отец, было ощущение, что отец бросил. Он же их отец, и он их бросил. Надо было в первый же день сказать: братья, я болен, дети мои, спасибо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И он же понимал, что рано или поздно он ушел бы. Но он ушел бы, но остался в памяти народа как… Вот эта неделя как раз все подкосила, всю ему жизнь.

Д. КНОРРЕ: Сергей, вы же сами говорите про клан, и клан его явно не отпускал. Его должность уже не самостоятельная.

С. ДОРЕНКО: Тебе начинают бормотать в уши. Я расскажу тебе стадии. Ты выходишь из гущи любой, шахтерской, неважно. Ты в этой гуще невероятный носитель правды и миссии, то есть ты несешь какую-то миссию невероятную. И тебя выталкивает наверх, поскольку ты выражаешь то, о чем люди молчат. Когда ты умеешь говорить то, о чем люди молчат, есть некое еще за тобой ощущение миссии, ты говоришь это не со смехом, как, например, я, а говоришь это всерьез, с готовностью пожертвовать чем-то ради миссии. Я, например, ничем не собираюсь жертвовать. Но если бы. И тогда тебя выталкивают народные массы наверх, и ты их возглавляешь. Это первый этап. Второй этап, это когда ты мудрый, накапливаешь опыт, и ты действительно видишь вещи, прозреваешь, гад, подводный ход. Это второй этап. И третий этап, мне кажется, кода тобой овладевают уже женщины и евнухи. Это когда тебя ловят перед лифтом — ты меняешь решение. Это было, например, с Ельциным. Тебя могут поймать перед лифтом, да вы знаете… хорошо, ты меняешь решение. Садишься в лифт, тебе твой личный охранник говорит: да все он врет, не надо менять решение. Ты выходишь на первом этаже и говоришь: так, не надо менять решение. Потом водитель тебе в машине говорит: вы знаете… И ты опять меняешь решение. То есть ты становишься несамостоятельным. Постепенно твоим кружком овладевает кто-то один или маленькая группа, которая дует тебе в уши. А ты уже ничего не знаешь сам. Ты уже просто становишься некой марионеткой, даже если здоровье еще позволяет. А потом вдобавок ты становишься дряхлой марионеткой, уже чучелом, которое просто таскают. Таскают чучело, в сущности, мешок с сеном, на котором нарисованы глаза и все такое. Был Брежнев, в 1982 году: слово за китайской стороной… Это Брежнев был. Там уже просто таскают чучело. Это стыдно, что Тулеев… мне стыдно, я объясню. Потому что я человек во многом 90-х, и я видел его блистательного. И я сейчас вижу его убогого, растоптанного, несчастного, мне противно ноги об него вытереть просто. Вот так уходить — вот это позор.

19:21 Д. КНОРРЕ: Спасибо, что он, в принципе, ушел. Потому что мог и не уйти. Мог бы дальше сидеть как ни в чем ни бывало.

С. ДОРЕНКО: Хоть чучелом, хоть тушкой.

Д. КНОРРЕ: Глазом не моргнув.

С. ДОРЕНКО: Конечно, теперь будет большой передел. Я думаю, будет попытка наведения порядка.

Д. КНОРРЕ: Сейчас исполняющий обязанности его зам.

С. ДОРЕНКО: Ну и зам. Он новый человек. Я тебе объясню, почему зам имеет шанс, и хороший шанс, на исправление какое-то ситуации и взломать этот лед. Зам, который пришел, Цивилев, он не вхож ни в одну из этих старых мафий. Кузбасс весь опутан старыми мафиями, которые принесли сначала Кузбассу некий успех, экономический в том числе, а сейчас стали символом застоя. Цивилев не входит… в этом его действительно шанс, что он не входит ни в одну из этих мафий. Поэтому они не имеют права им манипулировать.

Д. КНОРРЕ: Он обрастет своей мафией.

С. ДОРЕНКО: Когда-то обрастет. Через 20 лет, через 10, не знаю. Но пока, к нему сейчас придут, как к арбитру, он не обязан никому ничего, в сущности, кроме Путина. Ребята просят одно, ребята просят другое, он не связан с ними. Он сможет, мне кажется, я очень надеюсь, он сможет их, в общем, построить.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Ирина Горбачева получает премию «Ника» за лучшую женскую роль в «Аритмии». Всего картина Бориса Хлебникова взяла пять главных наград, включая лучший игровой фильм. Поздравляем Бориса Хлебникова. Но если честно, мы его поздравляем, потому что любим Ирину Горбачеву.

Д. КНОРРЕ: А вы ее где видели еще?

С. ДОРЕНКО: Я ее в Instagram видел, больше нигде.

Д. КНОРРЕ: Интересно посмотреть на другие ее работы в кино, и понять, везде ли она такая неэмоциональная.

С. ДОРЕНКО: В «Аритмии»?

Д. КНОРРЕ: Да, в «Аритмии» она абсолютно poker face у нее такое. Ну, чего? Ну, ладно.

С. ДОРЕНКО: Да? Но это сильно? Говорит правду, здесь все собрались свои.

Д. КНОРРЕ: Не очень. Я опять же не верю, потому что какая-то карикатура. «Нелюбовь» совсем-совсем карикатура, Звягинцева, прям совсем. «Аритмия» — там есть серьезные элементы карикатуры. А вот «Дурак» Быкова — вот это ближе к истине, мне понравилось больше всего. Это три фильма, они примерно об одном и том же, русский тлен, это все. И любовь в этом русском тлене. Поэтому «Аритмия» мне понравилась больше, чем «Нелюбовь» Звягинцева. Я считаю, что она достойна какой-то награды. Но в целом… Она любит врача скорой помощи, она тоже врач. Он пьет безбожно, постоянно бухает, можно так сказать?

С. ДОРЕНКО: Можно, да.

Д. КНОРРЕ: Просто он не пьет, а бухает. А у нее к нему претензии личного характера, но не по этой части. То есть она не пьет, так иногда с ним рюмочку пропустит. И ее абсолютно это не парит. В этом была, видимо, какая-то сценарная или режиссерская находка, что вот, у нее проблемы, но не про это.

С. ДОРЕНКО: Не то, что на поверхности, а что-то другое.

Д. КНОРРЕ: Да. Пьет и бог с ним.

С. ДОРЕНКО: Я должен вам сказать, что я живу в России. Следовательно, я избирательно некритичен к людям, которые меня очаровали. Я люблю очаровываться, как все русские. Как все русские, я избирательно некритичен к своим кумирам. Плевать! Если Горбачева завтра не знаю, что она сделает, Ирина Горбачева завтра совершит какое-нибудь кощунственное преступление, не хочу придумывать, не знаю. Например, пнет кошку, еще что-нибудь, я все равно ее буду любить. Точка. Почему? Потому что она мне нравится. Что бы они ни сделала, молодец. Она же в Instagram звезда и все.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ

Д. КНОРРЕ: Она классная, правда!

С. ДОРЕНКО: Подпишись на нее. У нее миллиард человек подписано или что-то в этом роде.

Д. КНОРРЕ: Я посмотрела другие ее работы. Она играла вот такую совершенно амебу.

С. ДОРЕНКО: Она абсолютно запредельная, я просто клянусь, она удивительная. Сейчас, секундочку.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ

С. ДОРЕНКО: Все, подпишитесь на Ирину Горбачеву ввиду его очевидности.

Д. КНОРРЕ: Мне пишут, что я патриот, смотрю российские фильмы в отличие от некоторых любителей англосаксонских сериалов.

С. ДОРЕНКО: Люди, сегодня «Родина».

Д. КНОРРЕ: Я хочу ответить, что я смотрю англосаксонские сериалы. Я все пытаюсь найти хороший российский фильм, но не нахожу.

С. ДОРЕНКО: Она тоже фанатка «Родины», все в порядке. Сегодня будет «Родина». Ты знаешь, что сегодня выходит серия? Ты понимаешь это?

Д. КНОРРЕ: Да. Меня разочаровывает этот сезон. Потому что мы русские, мы видим сразу же эту карикатурность. Когда про ИГИЛ были карикатуры…

С. ДОРЕНКО: Запрещенную террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

Д. КНОРРЕ: Да. Это мы смотрели и нормально.

С. ДОРЕНКО: А представляешь, сидят члены «Исламского государства», террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации…

Д. КНОРРЕ: И ржут, да.

С. ДОРЕНКО: и запрещенным смехом смеются на территории Российской Федерации.

Д. КНОРРЕ: Но нам плевать на их запрещенный смех.

С. ДОРЕНКО: Все эти запрещенные лица игиловцев, запрещенных на территории Российской Федерации, когда они смотрят «Родину» про ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации террористическую организацию, они смеются запрещенным смехом и плачут запрещенным плачем. Это у Вертинского, он плакал по-французски. Он кричал: «Жаме, жаме» и плакал по-французски. Это стихотворение. Я не могу так тоже вспомнить. Там начинается с того, что «на креслах в комнате остались ваши блузки».

Д. КНОРРЕ: «Он все твердит „жаме, жаме“ и плачет по-французски».

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Это Флобер, стихотворение прекрасное. А игиловцы плачут по-свойски как-то.

С. ДОРЕНКО: Я про Магомедовых в ужасе. Если верить прессе, то это какая-то серьезная, разрушительная, невероятная атака на Дмитрия Анатольевича нашего. Я не верю прессе. Товарищи, кто знает что про Магомедовых? Я должен сказать, что я с этими досточтимыми людьми не знаком.

Д. КНОРРЕ: Как пишет пресса, он жил в одной общаге с Дворковичем.

С. ДОРЕНКО: Этот Магомедов?

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: Там же целые братья. Он же не один. Там есть Магомед, там есть Зиявудин, там есть Артур Максидов, там много братьев, несколько эпизодов. Есть братья Магомедовы. Как выясняется, потом, впоследствии, мы же ничего не знаем, мы живем, как трава какая-то абсолютная, как синие или зеленые водоросли какие-то в Мировом океане. Нам ничего не говорят. Оказывается, что Магомедов был близок, как полагают, к людям Медведева, а также Суркова и еще кого-то, я забыл. Еще сегодня статьи пошли осуждающие и так далее. Я прям напрягся. Я думаю, что начался передел большой. Кто большой политолог? Позвоните большие политологи и объясните нам, что с Магомедовыми? В чем актуальный момент?

Д. КНОРРЕ: Двоюродный брат Зиявудина Магомедова это Ахмет, бывший вице-президент Олимпийского комитета, председатель совета директоров курорта Северного Кавказа. Мы их знаем по этому скандалу…

С. ДОРЕНКО: Условно говоря, насколько земля сошла с оси и понеслась в неизвестность, полюса поменялись, где был северный, стал южный или что случилось? Просто объясните мне масштаб проблемы. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня озадачил следующий факт: не выпустили под 5 млрд рублей. Такого залога никто в нашей стране пока не предлагал. И это являлось практически двойной суммой претензий. Это говорит о том, что их закрыли не потому, что они чего-то должны, а потому что они должны в чем-то уступить. Я думаю все-таки, что это Новороссийский порт. Потому что там криминал на криминале. У меня товарищ занимается отгрузкой пшеницы, и он говорит: пока всем по кругу взяток не раздашь, твой корабль будет стоять на рейде столько, что практически не нужно уже будет ничего.

С. ДОРЕНКО: У меня спрашивают слушатели, 2,5 млрд Почему вы говорите пять?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: За двух братьев. За одного 2,5 и за другого 2,5.

С. ДОРЕНКО: Все понятно. Может такое быть, что силы какие-то фармацевтически чистые, силы, очищающие Россию, фарамацевтически чистые, мы знаем, где они сидят…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы говорите эти слова, а я от смеха удержаться не могу. Как будто вы только вчера приехали и сегодня первый день в эфире.

С. ДОРЕНКО: Я специально вас смешу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я понимаю.

С. ДОРЕНКО: Есть какие-то фармацевтически чистые силы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хотите фамилию услышать?

С. ДОРЕНКО: Нет. Ну, пожалуйста, Бортников, например.

Дайте ему ведро корвалола, все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И кружку алюминиевую.

С. ДОРЕНКО: Нет, правда. Есть какие-то чистые силы, вокруг которых будет кристаллизоваться Россия будущего.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, до тех пор, пока у нас будут возникать время от времени конфликты Путина с Дворковичем, ничего у нас…

С. ДОРЕНКО: Дворкович микроб рядом с Путиным.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Посмотрите доходы его и его жены, тогда сразу станет понятно, где микроб.

С. ДОРЕНКО: А, то есть это микроб…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Жена зарабатывает в три раза больше, чем Дворкович.

С. ДОРЕНКО: То есть Дворкович, будучи микробом, тем не менее доставляет существенные…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, у Дворковича амбиции на место Медведева давным-давно.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите! Надо с ним подружиться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да уверен просто. А то он бы сидел и выслушивал в свой адрес это ведро помоев, которое на него льют.

С. ДОРЕНКО: Надо с ним подружиться, мне кажется. Раз он метит на место Медведева. А куда же они денут Медведева? Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Меня очень обрадовало наступление на Магомедовых. Их задержали, это является наступлением на Дворковича и Суркова… я сейчас объясню. Дело в том, что Дворкович — это агент Великобритании и конкретно корпорации, которая называется «Интер Альфа».

С. ДОРЕНКО: Так, здесь многие слушатели скажут: а доказательства?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пожалуйста, почитайте… во-первых, если у вас есть знакомые сотрудники спецслужб, а лично у вас они есть, вы и так без меня знаете.

С. ДОРЕНКО: Нет, у меня нет таких знакомых. Они меня чураются, потому что я болтун и выбалтываю все сразу, это очень плохо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы все поняли, о чем говорю, слушатели…

С. ДОРЕНКО: А у слушателей есть, да. У нас слушатели как раз гэбушка вся, в полном составе. Почему Лубянка до 11 не работает? Все сидят и нас слушают.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хочу обратить ваше внимание на то, что какова эмблема корпорации «Интер Альфа», представителем которой является господин Дворкович. Эмблема такая: это спрут, щупальцы. Это такая корпорация банков. Этот спрут мертвой хваткой вцепился в Россию, а Дворкович — это агент Ротшильдов.

С. ДОРЕНКО: Ага. Но тогда Рокфеллеры должны им противостоять.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Меня не очень успокаивает, что Рокфеллеры им противостоят. Мне хотелось бы, чтобы мы, русские, могли им противостоять.

С. ДОРЕНКО: Напомните мне в этом дискурсе, куда определяли царицу Александру Федоровну. Она за Ротшильдов или за Рокфеллеров, я забыл? У меня есть хороший знакомый, очень знаменитый политолог, и он рассказывает мне о борьбе Ротшильдов с Рокфеллерами, начиная со двора начала ХХ века. И вот царица Александра Федоровна, супруга Николая Второго, она была за кого-то — то ли за Ротшильдов, то ли за Рокфеллеров, я все время забываю. Не помните.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я прекрасно понимаю, почему вы обрушили на меня потоки иронии. Потому что я произнес то, что нельзя произносить в эфире.

С. ДОРЕНКО: Но вы-то произнесли. У нас территории свободы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В СМИ запрещено произносить название «Интер Альфа» и упоминать связи господина Дворковича с этой корпорацией.

Д. КНОРЕЕ: А что за корпорация, чем она занимается?

С. ДОРЕНКО: Чуть-чуть на полочку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Эта корпорация занимается тем, что фактически она захватывает целые государства, разрушает их суверенитет, ставит под контроль. Это по содержанию, по сути. А формально это вполне благопристойная организация, такой союз банков. Но, напоминаю вас, вы все это можете проверить, эмблема корпорации это спрут.

С. ДОРЕНКО: Спрут страшен?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И еще про спрута хочу добавить.

С. ДОРЕНКО: Давайте, нам очень интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Посмотрите фильм про Джеймса Бонда «Спектр». Эмблема этого «Спектра» тоже спрут. А я хочу еще напомнить, что новый «Джеймс Бонд» с Дэниэлом Крейгом, где Дэниэл Крейг подозрительно похож на Владимира Владимировича. Я желаю ему победы в борьбе со спрутом.

С. ДОРЕНКО: Вот видите! Сейчас прям кладите трубку, потому что раздастся звонок, с вами хочет поговорить президент. Этому нашему абоненту… президент слушает и висит на телефон. И он раз: встань рядом со мной, брат мой, и стань моим этим самым.. не знаю. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Можно спросить ваше мнение, вот выступление Кудрина на центральном телевидении…

С. ДОРЕНКО: А что там связано с Магомедовыми?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не связано…

С. ДОРЕНКО: Товарищ дорогой, мы же не говорим вообще. Это же не пресс-конференция Сережи Пастушка. Здрасьте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Это Денис. Конечно, я согласен, что это дело порта. Но вы забываете, какая сейчас ситуация идет в криминальном мире. Во-первых, смена руководства, Шакро посадили, теперь там кто-то будет решать.

С. ДОРЕНКО: А почему Шакро не может руководить из тюрьмы? Что за уход от дел?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Оперативное. Вы же сами понимаете, оперативное руководство и неоперативное руководство. Насколько моя инсайдерская информация, это, конечно, из-за порта. Это все идет… это серьезные деньги, как вы понимаете.

С. ДОРЕНКО: Но можно ли считать, что это просто деньги. Или это, в сущности, удар по…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это просто деньги, на мой взгляд. Просто бизнес, ничего личного.

С. ДОРЕНКО: То есть абсолютно не политический удар, не разрушение…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Никакого политического удара. Это деньги.

С. ДОРЕНКО: Так чего мы волнуемся тогда?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А не надо волноваться. Надо спокойно сидеть…

С. ДОРЕНКО: Наша задача с вами, Денис, я просто скажу, перейти тихонечко на гречечку с творожком, и смотреть, как мимо нас…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Извините меня, гречечка это пошло, по английским меркам это пошло. Вы не слышали? Теперь сказали, что «Новичок» в гречке перевезли туда.

С. ДОРЕНКО: О, господи! Наше дело перейти на кашку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте гречку уберем.

С. ДОРЕНКО: Уберем? Наше дело перейти на каши с творожком обезжиренным и смотреть, как мимо нас провозят гробы миллиардеров. Один проехал, второй проехал, а мы с вами…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это не наше с вами дело.

С. ДОРЕНКО: Наше с вами дело любоваться гробами миллионерами, проезжающих мимо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Сидеть, как вы говорите, под деревом на берегу реки…

С. ДОРЕНКО: Пускать пузыри и пытаться спросить фамилию у собственного сына, например, с Альцгеймером. Наша задача, Денис — дожить до Альцгеймера. Нам надо встретиться с Альцгеймером. И когда мы доживем, мы будем сидеть, пуская пузыри, под цветущей вишней и спрашивать собственного ребенка «ты кто, что здесь делаешь?» Вот когда мы доживем до этого состояния, пропуская мимо себя гробы миллиардеров, начальников, губернаторов и так далее, вот тогда мы скажем, что мы достигли истинного счастья. Нирваны. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Дмитрий. Есть все-таки политическая составляющая, потому что есть информация о том, что данный клан спонсировал и сахаровскую, на площади Сахарова, и белоленточников. И вроде как даже телекомпанию «Дождь» они периодически взбадривают.

С. ДОРЕНКО: Можно вопрос? Ведь они не могли этого делать без чьего-либо разрешения. Условно говоря, в наше время, вы понимаете, вот если бы мы с вами были миллиардеры, нам бы хотя бы кивок нужен был, чтобы кивнули. Мы же не полезем зря.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Уже прозвучали несколько фамилий. Все разрешение… там и олигарх, забыл имя, высокий такой… Прохоров…

С. ДОРЕНКО: У Прохорова свои деньги.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я понимаю. Свои. Что значит, свои? Свои личные, руками заработанные. Нет, конечно, Сергей, мы же понимаем…

С. ДОРЕНКО: Условно говоря, если бы Магомедов была моя фамилия, я бы без визы, без одобрения я бы не стал делать. Ну его на фиг, зачем это нужно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Естественно. Тем более у Магомедовых и вообще у людей, которые родились на Кавказе, есть определенная, на генетическом уровне такой некий командный дух, работа в команде.

С. ДОРЕНКО: Чувство корпорации.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Поэтому с точки зрения их как людей в команде, игроков в команде, они идеальны. Они же и к Олимпиаде какое-то отношение имели, сейчас не могу вспомнить, что-то делали.

С. ДОРЕНКО: Имели. Ну, хорошо, вы думаете, что это не только Новороссийский порт изымается из-под них, но и какая-то есть политическая тема?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Зацепка экономическая. Потому что здесь конкретно можно зацепиться за экономическую. Но основной посыл, что за ближайшие шесть лет нужно на политической арене расчистить место….

С. ДОРЕНКО: Ваш прогноз? После 7 мая, как мы знаем, у нас 7 мая инаугурация. И сразу после этого правительство складывает свои полномочия, по конституции, перед вступившим в должность президентом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И начинаются посадки.

С. ДОРЕНКО: И Медведев будет главой правительства. Или нет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не уверен. Но думаю, ему дадут какое-то время.

С. ДОРЕНКО: Проголосуем. У меня вопрос простой. Сейчас посадят того, сего, всех перебьют вокруг и поставят Медведева премьер-министром. Или нет? Вот вопрос тупо этот, больше другого нет. Вы полагаете, даже после посадки Магомедова, их всех, Магомедовых, Медведев да, будет новым премьер-министром России. Останется премьер-министром в мае месяце. Да — 134-21-35. Нет — 1ё34-21-36. Я думаю, что такой, как бы сказать, ну, он будет чуть-чуть потренированнее, если у него отнять Магомедовых. А почему же тогда тренированного человеку не побыть премьером? Самое милое дело. А?

Д. КНОРРЕ: Не понимаю. Поясните.

С. ДОРЕНКО: Потому что ты не работала в соответствующих структурах. Человек когда более управляемый, он лучше становится.

Д. КНОРРЕ: Куда уж более управляемый.

С. ДОРЕНКО: А тут еще более управляемый. Все время более и более, более и более. Это же хорошо, это же славно. Я останавливаю это голосование. 49 на 51. Медведев останется премьер-министром после инаугурации Путина. 49 процентов — да, 51 — нет. Как видите, это очень спорная позиция.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 5 минут. 57,23. Как он мне надоел здесь, стоит и стоит. 70,51 по евро. И дальше. 69,71, мы отступили от максимумов, но все еще на высокой нефти. 1,2323 евро-доллар, главная пара. И биток, который никого не парит, но 6900, я говорю это для тех несчастных, которые в него влезли по нашему совету. Оношко советовала. А отвечать не хочет.

Д. КНОРРЕ: Она в битке уже, да?

С. ДОРЕНКО: Да она не советовала, строго говоря. Она говорила воспаленным голосом таким, взвинченно-воспаленным, как она хочет сделаться богатой однажды.

Д. КНОРРЕ: Мне кажется, Настя один раз про это сказала десять лет назад.

С. ДОРЕНКО: Нет. Она все десять лет говорит. Она десять лет назад пришла, сказала: как бы нам подняться по баблу? Подняться надо. И так она все десять лет и твердит. Она то какое-то серебро покупает по 9 унцию, то в золото заходит, по 1600 унцию. Потом скинулась на двух, когда поднималось золото до двух тысяч. Сейчас она, по-моему, что-то оставила, и когда уехали назад на 1200, она потеряла деньги. Настя все время хочет подняться, причем чудом, как нормальный русский человек.

Д. КНОРРЕ: Так бывает же.

С. ДОРЕНКО: Да только так и бывает. Парадоксальным образом…

Д. КНОРРЕ: А когда стараешься. Не бывает.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, есть некоторое сочетание. Надо долго стараться, чтобы потом чудом помогло. Ты понимаешь это сочетание сложное.

Д. КНОРРЕ: Надо долго стараться, потом плюнуть, махнуть рукой…

С. ДОРЕНКО: Выкинуть, перестать надеяться и шагнуть в счастье.

Д. КНОРРЕ: Обреченно шагнуть в счастье.

С. ДОРЕНКО: Можно сказать, рухнуть в счастье. Сделать большой шаг в счастье, глядя за горизонт. Но стараться перед этим надо сильно. Это абсолютно беспочвенно, но как-то предуготовляет.

Депутат Слуцкий, картонный Слуцкий задержан и следует в ментовку. Как это здорово.

Д. КНОРРЕ: Картонный Слуцкий вместе с Аленой Поповой, которая случайно оказалась с картонным Слуцким рядом. Их вместе везут в автозаке в «Тверское» ОВД.

С. ДОРЕНКО: Картонный Слуцкий едет в автозаке. Картонный Слуцкий пойман полицией, товарищи. Алена Попова сообщила нам, радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники полиции задержали ее вместе с картонным Слуцким и закрыли в автозаке, чтобы отвезти в «Тверское» ОВД. «Везут в Тверское ОВД, но пока в автозаке. Я только подошла к ГД, выбежал эшник, потом прекрасный юноша в серой шапочке скомандовал: „Задержать!“ Я стояла спокойно, они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией»… А! То есть картонный Слуцкий оказался сборно-разборной конструкцией, а это запрещено в пикете. Да. Конструктивно-деструкционный Слуцкий. «Если морально, то, конечно, не могу с этим спорить. Но на мой взгляд, — продолжает Алена Попова, — но на мой взгляд юриста, применение силы сотрудниками полиции это мило». Видишь, милота как категория юстиции. «Наш разговор, — передает Алена Попова. — Здесь с таким слоганом стоять нельзя». Это ей говорят. А слоган такой: «Депутат Слуцкий. Фракция ЛДПР. А дальше что у него? В паху что-то есть? Товарищи, я не вижу, что у него написано? Это меняет дело. Секундочку, мы найдем. Что там в паху. А, слоган: „Потрогай Слуцкого за мандат“. А мандат это же все-таки нельзя потрогать. Мандат это как бы описание полномочий. „Здесь с таким слоганом стоять нельзя. — Это же не слоган, это его цитата. — Ах, это его цитата? — Здесь с таким плакатом стоять нельзя. — Где здесь и с каким именно? Хватают за руки — с таким вот. — С каким вот? И в автозаке оказалась с молодыми ребятами, которые за Слуцкого. Сидим обсуждаем“. То есть Алена Попова сидит со сторонниками Слуцкого и с картонным Слуцким, и сама она, и все вместе говорят о Слуцком. Как это прекрасно.

»Потрогай Слуцкого за мандат». И еще что-то здесь про руки, мне недостаточно хорошо видно. Мы сейчас посмотрим в другом месте.

Д. КНОРРЕ: Все наши эксклюзивы и корреспондентские репортажи вы можете читать у нас в Telegram-канале.

С. ДОРЕНКО: А также можете украсть, как поступают многие подонки. И совершенно спокойно зафигачить все это без ссылки. Так поступают настоящие подонки.

Д. КНОРРЕ: radiogovoritmoskva в одно слово, найдите нас в Telegram и подписывайтесь.

С. ДОРЕНКО: Там в паху у Слуцкого написано: «Я не распускаю руки, только чуть-чуть». То есть совсем немножечко. Я хотел посмотреть еще. Ну, ладно. Спасибо, ребята. Это мило. Слуцкий теперь… он же должен понять, что не перестоит здесь. Можно перетоптаться, и забудется. Но Слуцкий, это как с голым Скуратовым. Я хочу сказать, что есть какие-то образы, на самом деле, мы же… и здесь я стану на короткое время экзистенциалистом, есть какие-то образы, которые въедаются в твою память, цветовые пятна. И глядя на человека, ты видишь это. И это становится его такой маркой, что ли, которую ты видишь всегда.

Д. КНОРРЕ: Сергей, мне кажется, что у нас такая культура сложилась политическая, что им все божья роса. Они совершенно не стесняются. Даже лучше. Черный пиар тоже пиар.

С. ДОРЕНКО: Нет, не поэтому. Потому что товарищ управляем.

Д. КНОРРЕ: Да, об этом я не подумала.

С. ДОРЕНКО: Товарищ управляем. Это в советские времена тоже так было. Если товарища взяли на гомосексуальной сходке, тогда это было криминальное преступление, или за валюту, или уж на худой конец на адюльтере, это же ерунда, но все равно хорошо. Адюльтер был хуже валюты и хуже гомосексуальных связей. На первом месте всегда стояли гомосексуальные связи, желательно с валютой. И если тебя за это взяли, и тебе помогли, то ты послушный, шелковый котеночек.

Д. КНОРРЕ: Да. Но только отличие с теми временами — сейчас это все публично. Тогда это было в своем узком кругу.

С. ДОРЕНКО: А сейчас публично. Вот его взяли, господина Х, на гомосексуальных связях… сейчас это не криминально. Ну, неважно, взяли да взяли, да плюс еще валютные операции, да плюс еще что-нибудь и так далее, и все такие: опаньки. И ему говорят: а теперь мы тебе поможем. И ты завербуешься. И это оптимальный человек, это лучший человек, лучший гражданин, лучше нас. Намного лучше. И Слуцкий в этом смысле, опозоренный, заплеванный, весь несчастный, он, конечно, представляет собой бесценный кадровый клад.

С. ДОРЕНКО: Я чуть не сказал: я его прочу в премьер-министры… нет, я его не прочу. Спокойно. Это просто фраза, которая перетекла… Ну, ничего.

Мы говорим про полигоны или мы не говорим про полигоны. Большая статья в «Коммерсанте», которая рассказывает все про полигоны. Но у меня есть какие-то разные смешны…

Д. КНОРРЕ: И радиостанция «Говорит Москва» рассказывает. Можно я буду нас пиарить? Потому что мы такие классные, у нас такой классный Telegram. И мы тоже отправили туда своего корреспондента.

С. ДОРЕНКО: Телеграмм radiogovoritmoskva. Он действительно самый лучший, по ряду вопросов. По Кемерову был лучшим. И по полигонам, как мне кажется, тоже лучший.

Я хотел про экономику два слова сказать. Мы про «Сумму» уже рассказали, про братьев Магомедовых. А вот мы забыли про мужа Голиковой рассказать. Муж Голиковой Христенко. Знаешь, где они живут? Я все время думал… кстати, не переехать ли туда, это когда в Крылатское въезжаешь, и там этот Остров фантазий, или Остров иллюзий, или Остров какой-то снов прекрасных… за велотреком в Крылатском.

Д. КНОРРЕ: А, такой закрытый.

С. ДОРЕНКО: Если съехать с моста и пойти вдоль канала, по левую руку оставляя эту всю байдарочную канитель…

Д. КНОРРЕ: Остров фантазий.

С. ДОРЕНКО: Они там покупали. Может, они уже и продали. Но когда они покупали там особняк, мне об этом рассказывал один мой хороший товарищ молодости, который работает там кочегаром. Ну, он ходит проверяет там котлы, это всю ахинею, ремонтирует. И он вхож был к Христенко и Голиковой. Так что мы практически породнились через кочегара с Христенко. Можешь себе представить? Мы породнились с Христенко и Голиковой. Она приходила сюда в программу к нам сама.

Д. КНОРРЕ: Да, я была же с вами в эфире.

С. ДОРЕНКО: Вот видишь. Подожди… В Кемерове в Ленинском районе прорвало трубу. Выглядит мощно: сначала огонь, теперь вода… пишут люди нам из Кемерова. Ребята, мы за вами пристально следим. Вы у нас столица несчастья.

Дайте мне рассказать о человеческом успехе. Вы живете, как чайный гриб. А в это время у Виктора Христенко нашли элитные поля для гольфа и яхт-клуб на десятки миллиардов рублей. Ну, что сказать? Молодец. А ведь простой уральский парнишка. Выбился в люди.

Д. КНОРРЕ: Уроженец Челябинска.

С. ДОРЕНКО: Супруги Христенко… нет, как супруги: Голикова его жена, а он Христенко. Они много декларировали. Но сейчас они… тем не менее, все, что они декларировали, не описывает то, что у них есть. ну, потому что они чиновники, как-то неловко получилось. Но с другой стороны, они купили по дешевке, как объясняет сам Христенко. Он купил все эти поля для гольфа, там много, 130 гектаров… вот смотрите. У Большого Петергофского дворца открылся еще один гольф-клуб, 130 гектаров. Еще есть 80 гектаров. Есть еще какой-то… и всего 450 гектаров гольф-полей, которые держит Христенко и его аффилированные лица, друзья его. Друзья, которые на него работают, как представляется некоторым журналистам. Смысл в том, что он справедливо говорит, что он под дешевке купил это у оффшора какого-то.

Д. КНОРРЕ: Интересно, как можно купить по дешевке…

С. ДОРЕНКО: Можно за три копейки купить.

Д. КНОРРЕ: Когда, мне интересно? Во времена НЭПа это было дешево?

С. ДОРЕНКО: Я вам объясню, дорогая. Смысл в том, что он купил сам у себя. Офшор он и был. Поскольку Голикова заявила о требовании деошфоризации, она перед этим заявила это у себя в спальне. Она сказала: требует деофшоризации. Ну почему нет? Она человек последовательный, мужественный и государственнически мыслящий. Она сказала: Витя, хватит, деофшоризация, Витя. Он говорит: а как? Она: купи сам у себя. У тебя же все это на офшорах. Это некрасиво. Сейчас это немодно, не принято. Купи за три копейки. Он купил за три копейки у своего офшора.

Д. КНОРРЕ: Это само по себе уже незаконно.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Д. КНОРРЕ: Потому что цена занижена изначально.

С. ДОРЕНКО: Ну, если ты сама у себя покупаешь, какая тебе разница, за сколько.

Д. КНОРРЕ: Ну есть же какая-то себестоимость. Это совсем такие наивные рассуждения?

С. ДОРЕНКО: Ты у себя покупаешь. У тебя на столе лежат бумаги. Одна из них твой один офшор, 20 других ты отложила. У тебя 20 офшоров, ты их отложила в папочку. Достала свой ошфор, говоришь: вот он у меня… я бы на месте Виктора Христенко держал бы каждый офшор — один гольф-клуб. Как меня учил один чувак, я знаком был с одним чуваком, он мне говорит: каждая яхта — отдельный офшор. Потому что могут арестовать эту яхту где-нибудь в Нигерии, и палево на один офшор распространяется. А у тебя вторая яхта — другой офшор, самолет — третий офшор. Еще самолет — еще офшор. То есть каждое твое движение — один офшор. И Виктор Христенко, я ж думаю, он не дурак, во всяком случае, точно умнее меня. Наверное, у него каждый гольф-клуб был на офшоре. Он мог что сделать, чтобы красиво — свести все офшоры в один, в смысле продать одному, для конспирации устроить офшор, и этот офшор назвать как-нибудь конспиративно, например, «Окнетсирх», прочитать фамилию наоборот, латинскими буквами, чтобы никто не догадался. Этот офшор совершенно спокойно аккумулирует все и передает все Христенко. Я говорю, например, это мой криминальный ум делает, я бы ему так подсказал, если бы он меня спросил. И этот же офшор банкротится как-то, все равно там нет никаких финансовых критериев, ничего нет, никакой отчетности в BVI не существует. Он банкротится и продает за три копейки Виктору все эти чудесные гольф-поля. Мне кажется, нормально. Я думаю, надо дружить с такими людьми. Вот мы живем, как последняя падаль. А они делают дела, реальные дела.

Д. КНОРРЕ: Серьезные люди.

С. ДОРЕНКО: Виктор, я с абсолютно сейчас серьезным намерением: может, пришлете что-то такое чуть-чуть?

С. ДОРЕНКО: Ничего смешного.

Д. КНОРРЕ: Кстати, на благое дело. На редакцию «Говорит Москва».

С. ДОРЕНКО: Виктор, половину мне, половину — редакции.

Д. КНОРРЕ: Да нам и четверти хватит.

С. ДОРЕНКО: Да им вообще можно не говорить ничего.

Меньше одного процента населения России зарабатывает больше 120 тысяч рублей в месяц. Меньше одного процента, чтобы ты понимала. Мама! Аналитики ВТБ и компания «Марк Раша» провели исследование. Это «Афиша». Провели исследование заработной платы россиян. Выяснилось, что состоятельными из 146 млн россиян, которых взрослых 101 млн Почему взрослых 101? А сколько на выборах голосовало? Это что, дети голосовали?

Д. КНОРРЕ: Имеется в виду, что в 18 лет все-таки трудно сразу зарабатывать 120 тысяч.

С. ДОРЕНКО: Взрослых 101 миллион — неправда. У нас больше взрослых. Вон Памфилова знает. Сколько там? 111 млн? Дети бдят, пока мы дремлем, как сказал Воннегут.

Д. КНОРРЕ: С 25 можно, я думаю, уже поднимать…

С. ДОРЕНКО: Ну, неважно. Главное другое. Они разделили нас на три категории. Первое: москвичи с ежемесячными доходами от 150 до 200 тысяч рублей, а также жители других регионов страны с доходом от 120 до 150. Одним словом, москвич-150 равен воронежцу-120. Потому что в Москве подороже. Таких россиян оказалось 700 тысяч человек. Вторая категория: москвичи с доходом от 200 тысяч и жители других регионов от 150. С такой зарплатой живут 400 тысяч человек. И третья категория: люди с состоянием более 30-50 млн рублей, количество которых достигло 200 тысяч человек. Страна же богатеет. Итого их оказалось менее одного процента населения.

Д. КНОРРЕ: И все это менеджеры в госкорпорациях.

С. ДОРЕНКО: Потому что мы честные люди. Честные нищие, понимаешь.

Д. КНОРРЕ: А если 110? Это тоже прилично. Сколько таких людей, которые 110 получают? 110 это хорошо.

С. ДОРЕНКО: Сейчас как улитки попрятались у нас богатые, которые получают мало, а на деле они богатые. Счетная палата, это Татьяна Голикова — с гольфическим приветом! — заявила на коллегии Минфина, что нужно отказаться от прожиточного минимума в пользу минимального потребительского бюджета при оказании адресной соцпомощи. Дело в том, что может бабушка жить, доход у нее пять тысяч в месяц, ну, 15, неважно, одно и то же, на самом деле. 5-15-25 это одно и то же. Так вот, бабушка живет, а квартира у нее мильон.

Д. КНОРРЕ: А если в Москве, то все семь.

С. ДОРЕНКО: Мильон долларов, я имею в виду. А Голикова к ней подойдет и скажет: бабушка, так ты миллионерша, сволочь. Как же ты получаешь, тварь, помощь материальную? Ай-ай-ай, бесстыжая ты скотина. Продай квартиру, переезжай в Бутово и жри так, что из ушей полезет.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я не дам Иисусу умереть. Бразилец напал на римского солдата на пасхальной постановке. Ну, правда, смешно. Новоарц на юге Бразилии — это все равно что Мурманск. Юг Бразилии это значит север наоборот. Напал на актера, который исполняет роль римского солдата. Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса с криком «Я не дам Иисусу умереть» и стал бить актера шлемом от мотоцикла. То есть был один из наших. В зале было около тысячи человек. Постановку остановили для того, чтобы успокоить и вывести зрителя, и сказали, что это был божественный замысел. Затем актеры вернулись на сцену и продолжили распинать Иисуса. Полиция начала расследование инцидента. Какого инцидента — как вы понимаете, не распятия Иисуса, на которое полиции было наплевать, а полиция начала разбираться с этим человеком, который пытался Иисуса защитить. Вот так. Они прошли уже Пасху.

Ты знаешь, почему… вот католики, они шныряют, тудым-сюдым, с Пейсахом, потому что с луной связано, это лунный праздник. А наши идут четко за евреями. Почему наши идут за евреями: справедливо полагают, что раз Иисус приехал на праздник… он же приехал на праздник. И поэтому как можно праздновать до евреев? Нельзя. Должен начаться Пейсах, до этого должно быть избиение младенцев… ты знаешь эту историю или нет?

Д. КНОРРЕ: Про избиение младенцев?

С. ДОРЕНКО: Вообще всех младенцев, всех первенцев.

Д. КНОРРЕ: Я плохо знаю.

С. ДОРЕНКО: Чудовищная история. Чудовищная в том смысле, что в 21 веке на звучит, как древняя. Она и есть древняя. Там была такая тема, что евреи собирались покинуть Египет. Давно. Мы, хетты, в это время как раз занимали Палестину. А колено израелево были в Египте, они были в плену 400 лет. И они вознамерились покинуть Египет. Но фараон препятствовал этому. И вообще египтяне препятствовали. И тогда евреи обратились к господу, который относился к ним по-товарищески. Покровительственно и по-товарищески, на самом деле. Он сказал так: агнец у вас должен быть без порока (беспорочный агнец) мужеского пола, однолетний. Возьмите его (агнеца) от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца (а месяц лунный, внимание, то есть до середины лунного месяца) и тогда пусть заколет его все собрание общества израельского вечером. В этом же Пасха. Пейсах, в смысле. И пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в домах, когда будут есть его. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской, и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет… то есть господь будет идти, он прямо говорит: я пойду, лично. Я пойду, и где увижу кровь от агнца, тех не убью. А где крови не будет, тех убью. Вот так. Ну, а дальше, ешьте пресный хлеб… там целая тема. И в полночь господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное скота. И сделался великий вопль в земле египетской. Ну, сыновей хоронили, страшная тема. Ибо не было дома, где не было бы мертвеца. В каждом доме египетском был мертвец. Ну, и тогда он отпустил. Гурген знает подробнее. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вы потрясающе точно воспроизводите сейчас текст Ветхого завета. Но я хотел бы отвлечься на один маленький, но существенный момент. Это то, что всего в рабстве евреи были не 400 лет, а 82. Это подсчитали современные… каббалисты. В данном случае гематрия, слово CCCP полностью соответствует числовому значению гематрии, слово «мицераен», что значит «Египет». И евреи 20 века очень часто, это в качестве художественного отступления, проводили аналогию между рабством в СССР и в Египте.

С. ДОРЕНКО: Позвольте обратить ваше внимание на некоторый аргумент, который может противоречить вашему убеждению. Были войны довольно интенсивные и кровопролитные между хеттами, которые пришли на колесницах и которые воевали, они занимали Палестину и оттуда атаковали Египет, и египтянами. Вот эти хеттско-египетские войны никак не отражены в Библии. И как полагают некоторые исследователи, ровно потому, что в эти века, а не 82 года, евреи еще не сложились как нация и были в плену.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно. Более того, есть молитва известная, где утверждается, что боязнь войн и является прегрешением перед господом и свойственно народу амавека, в частности, тем, которые происходили от Ишмаэля, это наш с вами древний разговор про Огарь, стоило или не стоило.

С. ДОРЕНКО: Но может быть, что всеегипетско-хеттские войны прошли мимо летописцев еврейских именно в связи с тем, что они в это время были в плену египетском. Может такое быть?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Кроме того, обратите внимание, что в Торе совершенно ничего не сказано о таком кусочке суши, как Армения. Что происходило в то время на Кавказе, никто не знает. На земле существовали 70 основных народов с 70-ю изъянами. Но всевышний приподнял нас над всеми языками… наделил молитвами, и таким образом, 400, это очень известная цифра нахождения в Египте. Но де-юро было всего 82 года.

С. ДОРЕНКО: Спасибо вам огромное. И я поздравляю с праздником. Вы празднуете? Как вы празднуете, что вы делаете? Вы должны убить первенцев египетских или что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы исполняем заповедь: вешать… на дверь и проверять, не стерлись ли там какие-то буквы от сырости. Потому что первое, что сделает кошерный доктор в Израиле, если вы жалуетесь, например, на насморк, он спросит: а в порядке ли ваша … Вот этот маленький отрывочек из книги, стихи со второго по 14-й… я вам их как-то переводил… Слушай Израиль, Господь богов наших… это притязание, да. То есть не приносите детей Молоху, гласит одна из фраз. Всевышний упоминает имя Молоха как одного из не являющихся его целью творения.

С. ДОРЕНКО: Можно вас спросить, Гурген. Вы человек очень светлый, я по-настоящему с привязанностью и приязнью к вам отношусь. Я хотел спросить: например, веяние 21 века, когда женщины становятся все более свободными, протестуют против мужчин, их засилья и так далее. Вам не кажется, что тексты, которые вы цитируете, становятся все более архаичными?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Они вечные. Просто дело в том, что у христиан есть Ветхий завет, но есть некое утверждение, что не все, что в Ветхом завете хорошо, устарело, и то новое, что принесено Новым заветом, не всегда хорошо. Но этом, поймите, опять с оглядкой на линзу времени, на художественный промысел… мы делаем… есть такой седаф Пейсах, когда исполняются песни про маленького козленка, которого хозяин продал…

С. ДОРЕНКО: Но это не архаично?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это архаично. Так же, как архаична любая легенда. Обратите внимание, вот к такой архаике будет постепенно тяготеть победа советского народа в Великой Отечественной войне.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Спасибо.

С. ДОРЕНКО: То есть создание благих мифов, которые сплачивают, и оформление их, сакрализация их, это, безусловно, очень важный элемент события народа. Но я просто обращаю внимание на то, что я читаю какого-нибудь Жюля Верна, и этот текст уже мне кажется чуточку, может быть, не соответствующим дыханию времени. Я читаю какие-то вещи и так далее, и когда я читаю наущения вполне бытовые древних манускриптов этих, которые сейчас празднуются, то мне кажется тоже, что не слишком ли они древние? Не знаю.

Д. КНОРРЕ: Какие-то вечные истины остаются вечными.

С. ДОРЕНКО: Ну, а какие вечные истины остаются вечными?

Д. КНОРРЕ: Морали. Мораль не меняется.

С. ДОРЕНКО: Ты ошибаешься. Почитай Чжуан-цзы.

Д. КНОРРЕ: Убивать как было плохо, так и есть плохо.

С. ДОРЕНКО: Ну, как убивать плохо, я тебе объясню. Если ты бежишь спасать ребенка на пожаре, и наступаешь на выводок котят, в дыму, и убиваешь котят, это плохой поступок?

Д. КНОРРЕ: Это точно не хороший поступок, но…

С. ДОРЕНКО: Ты видишь протянутые руки ребенка, который зовет на помощь, ты бежишь. И например, наступаешь не на выводок котят, а на другого ребенка. Это хороший поступок?

Д. КНОРРЕ: Ну, нет.

С. ДОРЕНКО: Ты понимаешь, что относительно все? Почитай Чжуан-цзы.

Д. КНОРРЕ: Есть же умысел, а есть без умысла…

С. ДОРЕНКО: Когда ты почитаешь Чжуан-цзы, ты поймешь, что это относительно. Ты бежала, чтобы спасти, твоя интенция была благая. И может быть, не спасла, а ребенка по пути убила. Ты убила…

Д. КНОРРЕ: В любом случае, нормальный человек потом будет рефлексировать по этому поводу и переживать, и страдать, и мучиться. А кто-то не будет.

С. ДОРЕНКО: Но интенция была хорошая. Дело-то хорошее — спасти. Но не спасла, не сумела. А по пути все-таки наступила и убила.

Д. КНОРРЕ: Здесь вопрос осуждения общества и еще вопрос осуждения самого себя. То есть сам себя ты можешь полностью оправдать, действительно, плевать…

С. ДОРЕНКО: Ну какие вечные истины, и я спрашиваю. Почитай Чжуан-цзы про вечные истины. Обязательно.

Д. КНОРРЕ: Я почитаю.

С. ДОРЕНКО: Хотя бы первые две трети. А что вечные истины? Вырежь всех мужчин и женщин, знавших ложе, а женщин, не знавших ложе, забери себе? Это вечная истина:?

Д. КНОРРЕ: Это все такие сложные метафоры.

С. ДОРЕНКО: Вполне конкретная ситуация описана.

Д. КНОРРЕ: Мне кажется, такие книги нельзя воспринимать топорно.

С. ДОРЕНКО: Описана четко конкретная ситуация. Четко абсолютно. Вот народ, забери себе его землю. А как забрать? А вот спустись в их долины и уничтожь их, всех мужчин и всех женщин, знавших ложе. А всех женщин, не знавших ложе, забери себе. Тут Слуцкий немножко коверкает теорию, он и знавших, и не знавших хочет… Ну, и что. Не изменить пришел, но исполнить. Кто говорит?

Д. КНОРРЕ: Иисус.

С. ДОРЕНКО: Иисус. Он говорит о Ветхом завете. Когда вы говорите, Ветхий завет не имеет к нам отношения. Не изменить пришел, но исполнить.

С. ДОРЕНКО: На Кубани беспредел. Я хотел рассказать про гайца одного. Платить за право ездить на исправных патрульных автомобилях, покупать за свой счет мигалки, скидываться на технику для руководства — все это приходится делать сотрудникам ГИБДД Краснодарского края. Мы всегда с ненавистью о них думаем. Я должен сказать, что именно гайцы за Воронежем уже абсолютно невменяемые. Просто какое-то ощущение, что они под веществами… что они принимают…

Д. КНОРРЕ: Говорят, что в Воронеже самые лютые гаишники.

С. ДОРЕНКО: Я Воронеж как-то всегда проезжал, не знаю. Там плохо кормят, там скверная еда, но очень добрые люди. Но я должен сказать, что мне запомнились как раз южные. А Краснодарский край совсем лютые звери, которые, как мне представляется, принимают какие-то сильнодействующие вещества на постоянной основе. Просто не выползая из этого дела. То есть какое-то ощущение, что они стеклянные какие-то люди, странные. И оказывается, у них там очень серьезно, как говорит один из людей, мы не знаем это в точности, пишет «Газета.Ru», что они покупают все — свои собственные машины, ремонты все делают, мигалки, покупают технику руководству. Все это делают инспекторы сами, за свой счет. Посмотри, какие они молодцы. Самостоятельные люди.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я далеко не буду ходить. Московская область, город Химки. Они везде одинаковые, наши гаишники, полиция. Ничего они не хотят делать. Вот у нас ГАИ обирают, стоят в 20 метрах, Куркинское шоссе. Постоянно три машины. Останавливают и обирают людей. На тротуаре возле магазина…

С. ДОРЕНКО: Можно вопрос? А если вдруг не обирают, а напутственное какое-то слово говорят?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ой, ладно вам! Нет. Даже говорить не хочу. Подошли к ним, говорю: ребятки, ну вот стоят, мы обходим по тротуару на газон, они стоят возле магазина, мешают нам. — А мы тут причем? Звоню в полицию. Никто ничего не хочет. Пока уже не дошла до области. И не знаю, чем это все решится сейчас. Не остановлюсь.

С. ДОРЕНКО: Вот правильно. Правильно, что вы упрямая, боретесь за свои права. Спасибо вам огромное. Какая она умница!

Д. КНОРРЕ: На таких людях, кстати говоря, все и держится.

С. ДОРЕНКО: Земля держится, конечно. Сутяжничество есть форма гражданского существования. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У меня знакомый полицейский пытался получить от работодателя квартиру. Сказали: занесешь, дадим бесплатно. Вот так это называется.

С. ДОРЕНКО: А сколько занесешь? Половину?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Половину.

С. ДОРЕНКО: Но цены сейчас нехорошие. Хотя бы брали поменьше. Например, квартира 18 млн или 12 млн РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, у них простенькие, в районе восьми она стоила. У него детей двое или трое.

С. ДОРЕНКО: А гарантий-то нет, вот в чем дело. Если после брали. А вот я дам четыре миллиона, а он не даст. А он потом будет улыбаться и говорить: что? чего? Понимаешь, я боюсь на такие договоренности идти. Мне кажется, это неправильно. Я дам 4 млн ему. Он скажет: старик, там было то, то, ты же то… начнет… и не даст квартиру. Это легко может быть.

7373-94-8. Здравствуйте. Я про полицию хотел сказать, что в Краснодарском крае, это далеко отсюда, здесь у нас такого не бывает. В Краснодарском крае у них полицейские покупают все, включая технику для руководства, сами на свои, то есть на наши, правильно? Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Антон, Москва. Я хочу наоборот похвалить полицейских, ДПС в Дагестане. Сколько ездили, и не останавливают просто так, и денег не берут. Не знаю, может, по правилам ездим.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. А в Калмыкии, например, меня останавливали…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как раз хотел сказать, Калмыкия — полное… кто угодно остановит и по-любому — кофе с котлетой.

С. ДОРЕНКО: Калмыкия. Поворот направо, да? Есть маленькое расширение, как из основной полосы можно съехать метров 30, чтобы повернуть направо. Стоит чувак в конце этого расширения и мне говорит: вы ехали по левой полосе. Я говорю: так? Он говорит: вы обязаны были, когда возникла правая полоса, вы обязаны были занять самую правую полосу. Я говорю: да, но она была 30 метров всего. А я иду 110, 90, не знаю. Он говорит: неважно. Правая полоса возникла — обязаны были ее занять. Но она на 30 метров всего, куда же я, назад сразу? — Да, сразу назад. Но вы же этого не сделали? Штраф. Я говорю: да ладно! Калмыки. Они вообще лютые просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Формально правильно, по сути — издевательство.

С. ДОРЕНКО: Нет. Там неправильно. Это для маневра сделан съезд как бы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нам расстояние до знака «Стоп» мерить, что мы не так перед постом ДПС остановились.

С. ДОРЕНКО: А дагестанцы хорошие, да?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дагестанцы один раз остановили, посмотрели, сидим пристегнутые: ну, езжайте, молодцы, красавцы, пристегнуты, по правилам едете.

С. ДОРЕНКО: За это сейчас и сажают Магомедовых-то.

Д. КНОРРЕ: За правду пострадали.

С. ДОРЕНКО: 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Кирилл, Москва. Вот они жалуются, что они платят. Но ведь по-честному, они будут меньше зарабатывать.

С. ДОРЕНКО: Кирилл, такой вопрос: они жалуются, но живут в каменных домах огромных.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, прекратите, вы что. Я не буду называть город, я лично знаю начальника батальона одного из южных городов прибрежных, и я вам скажу, по-честному у нас не получится, мы же понимаем, все равно мы где-то нарушаем. А они зарабатывают хорошо. И как бы заработал хорошо — отдай. Либо живи по-честному. Но по-честному никто у нас не хочет жить.

С. ДОРЕНКО: По-честному надо как-то переместиться в пространстве.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сложно. Даже Иван Васильевич, ничем плодов не принесла машина времени.

С. ДОРЕНКО: Не получится.

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: На самом деле, это коренной вопрос, сущностный, эссенциальный, еще какое-то слово кто-то недавно тут употреблял из высоких властей. Знаешь, могут ли грязные чистить грязных? Это принципиальный, главный вопрос. Вот ответь мне на него. Я думаю, ответа нет. А может, есть. Есть грязь, и мы грязные. Мы можем чистить грязь? Или грязь должны чистить чистые?

Д. КНОРРЕ: Можем. Мы от этого становимся…

С. ДОРЕНКО: Мы становимся еще грязнее, потом мы впадаем в состояние некой энтропии, когда грязь пространства смешивается с нашей и становится равномерной. То есть равномерно грязные мы и пространство. Мы можем по-прежнему чистить? А если мы грязнее пространства, мы можем чистить? Можем или нет? Это вопрос принципиальный. Пока вы на него не ответите, вы не можете понимать этого. Когда вы говорите: вокруг грязь. Окей. А грязные могут чистить грязь? Наверное. А если ни чуть чище, чем средние? Наверное, могут. А если они грязнее, чем средние? Заходят какую-то пылинку убрать, а сами все в мазуте, в грязи и с них капает. Они могут убирать? Я не знаю. У меня нет ответа. Если бы был ответ, я бы дал вам ответ. Но у меня его нет.

Мы пройдем и проживем его, этот понедельник, 2 апреля.