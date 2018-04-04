«Подъём»с Сергеем Доренко от 3 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 39 минут. Вторник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Дарья Кнорре — ведущая этой программы. Здравствуйте!

Д. КНОРРЕ: И Сергей Доренко! Здравствуйте!

С. ДОРЕНКО: Меня порывает рассказать правду про наш разговор в 29-28 минут, но нельзя.

Д. КНОРРЕ: Ну, расскажите.

С. ДОРЕНКО: В 8:28-8:27 (в это время) после летучки, когда мы могли потрепаться с Дашей, мы обсуждали покупку автомобилей. Люди, каюсь! Я вчера был в магазине Mercedes.

Д. КНОРРЕ: И я ликую!

С. ДОРЕНКО: И Даша тоже. Ты вечерком была там?

Д. КНОРРЕ: Я просто звонила.

С. ДОРЕНКО: А я был физически. Я хочу жену пересадить с BMW на Mercedes, надоели мне жалобы. BMW такая борзая машина, резкая, тем более после меня. Я беру ее ключи, я как бы обучаю ее коробку, что 249 л.с. это правильное количество для того, чтобы всё время ездить с визгом. Понятно, скорость до восьмидесяти, но и ты и до восьмидесяти можешь куролесить. Потом она садится, она только касается газа, и машина прыгает как лягушка, и она говорит «опять ты ездил…» Короче, мы решились на GLС, несмотря на то, что через год будет рестайлинг, несмотря ни на что.

Д. КНОРРЕ: У Mercedes, я так понимаю, тоже обучаемая коробка. А вы зря думаете, что Mercedes не резкий. BMW дёрганая, конечно.

С. ДОРЕНКО: Короче, GLC, несмотря на то, что через год рестайлинг, несмотря на то, что «трёшка» BMW новая вышла Х3, а у этих через год рестайлинг. В общем, мы предаем дом BMW. Это предательство настоящее, красивое. Я сам буду в плаще с красным подбоем, я перейду в дом Mercedes по части женской машины. Женская машина должна быть Mercedes.

А Даша, бедненькая ведущая, соведущая, радиозвезда, тоже покупает GLC.

Д. КНОРРЕ: Подождите, мы пока только присматриваемся.

С. ДОРЕНКО: Они только присматриваются. Я вчера заказал коричневую с бежевым кузовом.

Д. КНОРРЕ: Это стильно.

С. ДОРЕНКО: Они у меня забирают BMW.

Д. КНОРРЕ: Тоже посмеиваясь.

С. ДОРЕНКО: Почему? Она нормальная машина, она хорошо служила. Люди, вот вам стыдно за меня? «Опять вы ходите с колбасой перед голодающими и демонстративно едите ее у них на глазах», — пишет Алексей. В каком смысле, Алексей?

Д. КНОРРЕ: Вы же сами приходите посмотреть, вроде как.

С. ДОРЕНКО: Алексей, почему я хожу с колбасой перед голодающими? Наоборот. Mercedes — это машина, на которой можно ездить двадцать лет. Потом она облупится совершенно. Даша в своей семье принимает решение, а я со своей стороны принимаю решение. Мы же действительно берем машину, на которой можно ездить пожизненно, и потом всю жизнь на ней ездить, двадцать лет.

Д. КНОРРЕ: И потом передать внукам.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно! Или, может, года полтора. Обычно я езжу по полтора года, а эта BMW у нас уже три с половиной. Я три с половиной года езжу на Х3, в смысле жена ездит. Ребята, аскезе моей нет предела. Уже просто неприлично, товарищи, люди же тычут пальцем — ты что, Доренко, с ума сошёл!

«Как же вы без BMW!» Нет, я не без BMW, всё нормально! Жена будет на GLC. Что такого-то? В конце «си», маленькая машина. Да, вы путаете с прошлыми Mercedes, какой-нибудь 123-й кузов, я помню. «Забудьте о езде не „мерине“ двадцать лет, через год начнете плеваться», — говорит Дональд. «Зажрались!», «Прошла ваша молодость, Сергей!» Нет, это у жены прошла молодость. Жена — старушка.

Д. КНОРРЕ: Неправда.

С. ДОРЕНКО: Ей тридцать с чем-то, всё время забываю, сколько. Ну, она старушка, я-то по-прежнему езжу с заносом, я захожу с заносом в поворот.

Д. КНОРРЕ: Это прям признак молодости.

С. ДОРЕНКО: Это признак, что у тебя факел в одном месте. На второй до восьмидесяти, товарищи. Mini на ходу, я только на Mini и езжу. «Не тешьте себя иллюзиями, Mercedes уже не тот. Я езжу два года и с гордостью ухожу из этого дома. За два эксплуатации Е-класса семь обращений по гарантийному ремонту», — говорит Дмитрий. Чёрт! «Rolls-Royce самая антикризисная машина. Один раз занёс 20 миллионов и всё обслуживание навсегда бесплатно», — говорит Оз. «Mini — тоже BMW». Это верно.

«Как программисту заработать на Mercedes?» — Константин. Известно, как! Программисты, сорок человек, уже сидят в тюрьмах Соединенных Штатов Америки. Константин, сорок программистов русских сидят в тюрьмах Соединенных Штатов.

Д. КНОРРЕ: Вирус «Петя».

С. ДОРЕНКО: «Антипетя», «Непетя», «Недопетя», «Перепетя» и так далее. «На купере с заносом — это смех». Заносит, конечно, не купер, а заносит людей, которые внутри: вырывает из рук смартфоны и так далее. «Возьмите GLI». Нет, GLI очень крупная машина, слишком огромная машина для такого скромного человека как я. Безусловно, это слишком большая машина для жены. А для себя… я езжу на Mini Cooper. У меня машина Mini Cooper с тремя цилиндрами: один, два, три, всё. Всего три, понятно. И они тарахтят вразнобой, они вибрируют, они в дисбалансе, очень смешно. Какой Bentley, вы что, смеетесь? Bentley — это Volkswagen. Купите тогда себе Passat. Если вы хотите купить Bentley — купите Passat, это же одно и то же.

Силовики полгода слушали Магомедовых. А как узнать, что тебя слушают? Кто работает в спецслужбах, дайте мне понять, меня уже слушают или нет? 7373-94-8. Позвоните, пожалуйста. Меня уже слушают или как узнать?

Д. КНОРРЕ: Есть ли какие-то признаки? Можно ли заметить, услышать пищание, покашливание?

С. ДОРЕНКО: Говорят, что сейчас никак этого не поймёшь. Силовики на тебя сели, на плечи тебе сели и едут, вот как узнать? За вами есть слежка? Скажите, как вы определяете? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, Москва. Моего босса слушают на данный момент, уже слушают наверно месяца четыре.

С. ДОРЕНКО: Вот как узнать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он сам из бывших силовиков, и он это дело сразу понял. Говорит: Сергей, смотри, как забавно, прежде чем взять трубку, иногда такие моменты — доли секунды, а уже ответ пошел. Ты вроде бы нажал «ответить», а уже секунда или две прошло.

Д. КНОРРЕ: Чёрт, меня слушают!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Второй момент: иногда слышится маленькое-маленькое эхо.

С. ДОРЕНКО: Да, это у меня часто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Третье, зачастую слышишь себя так же далеко-далеко. И неотъемлемая часть — это посторонние шумы, мелкий шорох.

С. ДОРЕНКО: Иногда вроде как цифровая обработка. Мне кажется, что наши обычные сотовики вместо того чтобы обеспечивать мне GSM, иногда пускают меня через компьютер, я имею в виду через ваип-связь, им подешевле. Может быть, это мои сотовые операторы просто делают связь дешевле и всё.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. У вас когда пошел звонок (сигнал), они переключают, они же не напрямую сидят слушают. Сначала идет в адрес к вашему оператору, от оператора идет к ним, там целая цепочка. Говорят, что сейчас у них цифровое оборудование и бла-бла-бла — это всё неправда.

С. ДОРЕНКО: Коммутатор-то не серебряный, а коммутатор стальной. Когда контакты, клеммы, они фонят, искрят, еще что-то.

Д. КНОРРЕ: Сейчас активизируются параноики, мне кажется.

С. ДОРЕНКО: Сейчас я буду параноиком!

Д. КНОРРЕ: Меня тоже слушают, я поняла.

С. ДОРЕНКО: Я хочу стать параноиком. Запишите меня в параноики! Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день.

С. ДОРЕНКО: Вот полгода Магомедовых слушали, а они не врубались. Как нам узнать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да никто никого сейчас не слушает. Детализация звонка делается и утром всё читается. Это какой штат надо иметь, чтобы слушать? Люди из каменного века.

С. ДОРЕНКО: То есть звонок записывается весь, а потом его кто-то должен расшифровать или компьютер должен распознать, как это?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Любой сотрудник может сделать запрос сотовому оператору и дается полностью детализация: о чём говорили. Сиди на бумажке А4 и анализируй, о чём говорили.

С. ДОРЕНКО: А расшифровку-то кто делает?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Расшифровку сотовый оператор сделает. Вы же говорите на русском языке.

С. ДОРЕНКО: Чёрт, надо переходить на язык индейцев навахо. Вы знаете, это делали американцы во время Второй мировой войны. У них были шифровальщики, в частности, одно из племен индейских. И даже свой индейский язык они всё равно шифровали. Американцы посчитали, что носителей этого языка именно этого племени исключительно мало, и они все служат в армии Соединенных Штатов либо их всех видно глазами: вот они сидят и курят трубку, поэтому эти индейцы свой язык пропускали через шифровальную машину. Но после того как дешифровывали, опять это был индейский язык. Немцы совершенно мозг сломали, как это расшифровать, и не смогли в результате. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Это Ростислав. Скажите, а вы проверяли редакцию на «жучки»?

С. ДОРЕНКО: Я не проверял. Сейчас есть софт обычный, в App Store можно купить и пройти прям с телефоном или с чем-то, я забыл. Прямо со смартфона это можно сделать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И еще, у вас бывают интересные передачи по субботам. Нельзя ли пригласить специалиста по «наружке». Потому что я читал, что если «топтун» смотрит на часы или время в мобильнике, то это сигнал другим, что его пора менять.

С. ДОРЕНКО: Надо же. У нас часовые в Анголе стреляли обычно из автомата в небо, чтобы их поменяли, а эти смотрят просто на часы. Если бы в Анголе часовые смотрели на часы, их бы несколько лет никто не поменял. В Анголе, когда наставал момент смены, и, например, через час после момента смены никто не приходил менять — они начинали стрелять из автомата. Представляешь, наши «топтуны» начали бы стрелять из автомата или часовые в Анголе стали бы смотреть на часы. (Смеется) Какой ужас! 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Как определить, что на тебя уже сели, на плечи?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вам честно скажу, такой бред все предыдущие звонящие вам говорят. По сотовым операторам: сотовому оператору наплевать, он никогда не будет делать. То, что вы пытались вспомнить, это называется сводка, это перепечатка того, что вы говорили. Никогда сотовый оператор этого не делает.

С. ДОРЕНКО: Расшифровки нет, потому что им надо людей сажать. Это ужас!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это не их работа. А единственное, что они делают — это по судейскому запросу действительно представляют детализацию. Детализация — это входящие/исходящие, позиционирование, в лучшем случае данные абонентов, которым вы звонили.

С. ДОРЕНКО: А мое перемещение по сотам они могут дать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если вас разрабатывают в реальном времени и ваше перемещение нужно в реальном времени, это делают не сотовые операторы, это делают специальные технические бюро, которые имеются в каждой службе. В МВД есть такие, в ФСБ есть такие. Они уже напрямую на этих каналах, с этими сетями сотового оператора работают. У них всё есть, им не нужен непосредственно какой-то работник со стороны оператора связи.

С. ДОРЕНКО: Например, следователь меня приглашает и говорит: «Сергей Леонидович, а что вы делали в Медведкове в момент, когда вы жене сказали, что у вас совещание в 16:00 в Медведкове в пятницу. Там живет ваша школьная подруга. Что вы там делали? Подсказать?»

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, примерно как-то так.

С. ДОРЕНКО: (Смеется). Я такой говорю: передавал секретное поручение. А расшифровка?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Расшифровка делается по запросу определенного уполномоченного государственного сотрудника, представляется диск и садится исполнитель, слушает этот диск и пишет всё это. И в номенклатурное дело это всё подкладывает и подписывает.

С. ДОРЕНКО: Это живой человек до сих пор? А можно роботов наладить, чтобы они расшифровку давали?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы поймите, все эти мероприятия являются секретными, они идут в рамках дела разработок. Какого робота вы на это посадите?

С. ДОРЕНКО: Просто софт, который распишет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это всё пишется от руки. В тех и в тех службах всё практически пишется от руки. А теперь по поводу первого звонящего. Вы про телефонию совершенно правильно сказали. Одно время, когда ее начали локально включать, во всех телефонах появлялось эхо. У человека может быть «Мегафон», МТС, даже Tele2, у всех паника, что их слушают. Это бред полнейший. Когда вас прослушивают, вас прослушивают через ближайшую вышку сотового оператора, потому что через нее проходит голос как GPS-трафик, вы ничего там не услышите. Даже когда прослушивают ваш телефон или подключаются через IMEI номера к телефону, всё снятие информации с каналов связи проходит через вышки сотовых операторов. Если вы помните, когда только мобильные зарождались, был такой телефон «Моторола».

С. ДОРЕНКО: Я его потом гвоздём прибил к стене на память!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это был единственный телефон, у которого во время прослушки на экране мобильного появлялась вторая трубка. Никогда такого больше не было.

С. ДОРЕНКО: А что же я гвоздём-то прибил, надо было оставить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот вы говорите, что полгода их слушали. Достаточно сильные коммерсанты, и я думаю с очень хорошей службой безопасности.

С. ДОРЕНКО: Сто процентов!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Которая состоит из всех бывших сотрудников ФСБ и МВД. И что, они бы не догадались, что их слушают, если бы это было так элементарно по скрипу или по эху в трубке определить.

С. ДОРЕНКО: Значит, эти все эхо, скрипы, клак-клак, какие-то звуки…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это может быть от чего угодно. Это могут вашу ближайшую сотовую вышку просто болтом крутить и настраивать оборудование. Либо частоты переходят… в замене частот я не силён. Но не надо под этим подразумевать всё, что только можно. Технически вы никогда не услышите и не поймёте, что вас прослушивают.

С. ДОРЕНКО: Какой ужас, боже милостивый. Представляешь, мы живем в доме без стен и без занавесок.

Д. КНОРРЕ: Абсолютно, и главное спрятаться невозможно.

С. ДОРЕНКО: Я такой хожу там, мне надо что-то почесать, а они все смотрят стоят. Ты в какой-то момент начинаешь просто привыкать и поворачиваться, и чесать прямо молодецки.

Д. КНОРРЕ: На камеру.

С. ДОРЕНКО: Потому что ты уже чувствуешь, что этого нельзя избежать.

Д. КНОРРЕ: Фээсбэшники по телефону, хакеры через камеру в ноутбуке, соседи через окно.

С. ДОРЕНКО: А кого вообще не слушают? Путина слушают или нет? Есть хоть один человек, которого не слушают?

Д. КНОРРЕ: Поскольку у нас есть некие стереотипы о Путине, такие представления, мне кажется, что он в принципе не обсуждает по телефону и в непроверенных местах ничего.

С. ДОРЕНКО: «Ну, вы подъезжайте».

Д. КНОРРЕ: «Обкашляем вопросик».

С. ДОРЕНКО: «Обкашляем вопросик» — это эти «кабанчики» прекрасные.

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: 5 баллов. На востоке очень плохо на внутреннем и внешнем МКАД с двух до четырех по циферблату. На одиннадцать часов по циферблату как обычно отвратительно всё вокруг Химок и после Химок, и к Волоколамке. Новая Рига не въезжает в Москву.

Можно вопрос общий: будет же этот окаянный чемпионат (я не играю в футбол), где все эти фальшивые, лживые болельщики соберутся.

Д. КНОРРЕ: Почему лживые?

С. ДОРЕНКО: Пивные животы и так далее! Хочешь, я тебе анекдот расскажу?

Д. КНОРРЕ: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Ты знаешь, что сейчас пробег «Ночных волков» (байкеров) по Балканам. Внимание! Они едут по Балканам (это действительно пробег) на микроавтобусе, потому что мотоциклы они оставили в Москве. Я правду говорю.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 8 минут. Завтра в этом время, так как сегодня, у нас уже будет губернатор Московской области.

Д. КНОРРЕ: Воробьев.

С. ДОРЕНКО: Вы готовьте свои вопросы, если вас область беспокоит.

Д. КНОРРЕ: Вопросы Андрею Воробьеву можно написать у нас на сайте.

С. ДОРЕНКО: Правда? Глянь чё, я и не знал об этом.

Д. КНОРРЕ: Обычно так бывает, «вопрос гостю».

С. ДОРЕНКО: Дай прочитать! А их можно прочитать?

Д. КНОРРЕ: Нет.

С. ДОРЕНКО: Не дают прочитать!

Д. КНОРРЕ: Это я вам потом открою.

С. ДОРЕНКО: Вот это демократия называется у них на «Говорит Москва»! Трепачи! Мы пишем вопросы, а они их отправляют в созвездие Тау Кита, как свидетельство разумности землян. Я серьезно говорю. Ты знаешь, что «Вопрос гостю» — это отправляется в космос, как свидетельство разумности землян.

Д. КНОРРЕ: Как космический мусор.

С. ДОРЕНКО: Ваши вопросы Воробьеву крутятся как космический мусор, улетая за девять миллиардов световых лет, и там говорят «чёрт, какие земляне разумные». Так что, пишите побольше.

Можно я про Магомедова быстро скажу, что кажись там настоящий разгром разгомыч: там типа пожизненное светит и всё на свете. Это не то, что баловство, шугануть решили хлопцев, а прямо вяжут-вяжут посерьёзке. Я так думаю, что дело пахнет разгромом империи.

Д. КНОРРЕ: А можно пояснить, кто будет затронут? Вы говорите «разгром империи», что это значит?

С. ДОРЕНКО: Это экономически существенная империя большая. Раз люди миллиардеры, видать, они где-то срубили этот баблос. Если они где-то срубили, значит это какая-то крупная империя. Кроме новороссийского порта, у них еще и еще. Называется «Сумма», значит, там много всего. У них в Смоленской области, еще где-то, строительная компания «Интэкс»…

Это разгром, во-первых, а во-вторых, конечно это затронет каких-то политиков. Все сразу делают такой глаз мечтательный и говорят… Ну, мы не скажем, кто это. А у Дмитрия Анатольевича остался кто-нибудь еще, кто-то родной?

Д. КНОРРЕ: Кто стакан воды поднесёт.

С. ДОРЕНКО: Когда будет не хотеться. Честное слово, не знаю, ребята, не буду шутить. У людей беда, что я буду шутить.

США назвали Путина не опасным, кроме того, позвали его в Белый дом. Я не понимаю, как его позвали, то есть я вообще это не понимаю, позвание было какое-то такое… Трамп и Путин говорили-говорили между собой и потом Трамп говорит «слушай, ну будешь — заходи». Это я так в гости зову, у меня есть обычай звать в гости в знак дружелюбия.

Д. КНОРРЕ: Но это не означает, что кто-то придет к вам в гости.

С. ДОРЕНКО: В знак дружелюбия я говорю «Даш, заходи в гости». Ты такая расплываешься в улыбке и видно, что это знак расположения. И при этом ходить не надо никуда. Зачем это нужно, еще не хватало.

Д. КНОРРЕ: Это лишняя нервотрёпка, неловкие сцены.

С. ДОРЕНКО: Жирного придётся переедать, назавтра на весы становиться не хочется.

Д. КНОРРЕ: Какие-то темы придумывать.

С. ДОРЕНКО: Неплохо вы тут устроились, какие-то банальности говорить: с нас вам люстра на новоселье; давайте посмотрим фотографии…

Д. КНОРРЕ: Какие кошки замечательные.

С. ДОРЕНКО: Когда уже все фотографии посмотрены, — давайте что ли споём. И, наконец, над всем подъездом эхом разносится «сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил…» Потом кто-то из гостей говорит «я с ночной, мне надо прилечь», уходит в твою же спальню и спит полтора часа. На самом деле спит пьяный, скотина, но мы его терпим, потому что это родственник и так далее. Пете надо отдохнуть. Все: ну это очевидно, что ему надо отдохнуть. Он потом просыпается и кричит «где холодец» с кровавыми полопавшимися глазами.

Короче, ходить в гости это ужасно, ходить в гости это полная заподлянка. Я в гости зову всегда, но я надеюсь, что эти люди не придут. Зачем эта грязь, товарищи?

Д. КНОРРЕ: А я уже даже не зову, потому что приходят.

С. ДОРЕНКО: Приходят? Какой кошмар! Трамп с Путиным обсуждали возможность, и Трамп как-то непонятно сказал «заходи, если что», «пойдёшь за аламейном в соседний чайниз, заходи и ко мне тоже». Недалеко от Белого дома есть чайниз, я там как-то столовался, когда мы освещали визит. Зайдешь в чайниз, возьмёшь курицу general do и заходи ко мне, кстати говоря, возьми и на меня. Как-то так Путину он говорит. Это странно. То есть ни числа, ничего не обозначено, ничего не понятно.

В Москве сообщают о поступившем предложении встретиться, в Вашингтоне говорят, что это вообще просто обсуждалось как возможность. То есть в Москве говорят, что Трамп позвал… А, мы преувеличиваем значение, как бы стараемся преувеличить значение, что типа Трамп нас зовёт, а в Вашингтоне стараются преуменьшить.

Д. КНОРРЕ: «Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне в Белом доме. Это достаточно интересная и позитивная идея», — это помощник главы Юрий Ушаков.

С. ДОРЕНКО: Слово «достаточно» означает, что всем насрать. Правду говорю сейчас, слово «достаточно» применяется «белыми воротничками» в Москве в качестве неопределенного артикля. «Достаточно» — это такой длинный неопределенный артикль, который позволяет сказать, что тема в общем клёвая. Поэтому «достаточно интересно» это значит всем плевать.

А им нужно встречаться? А что они будут обсуждать? Вы за то, чтобы Трамп и Путин встретились? По-другому вопрос: вы считаете, что встреча Путина и Трампа каким-то решительным образом изменит отношения: новая динамика в мире, в двусторонних отношениях. Встреча Путина и Трампа решительно изменит положение дел в мире: да — 134-21-35; нет — 134-21-36.

Д. КНОРРЕ: Вы обобщаете, на самом деле. Может быть, все-таки выгоду для нас конкретизировать.

С. ДОРЕНКО: Встреча Путина и Трампа принесет нам выгоду. Спасибо, это очень хорошо. Да — 134-21-35; нет — 134-21-36. Я думаю, чего с них взять-то. Новый iPhone аж осенью выйдет. Что с них взять?

Д. КНОРРЕ: Отмену санкций.

С. ДОРЕНКО: Мы с ними ничем не торгуем. Наши интересы в основном в том, что у нашей богемы дачи в Майами. Этим можно смело пренебречь.

Д. КНОРРЕ: У Агутина, я знаю.

С. ДОРЕНКО: Дачи в Майами — это типично для русской богемы. Этим можно пренебречь, как мне представляется.

Д. КНОРРЕ: Но США дают отмашку европейским коллегам, которые могут отменить санкции, которые нам действительно важны и интересны.

С. ДОРЕНКО: Наоборот, я тебе хочу сказать. Если Трамп будет с нами ласков, а за кадром могут говорить «это ничего не значит, ничего не значит». Я тебе правду говорю. Вот смотри, Трамп начнет с нами ласково разговаривать, а там они шепнут «ребята, это ничего не значит, мы заманиваем их в западню». Все такие «а, ну понятно».

Я останавливаю. 27% — это встреча могла бы принести нам пользу; 73% — никакой пользы не будет. 7373-94-8. Зачем им встречаться? Путину и Трампу обязательно надо встретиться, и вы знаете зачем. Сама встреча, конечно, снижает до известной степени напряженность. Нет?

Д. КНОРРЕ: Разумеется, конечно.

С. ДОРЕНКО: Или наоборот возвышает напряженность. Я не знаю. Трамп может сказать что-то неделикатное, наш ответит и понеслась по-новой. Зачем это нужно? Лучше не встречаться.

Д. КНОРРЕ: Всё неделикатное можно деликатно интерпретировать и всё будет хорошо.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр. Я думаю, как настоящие даосы, они должны встретиться и понять бессмысленность этой встречи, вообще бессмысленность того, что вокруг них происходит. Они могут говорить друг другу что-то, а толку в этом никакого. Я думаю, только ради этого нужно провести встречу.

С. ДОРЕНКО: Но сам факт встречи мог бы означать, что мы не такие уж изгои, с их точки зрения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ни в коем случае! Когда я иду на встречу с ненавистной мне тёщей, я не думаю, что я с ней примерюсь, я думаю «быстрей бы она сдохла».

С. ДОРЕНКО: То есть вы имитируете это ощущение, поближе к ней подберётесь.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно, чтобы хотя бы можно было боднуть и сломать переносицу. Хотя бы для этого.

С. ДОРЕНКО: (Смеется) Мать, тебе предстоит стать тёщей однажды. Тёща это кто? Это ее мама. Если у тебя будет дочь, то ты станешь тёщей и некто господин, который еще не рожден, а может уже рожден, может ему уже тридцать лет, твой будущий зять, твоему зятю уже тридцать… Тебе тридцать и ему тридцать, и он когда-то будет смотреть на тебя, как Ларри Дэвис в Curb Your Enthusiasm с прищурцем, и пытаться сломать тебе нос.

Д. КНОРРЕ: Ну что, мама?!

С. ДОРЕНКО: Можно я буду называть тебя «мама»?

Д. КНОРРЕ: Вас.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Им надо встретиться. Перед нажатием красной кнопки каждый будет думать «ой, Володька, какой парень, не буду красную кнопку…»

С. ДОРЕНКО: В том-то и дело. Когда вы видели глаза друг друга и когда вы часто видели глаза друг друга, то вам не хочется делать человеку больно, потому что вы представляете себе глаза друг друга. Правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Правильно.

С. ДОРЕНКО: Поехали дальше! Можно я вам прочитаю еще по российско-американским отношениям статью, которую я читаю на Lenta.ru, это пересказ статьи National Interest. Дуг Бэндоу, бывший помощник президента Рональда Рейгана. Пишет National Interest что-то, что нам нравится, а именно, что мы хорошие. Это редкая статья, согласитесь, в Америке, где нас принято презирать и ненавидеть. Для возникновения новой холодной войны просто нет серьезных предпосылок, пишет Дуг Бэндоу в National Interest. Во-первых, как он указывает, у Москвы и Вашингтона практически нет идеологических разногласий. Не знаю. Другое дело, что у нас идеологии, поэтому откуда у нас разногласия. С какими разногласиями мы можем подойти, когда у нас ее нет вообще.

Д. КНОРРЕ: Как это у нас нет идеологии?

С. ДОРЕНКО: А какая?

Д. КНОРРЕ: Скованные одной цепью мы сплотились вокруг нашего президента.

С. ДОРЕНКО: Чтобы что?

Д. КНОРРЕ: Чтобы идти… Мы же победим, мы обречены на успех.

С. ДОРЕНКО: «Мы обречены на успех» это я знаю. Мы обречены на успех в чём?

Д. КНОРРЕ: Надо многозначительно смотреть и говорить «если вы понимаете, о чём я» и ничего не объяснять.

С. ДОРЕНКО: В этой Вселенной мы обречены на гравитацию и смерть, есть всего два условия. В этой Вселенной (это вам нравится, это не нравится — никого не парит) вы обречены не на успех, вы обречены на два условия: гравитация и смерть. Больше ничего вам не гарантировано, всё остальное так себе.

Д. КНОРРЕ: Да, что вы! Мы идем вперед к победе над врагами!

С. ДОРЕНКО: Мы идем вперед к победе над здравым смыслом.

Д. КНОРРЕ: А у американцев какая идеология?

С. ДОРЕНКО: У них мессианская идеология, основанная на протестантизме и насильственном несении свободы.

Д. КНОРРЕ: Да, они хотят причинить добро, а мы, наоборот, хотим закрыться и сохранить свое добро внутри себя.

С. ДОРЕНКО: То есть совпадает. Они хотят причинить добро, а мы хотим сохранить добро.

Д. КНОРРЕ: А мы, как скорпион, своим добром себя же жалим.

С. ДОРЕНКО: Я продолжу этого прекрасного Бэндоу читать: российский президент Владимир Путин действует крайне осторожно и предельно прагматично. Что правда. Наоборот, американские элиты не сделали выводов из своего опыта, когда они отправляли войска за рубеж. То есть американские элиты, как ему кажется, экспансионистские и до известной степени авантюристичны, хотя то мое слово, а не его, а Путин предельно осторожен и предельно прагматичен.

Россия заинтересована только в охране границ и развитии экономических связей, совершенно не мечтает о восстановлении империи. Мы мечтаем о восстановлении империи?

Д. КНОРРЕ: Естественно.

С. ДОРЕНКО: Ну, тихо, шепотом, наедине со своими. Россия сдержанна и консервативна. Если проанализировать последние действия Москвы, то можно увидеть, что Россия только защищалась: она защищалась от вступления Грузии и Украины в НАТО. В сущности, мы защищались от вступления Грузии и Украины в НАТО, мы действительно защищались.

Наоборот, администрация Трампа живет идеологическими догмами, поэтому отправляет солдат в разные края света. Как отмечает Бэндоу, в современном мире уже нет одного гегемона, и Россия не противовес Соединенным Штатам. Россия мелкая и она как бы довольно никакущая. Зато на политической карте мира появился Китай, который может сильно изменить всю мировую политику. Вот на что следует обратить внимание, а совершенно не на Россию. А с Россией надо дружить и всё на свете.

Д. КНОРРЕ: Про Китай говорят последние лет десять, что он появился на политической карте.

С. ДОРЕНКО: Есть несколько точек зрения на Китай. Первое, что Китай страна хоть и срединная, но всё-таки иньская, которая сосредоточена внутри себя и которая находит полноту жизни только внутри себя. И даже ее общины в разных странах, в Индонезии, в Малайзии…

Д. КНОРРЕ: Они замкнутые.

С. ДОРЕНКО: Они замкнутые и живут своей внутренней жизнью. Это такая есть точка зрения, что они вообще не способны на экспансию, и вся их цивилизация антиэкспансионистская. Или когда экспансия была, при Цинях они взяли у Бирмы кусочек, но тем не менее они никогда не испытывали желания экспансии. Если только не считать, что они завоевали Россию, Древнюю Русь. В монгольском войске китайцы шли и так далее. Это не в счёт, мне кажется.

Д. КНОРРЕ: Сейчас они все в Сибири. Так они не воюют, но потихонечку, тихой сапой.

С. ДОРЕНКО: Вторая концепция, которая представлена Гумилёвым в его блистательной работе «Тысячелетие вокруг Каспия», это то, что китайцы экспансионисты, как и все, и единственные, кто их сдерживали по-настоящему, не давали им завоевать Европу, — это тюрки, то есть тюрки постоянно терзали Китай. Они терзали и русские княжества, какую-нибудь Рязань, но они несопоставимо больше терзали Китай. Они постоянно его клевали, клевали, клевали, атаковали непрерывно. И именно постоянно сдерживание тюрок заставило китайцев сосредоточиться внутри себя и не атаковать. Если бы тюрок не было, китайцы бы дошли до Парижа, до Ла-Манша и так далее. Но тюрки постоянно создавали им адски враждебную среду.

Д. КНОРРЕ: А сейчас кто сдерживает Китай?

С. ДОРЕНКО: Сейчас Америка, больше никто. Если бы Америка не сдерживала, Китай, может быть, пошел бы и дальше. Китай, скорее, экспансионистская держава или нет? 7373-94-8. Китай, скорее, сосредоточенная на себе держава или экспансионистская? Я считаю, что экспансионистская. Они идут в Среднюю Азию активно, они идут вообще везде в Тихом океане очень активно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Мне кажется, несколько некорректно говорить о них, экспансионистская или нет, надо говорить об этапе экономики. Любая структура такого типа, достигая некого развития, приходит к тому выводу: либо они экспансионисты, либо они просто деградируют.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Безусловно, Китай сейчас развился, и они должны быть экспансионистами, иначе они деградируют.

С. ДОРЕНКО: Ко мне китаец приехал из Финляндии. То есть у них над нами нависает штаб-квартира, которая скупает всё, и в частности, они приехали к нам для переговоров (не буду раскрывать подробности), но из Финляндии. У них базы как бы экспансии уже везде, они просто почти везде. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я считаю, что у китайцев такая философия — весь мир наш, но он об этом еще не знает.

С. ДОРЕНКО: Да. Африка уже их полностью и Восточная Европа во многом…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И Восточная Россия.

С. ДОРЕНКО: И Восточная Россия, и Восточная Европа, и Белоруссия. Присутствие китайцев в Белоруссии огромно и так далее.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: То есть мы должны благодарить Соединенные Штаты, на самом деле, за то, что здесь живут китайцы. Потому что если бы не Соединенные Штаты, я думаю, китайские войска уже стояли под Москвой.

С. ДОРЕНКО: Ну, насчёт войск не знаю, но Штаты — это единственная сила, которая сдерживает китайцев. Пока только Штаты сдерживают китайцев. Не будет Штатов, мир будет подарен китайцам. Давай после «Новостей» проголосуем, кто лучший гегемон.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Кто вас больше устроил бы как гегемон: Китай или Америка? Представим себе, что мир снова однополярен и после цивилизационного столкновения Китая и Америки побеждает кто-то один из них. Кто вас больше устроил бы как гегемон мира: Америка (по алфавиту) — 134-21-35; Китай — 134-21-36.

Если бы произошло столкновение Америки и Китая цивилизационное (мы не говорим о военном) и остался бы один гегемон, кто больше вас бы устроил как гегемон мира, как держава и цивилизация, которая правит миром: Америка — 134-21-35; Китай — 134-21-36.

Д. КНОРРЕ: Америка это что-то привычное нам, мы уже знаем, какие они гегемоны мира, как сверхдержава, а с Китаем не понятно, что будет.

С. ДОРЕНКО: Ты должна будешь ходить по струнке.

Д. КНОРРЕ: Я не хочу.

С. ДОРЕНКО: Ты обязана будешь ходить по струнке. 7373-94-8. Одновременно мы приступаем к обсуждению этой короткой темы. 83% на 17% у меня. Я останавливаю это голосование прежде, чем закончилась минута. 83% за то, чтобы гегемоном была Америка. Если пришлось бы выбирать между Америкой и Китаем, кто будет гегемоном мира, то Америка 83%; 17% Китай. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро. Мы вообще-то не любим Америку, да, но в таких вопросах, извиняюсь, я лично за Америку.

С. ДОРЕНКО: Поясните.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как я понимаю, Америка — это многограневый мир, то есть многокультурие, какое ни есть. Китай же мне представляется немножко узкой частью этого мира, при гегемонии которого культура-то…

С. ДОРЕНКО: На самом деле, в Америке вы можете совершенно спокойно заниматься китайской культурой; живя на Манхэттене, вы можете изучать Тайцзицюань, ходить на курсы китайского языка и так далее. Китай есть везде, когда ты захочешь, в Америке. Нет проблем: сколько захочешь, столько его и есть.

Д. КНОРРЕ: Это многокультурная цивилизация, а Китай это монокультурная. Кстати, многие мечтали бы, чтобы Америка была гегемоном мира.

С. ДОРЕНКО: 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Понятно, что Америка. Конечно хотелось бы, чтобы был Советский Союз, но его, к сожалению, нет.

С. ДОРЕНКО: А я бы не хотел, чтобы Советский Союз! Я не хотел бы, чтобы весь мир вытирал задницу газетой. Это странно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы с вами одногодки.

С. ДОРЕНКО: Значит, вы вытирали, простите меня, газетой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, но это лучше, чем есть пальмовое масло.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, представьте себе! Отрава жуткая, это геноцид.

С. ДОРЕНКО: Я фанатик пальмового масла.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Намного лучше Советский Союз был, и работали все. Я сейчас уехала из Москвы по Новорижскому направлению.

С. ДОРЕНКО: Где вы по Новорижскому?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По Новорижскому направлению дом купила.

С. ДОРЕНКО: Ну где, господи, скажите же? Не терзайте!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В сторону Рузы по Новой Риге 65 километров.

С. ДОРЕНКО: Вы серьезная женщина, потому что я-то всего в двадцати.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так вот, думала уеду. Здесь «Ядрово», а теперь и у нас рядышком полигон начинают строить.

С. ДОРЕНКО: Готовьтесь, завтра в девять будет губернатор Московской области Воробьев у нас в эфире.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Готовимся! Я уже вопрос подготовила.

С. ДОРЕНКО: Вы пишите в Twitter. У вас есть Twitter? Поставьте на завтра, это же так легко.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Спасибо, Сергей, но я не думаю, что что-то изменится, это общая беда.

С. ДОРЕНКО: И я вам гарантирую, что ничего не изменится. Но с другой стороны, следует помнить, что 30 тысяч лет назад по этой земле бродили мамонты, и вот их уже нет. То есть что-то меняется само по себе.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, извините, еще 25 лет назад здесь были колхозы-миллионеры, а сейчас разруха и пьяные люди вокруг.

С. ДОРЕНКО: А 100 лет назад в этих деревнях люди умирали от дизентерии, младенцы, типично. Я имею в виду, что что-то меняется само по себе. Какие-то благие поветрия с Запада на нас приносятся, мы начинаем ходить одетые, мыться и так далее. Что-то всё время хорошее приходит рано или поздно. Рано или поздно приходят какие-то поветрия странные.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Трёхслойная туалетная бумага.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Представления традиционные о политическом процессе, представления исключительно XIX-XX века, в них огромное значение имели личные встречи товарища Хрущёва и товарища Никсона. Мы живем этими же представлениями, поэтому все звонящие считают, что какая-то встреча двух лиц, один из которых явно номиналистического плана человек — Трамп (он будет заменен другим и так далее), они что-то решают для человечества. Никогда этого не было.

С. ДОРЕНКО: Михаил, я вас очень ценю, но можно я тоже буду как бы вкраплять своё. В какое-то время, наверное, это было. Когда вы говорите «никогда этого не было», это было. Когда есть вещи, которые наработаны, вот рынок решает уже, есть структуры, которые решают, личные встречи, в общем, не нужны, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно.

С. ДОРЕНКО: Но когда ничего не наработано, то личные встречи многое решают.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: ХХ век был настоящий век политики, когда человечество действительно было на грани, и это было подтверждено двумя колоссальными войнами. Проблема заключалась в том, что Сталин так уничтожил интеллектуальное правительство и «Съезд победителей», он пошел путём самым осязаемым для себя, которое является продолжением его личных комплексов. Вот где мы отстали. Потому что, начиная от меморандума Макартура, когда мы с американцами вообще были в таком единстве до 1951 года. И они в 1951 году, когда мы не подписали мирный договор с Японией (чехи и поляки тоже почему-то, сателлиты), здесь началось колоссальное раздвоение: мы в сторону деструкции, а американцы в сторону рывка.

С. ДОРЕНКО: У них началась охота на ведьм. Вы сказали чрезвычайно важную для меня мысль. Еще десять лет назад ко мне подходил один приятель по молодости, и он мне говорил: старик, ты встречаешься с такими людьми, ты не можешь где-то поговорить, чтобы мне купить партию нефти. Я ему говорю: старик, а эти все темы решаются на бирже.

Даш, я обращаю твое внимание на важность сказанного Михаилом, он очень важную вещь сказал. В 90-е принципиально важно было встретиться двум мужчинам, чтобы о чём-то договориться. Абсолютно принципиально надо было встретиться, чтобы выбить кредит, сейчас это можно сделать в мобильном телефоне.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это всё уходит.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно принципиально надо было встретиться, чтобы купить партию нефти. Сейчас это всё делается тоже в мобильном телефоне.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Бумагу получить у чиновника, сейчас в МФЦ пошел…

Д. КНОРРЕ: Сложно спорить, но на высшем уровне, думаю, нет.

С. ДОРЕНКО: А смотря что мы решаем. Чем устроеннее мир, тем больше вопросов решается просто в мобильном телефоне, не нужно никаких встреч. А вот чем он неустроеннее, тем важнее личная встреча.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно. Сегодня мы имеем самую стабильную ситуацию относительно возможности «горячей войны». Поэтому я не понимаю, почему пропаганда так шумит «красная кнопка»… Некоторая истерия на Западе по отношению к сегодняшней России как раз говорит о том, что они нас побаиваются. Но это является залогом того, что они даже не думают никогда о военном конфликте, иначе бы они вели себя по-другому. Сегодня достаточно стабильное время. Локализация всяких конфликтов, скорее всего, это сфера такого шоу: нужно что-то давать людям, и завтрашний приход чиновника к вам — всё это пустое. Но это жизнь, надо заполнять жизнь.

И я еще хотел два слова сказать относительно «бумажных тигров». Дама говорила о совхозах и колхозах миллионеров, это были настоящие бумажные тигры, которых разоблачил, кстати, Мао. Мао был совсем не дурак, он понимал бессмысленность пути. И культурная революция была как раз последним гвоздём, который именно Мао забил в гроб так называемого номенклатурного социализма. Как это ни странно, и история это покажет. Поэтому и появился Дэн Сяопин. А у нас он не появился этот самый Дэн Сяопин.

С. ДОРЕНКО: То есть вы имеете в виду, что Мао довел ad absurdum идею, показав, куда идет вектор.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно! А у нас бумажные тигры, колхозы-миллионеры, когда коровы дохли в Рязанской области прямо в коровниках, они гибли в собственном дерьме, и пять центнеров с гектара в достаточно хорошей полосе, где можно было сеять, а в это время в Висконсине было восемьдесят пять. Вот вам и парадигма, разбирайтесь сами.

С. ДОРЕНКО: Спасибо.

Д. КНОРРЕ: Сергей, мне кажется, если отношения хорошие, тогда достаточно Telegram-канала, переписки, когда у вас налаженные отношения; а если отношения плохие, тогда нужны личные встречи с жителями.

С. ДОРЕНКО: Эта максима абсолютно понятна, я думаю, что ее абсолютно все разделяют. В неустроенном мире важны встречи, а в устроенном мире достаточно смартфона.

Д. КНОРРЕ: Но у нас неустроенные отношения с Америкой.

С. ДОРЕНКО: У меня был знакомый, которого подсылали к банкирше с цветами в 90-е, чтобы он выбил кредит. Он такой был сердцеед, ему потом давали команду — что всё. В смысле кредит сделан, пролонгация сделана, всё сделано (его Пашка звали) — Пашка, всё, можешь с ней не спать. Но до этого он обязан был с ней спать, окружать ее духами, галантностью невероятной. Он трахался с ней из-за того, что у них кредит был, понятно. Потом говорили: всё, можешь с ней не трахаться, переключаем на следующую. Он был сердцеед в интересах корпорации.

Д. КНОРРЕ: Это так называется. Мужчина называется сердцеед, а женщину называют…

С. ДОРЕНКО: Шлюха. Так бы он был «шлюх», но он был сердцеед. У мужчины это победа над крепостью. Но дело не в этом, а в том, что неустроенном мире он должен был это решать через встречи, через ухаживания, через секс и так далее. Сейчас мир устроенный: они решают проблемы с кредитами через мобильный телефон; в мобильный телефон заходят и там тебе любые кредиты навязываются. Хорошо, если миллиарды, наверно нужна какая-то встреча, но это тоже скоро будет преодолено.

Д. КНОРРЕ: А как валютные ипотечники — так надо встретиться лично.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Олег Иванов, который пишет нам из Лос-Анджелеса. «Только не Китай, они сумасшедшие гопники», — считает Олег Иванов, который находится в Калифорнии. «У китайцев большая эмиграция богатых людей за границу. Они бегут из Китая, как только зарабатывают деньги. Вторая популяция после мексиканцев в Лос-Анджелесе — китайцы, которые бегут от своего государства, заработав деньги», — пишет Олег Иванов из Калифорнии. Олег, я примерно так это и представляю. Они бегут еще внутри.

Дай мне эту статью, которую мы сегодня видели, по поводу китайских верований. Борьба с религиозным экстремизмом. Сегодня РИА Новости опубликовали такой long read, безумный long, но что-то можно и read, о том, каким религиям привержены китайцы. Я обратил внимание, что среди китайцев сейчас уже 44 миллиона (это прилично, это ощутимо) христиан и только 20 миллионов ислам. Я скажу вам, что христиане — это род супермягкого диссидентства, христианство в Китае — это способ быть другим. Понимаешь, да.

Д. КНОРРЕ: Да. Я не знаю, я в Китае никогда не была, это важно в обществе, для коммуникации?

С. ДОРЕНКО: Важно подчиняться муравейнику, но втайне его не любить.

Д. КНОРРЕ: Ненавидеть.

С. ДОРЕНКО: Или даже ненавидеть.

Д. КНОРРЕ: Мне кажется, это типично для любого общества.

С. ДОРЕНКО: Я уже рассказывал, как мы пили водку с моим китайским товарищем, он говорил по-английски и всё такое. После второй маленькой бутылочки он сказал мне, что он христианин и что это для него способ быть другим, то есть он не один из них, он не один из китайцев. Он принял христианство, для него это был способ быть другим. Насколько я сориентировался, это был способ до известной степени мягкого-мягкого диссидентства и готовности покинуть Китай, в сущности. Он уже учил английский, он говорил по-английски, мы с ним беседовали по-английски, он уже принял христианство, то есть он уже «мылился» в Америку. Конечно, Америка их мечта главная. И он уже «мылился» туда, либо в Сингапур, как ни странно.

Поэтому 44 миллиона христиан на 20 миллионов мусульман в Китае. И все эти христиане, я может быть ошибаюсь, пожалуйста оспорьте это, но мне кажется, это мягкая форма диссидентства. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, Москва. Я по поводу первого вопроса: Америка или Китай. По историческому опыту мы были и под Китаем (татаро-монголы) и сейчас англосаксы. Англосаксам мы сейчас платим 80% доходов, китайцам мы платили 10%.

С. ДОРЕНКО: Орде мы платили 10%, это правда. А почему 80%, вы произвольно сказали цифру?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Учитывая НДС, учитывая акцизы, если всё сложить в итоге, учитывая социальные выплаты, которые мы платим, то…

С. ДОРЕНКО: Около 80%, это я знаю. Но почему вы думаете, что это идет американцам?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Просто я убежден, что мы сейчас живем под игом англосаксов после развала Советского Союза и их победы.

С. ДОРЕНКО: То есть мы платим князю, но в конечном итоге это обеспечивает иго.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Это обеспечивает невозможность нашей стране подняться и так далее. А что касается китайского диссидентства. Когда я был в Англии, меня чем китайцы поразили: тем, что они очень сильно отличаются от наших южных республик; китаец будет ходить в пиджаке, он никаким образом не будет наседать, что это мои обычаи, традиции. Но каждый Новый год они собираются вместе, надевают национальные костюмы и празднуют. Они от своей страны не отрываются, люди постоянно со своей страной вместе.

С. ДОРЕНКО: Действительно, это настолько фундаментально иная культура, что они не могут отказаться от собственной сущности, перейдя на соседнюю культуру. Из вас, вероятно, легко сделать белоруса, можно из вас сделать жителя Латвии; это потребует переустройства вашего совсем небольшого и так далее. Я сейчас не о языке, а вообще о хабитусе. Вы можете спокойно жить где-нибудь в штате Мэн…

Д. КНОРРЕ: В Киеве.

С. ДОРЕНКО: Вы можете абсолютно легко сделаться украинцем: надо сделаться бесшабашным и ненавидеть власть, причем любую власть надо ненавидеть; быть бесшабашным и орать то, о чём ты пожалеешь завтра.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И если дают свободу — выбирать анархию.

С. ДОРЕНКО: Выбирать анархию и каждый день кричать то, о чём ты пожалеешь завтра! Быть украинцем это ровно это и значило. Вы можете это сделать. Но стать китайцем так быстро вы не сможете. Это фундаментально другая культура, поэтому им тоже трудно перейти сюда. Фундаментально иной космос, это совсем другой человеческий космос.

Д. КНОРРЕ: А вы бы смогли?

С. ДОРЕНКО: Китайцем? Нет. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Роман. По поводу китайцев я могу сказать, что это очень хорошие люди, но с ними надо дружить так, чтобы не соприкасаться в интересах. Потому что даже то, что они принимают христианство или другую религию, по факту для них никакого значения не имеет. Они это делают, чтобы найти некую выгоду для себя.

С. ДОРЕНКО: Ага, очень интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Насколько я знаю, во времена русско-японской войны, когда на территории Кореи очень большое количество существовало китайцев, они принимали христианство для того, чтобы торговать с русской империей, но при этом это не мешало им торговать и с Японией.

С. ДОРЕНКО: Деньги священны и точка, поэтому можно всё. Это правда. Больше всего людей в Китайский Новый год я видел у храма богатства и здоровья, они переходили от одного к другому. Я хотел Бронислава спросить, если он на связи, если он вообще здесь. Бронислав теперь всё время между Пекином и Калифорнией существует. Слава, привет, я звоню из эфира.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Да, Серёж.

С. ДОРЕНКО: Ты в Калифорнии, в Пекине?

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Деревня Хмельники, Переславский район.

С. ДОРЕНКО: Скажи, пожалуйста, 44 миллиона христиан у китайцев. Можно считать, что принятие христианства китайцем есть некая форма внутреннего слабого soft диссидентства?

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Нет. Это в основном протестанты в первую очередь, а католики под Компартией, там вообще никуда не шелохнёшься.

С. ДОРЕНКО: Католики — это разновидность коммунистов.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Протестанты очень распространяются, потому что там полезно быть, потому что это Запад. Запад конкретно завоёвывает китайское сознание. Поэтому это никакая не форма протеста, это реально форма капитуляции. Они еще не врубаются, насколько эта идеология работает.

С. ДОРЕНКО: Ага, то есть христианство в Китае — форма капитуляции, которая может означать также и стремление к эмиграции.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: По сути дела да, конечно. Ты попадаешь на какую-то другую территорию. Они про христианство не знают ничего. Я общался с этими протестантами достаточно плотно. Они еще изучают и каббалу. Представляешь, на китайском языке изучать каббалу, это подвиг интеллектуальный. Причем собираются какие-то состоятельные люди. В любом случае, это также как пить красное вино, это сдавать позиции своей культуры. Библия на китайском языке это особое произведение. Если с китайского языка перевести Библию и обратно на западный, христиане никогда не узнаю, о чём эта книга.

С. ДОРЕНКО: (Смеется)

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Любимая фраза «всё — суета сует и томление духа» звучит «всё — пустота, пустая пустота».

С. ДОРЕНКО: Ты потрясающе открыл мне глаза. Значит, молоко, картошка, красное вино…

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Копчёная соленая рыба, икра…

С. ДОРЕНКО: Это всё, в сущности, вестернизация Китая.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Это всё завоевание западного мира, завоевание территории китайского сознания.

С. ДОРЕНКО: Спасибо тебе огромное, я рад тебя слышать. Как будет потеплее, я доберусь до тебя на мотоцикле, ладно.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Давай, давай, ждем! Чистим всё, как можем.

С. ДОРЕНКО: Пока.

Б. ВИНОГРОДСКИЙ: Пока, всего доброго.

Д. КНОРРЕ: Видите, всё наоборот, оказывается, Запад завоёвывает Китай.

С. ДОРЕНКО: Это капитуляция, говорит Бронислав. Принятие христианства для китайца… они глубочайшим образом не понимают Библию, они едят картошку — это американский продукт, пьют красное вино — это Европа, пьют молоко сейчас бедные. Страдают страшно, у них желудок не переваривает, пукают, ужасно себя чувствуют! Время от времени травятся дети, потому что молоко производится плохое и так далее. Пьют молоко, пьют красное вино, едят картошку в знак приверженности Америке, едят копчёную рыбу, которую они не могут есть, едят икру и принимают христианство в знак капитуляции, как говорит Виногродский. Очень интересно.

А мы жрём то же самое абсолютно без капитуляции! Ты обратила внимание, как мы молодцы?

Д. КНОРРЕ: Да!

С. ДОРЕНКО: Мы жрём картошку как русскую пищу, хотя это американская пища.

Д. КНОРРЕ: Как белорусскую пищу.

С. ДОРЕНКО: Сейчас мы не пускаем белорусскую картошку, как белорусскую. Ребята, паслёновые они все из Америки.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. 57,47 доллар; вчера был 57,22, ну, это то же самое. 70,84 по евро. 67,95 — о-о, глянь чё, нефтица всё отходит и отходит от максимумов, паскудина. 1,2328, а вчера было 1,2323 у нас главная пара. 1,2328 это опять то же самое. Биткоин не надоел вам? Если надоел — скажите. 7350. Двигаем дальше, товарищи. Какие-то новости про деньги у меня подкопились.

Всё, в Екатеринбурге отменили выборы. Отменили и отменили! Давайте после коротких маленьких темочек перейдем к Екатеринбургу, как к некому примеру народовластия. Там в 2013 году, когда Ройзмана выбирали…

Д. КНОРРЕ: Его сделали менеджером.

С. ДОРЕНКО: Нет, менеджер был. Он, в сущности, он как бы если бы он был председателем местной думы. В Екатеринбурге есть губер, есть сити-менеджер, какой-нибудь Петя Шпунтиков, чувак есть, его никто не знает и не должен знать, не важно. А еще был Ройзман. И Ройзман был как если бы председатель местного собрания. То есть он был мэр, но не мэр. Там как-то очень хитро было. Сейчас мы к этому вернемся чуть подробнее.

А ты найди всякие новости оттуда, которые ползут. Я хотел рассказать вам несколько прекрасных новостей. Элитное жилье в России начинают скупать возвращающиеся русские. Причем две трети из них составляют возвращающиеся из Великобритании. То есть русские возвращаются сюда и покупают здесь жилье, 5-6 миллионов. Наконец-то я продам дачу. 5-6 миллионов долларов. «Найт Фрэнк» пишет, что пошло, пошло, двинулось, всё больше заявок, 66% общего числа заявок — это Великобритания. И конечно они не дураки, надо через «Найт Фрэнк» выставляться. Потому что они приезжают из Великобритании, они привыкли, что здесь «Найт Фрэнк» и здесь «Найт Фрэнк» должен быть. Надо в «Найт Фрэнк» двинуть. Они покупают по 5-6 млн недвижку. Ребята, скинем дачи этим. Правильно?

Д. КНОРРЕ: Точно.

С. ДОРЕНКО: Мы-то уже понимаем, что это тлен, дача — тлен.

Д. КНОРРЕ: Нет, я только собираюсь туда.

С. ДОРЕНКО: У тебя нет дачи.

Д. КНОРРЕ: Есть участок десять соток, но это смешно обсуждать.

С. ДОРЕНКО: Почему ты так робеешь? Ты робеешь быть богатой. Можно я скажу про Дарью Кнорре.

Д. КНОРРЕ: Наоборот, мне стыдно, что вы рассказываете про участки на Новой Риге, а я рассуждаю про какие-то мелкие СНТ, десять соток, 60 км от Москвы.

С. ДОРЕНКО: Есть у меня и десять соток, у меня разные есть участки. Я хотел сказать, что десять соток это милое дело. Тебе хватит поставить беседку, тебе хватит…

Д. КНОРРЕ: Колодец с мутной водой.

С. ДОРЕНКО: Тебе хватит на качели под зонтом, ты будешь качаться и одной рукой, левой, гладить любимую собаку, то есть ты будешь погружать левую руку полностью, пальцами, в шерсть любимой собаке и терзать ее, терзать ее, а та будет переворачиваться брюхом кверху. У тебя будут трава, по ней будут ползти жучки, ты будешь говорить «сказать садовнику: убить этих жучков». Потом ты будешь смотреть и говорить: а, садовник скосил мою мяту, да и хрен с ней. Жена будет говорить: вдобавок он скосил мои цветы, да и хрен с ними, ничего страшного.

Что такое дача? Дача — это нега. Гул Новой Риги такой, как будто ты прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома находишься. Новая Рига ревет, какие-то фуры несутся, но ты умеешь абстрагироваться. Ты ставишь ментальный экран, и ты не чувствуешь этого ничего.

Д. КНОРРЕ: У меня другая проблема. Мы далеко от трассы, но нам надо ментально как-то абстрагироваться от соседей, которые вокруг. У нас участок не у леса, как у некоторых, это такие удачные места, а по периметру соседи.

С. ДОРЕНКО: Чувствуешь какой-то легкий пот, который выходит из тебя. Когда ты немножко легко потеешь, и ветерочек тебя обдувает, и ты нюхаешь свою руку, и тебе приятно, твой пот тебе приятен. Тебе приятен твой пот? Мне приятен, я в качестве наслаждение нюхаю иногда свою руку, мне прям кайфово дико, мне так нравится мой запах. И пахнет собакой, которая смешивается со мной. Я уже не могу отличить запах себя и собаки, всё это вместе как-то очень кайфово.

Д. КНОРРЕ: И вы собираетесь продать.

С. ДОРЕНКО: Да, я хочу продать этим гадам, которые возвращаются из своей Великобритании. Зафиксирован рост более чем на 20% числа заявок на покупку. Надо моему риелтору это оправить, а то не в курсе. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, добрый день. Вчера это уже обсуждали в одном издании. Это люди, которые искренне верят, что Путин не вечен и надо какое-то время пересидеть в России.

С. ДОРЕНКО: Честно говоря, никто не вечен, во-первых. Во-вторых, по-любому они в 90-е здесь «отбивались» за два года, сейчас они «отбиваются» здесь за пять-шесть лет. Это всё-таки лучше, чем за сто лет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Одно дело остаться там и потерять всё, а другое дело пересидеть какое-то время здесь, помучиться в России, потерпеть, а потом вернуться обратно в Великобританию.

С. ДОРЕНКО: Опишите мне эти мучения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы когда-нибудь были в Лондоне?

С. ДОРЕНКО: Да, много раз.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я там жил полтора года. Причем я жил не в Найтсбридже, я жил в обычном районе, снимал комнату. Но я вернулся в Москву, я мучился.

С. ДОРЕНКО: Кстати говоря, в Найтсбридже живет Юл Дубов, которому 70 лет будет в начале мая, это из «ЛогоВАЗа». Я был очень много раз, но вы мне опишите ваши ощущения. Всё-таки я был по два-три дня. Вот вы говорите «мучиться», опишите мне мучения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Прежде всего это люди: люди очень хмурые, люди очень агрессивные.

С. ДОРЕНКО: Хмурые, значит они ставят стену. Если они ставят стену, то это удобства. У вас нет вынужденных отношений, и это в общем удобства.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне больше нравится, когда ко мне, как на Западе, относятся вежливо-равнодушно, а не с агрессией, как в России. Когда ко мне относятся вежливо-равнодушно, меня это максимально устраивает.

С. ДОРЕНКО: А вы не пробовали слиться с массой, чтобы вас не замечали и относились к вам равнодушно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как слиться с массой, когда в метро плечом кого-то случайно задел — тебе такого наговорят!

С. ДОРЕНКО: А вы извиняйтесь, у нас принято извиняться. Вы плечом задели и скажите «извини, брат».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Плюс ужасное отношение во всех государственных органах.

С. ДОРЕНКО: Можно я противостану вам, а вы со мной поспорите. В Англии, я понимаю, что там всё по почте и так далее. В России изумительная интернатизация, вы можете половину вещей сейчас делать в интернете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: То, что я рассказываю, было пять лет назад.

С. ДОРЕНКО: МФЦ — это лучшее изобретение человечества со времён водопровода. Ничего лучше МФЦ не существует на планете Земля. МФЦ — это интеллигентные девочки, всё шуршит.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но всё равно, когда сталкиваешься с российскими чиновниками — это ужас; когда сталкиваешься с российскими врачами — это ужас; когда сталкиваешься с российскими учителями — это ужас. Это ужас! Хотя в России я свой, я здесь родился и вырос, а в Англии я был пришлым, эмигрантишкой.

Д. КНОРРЕ: В Лондоне вы обращались к платным услугам врачей, правильно я понимаю?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, у меня был полис.

С. ДОРЕНКО: Тем не менее, кажется это какой-то момент настроения нашего. Подбешивает и в Америке всё. Про Англию не буду говорить, про Америку — подбешивает. Например, в России ты можешь решить десятки тысяч вопросов с товарищескими, хорошими людьми. В то время как в Америке ты звонишь по любому вопросу, и с тобой вообще никто не разговаривает, там просто робот. Ты начинаешь роботу что-то объяснять, как дурак. — Повторите лучше, повторите еще. Потом, когда тебя измочалят до последней степени, через какие-то жалкие двенадцать минут объяснения с роботом и тыкания в клавиши, и пятикратного отключения тебя вообще, наконец кто-то снимает трубку.

Ты говоришь, что ты в Нью-Йорке. На самом деле, они в Джорджии сидят все, и они тебя переключают на Чикаго. Они долго расспрашивают, ты действительно пять-шесть минут объясняешь живому человеку, когда ты наконец абсолютно всё объяснил, включая то, что у тебя папа из Донбасса, а мама из Житомира, ты объяснил на ком ты женат, после чего тебе говорит человек из Джорджии «а, понятно», и переключает тебя на Чикаго.

Там берет трубку женщина, которая говорит коряво. Ты говоришь ей «может быть лучше по-испански», она говорит «хорошо, лучше по-испански». Нет, она говорит «тогда звоните в испанскую секцию» и тебя отключают. Ты понимаешь, что она латинка и говоришь «я могу объяснить то же самое по-испански», она думает, что это недоверие к ней и переключает тебя на испанскую секцию. Ты улетаешь на испанскую секцию, только теперь в Калифорнию. И так следующие сорок минут…

Д. КНОРРЕ: И обрывается телефон.

С. ДОРЕНКО: Он часто обрывается. Но ты сорок минут пытаешься рассказать всю свою историю, исповедь за исповедью, каждая минут по четыре-шесть, после чего тебя переключают на следующего. Это в Америке. В России ты звонишь одному человеку, который реально берет за тебя ответственность, один. Ее зовут Шурочка (не важно), она реально берет за тебя ответственность, и она реально начинает тобой заниматься, в любом интернет-магазине и так далее.

Д. КНОРРЕ: Интернет-магазины у нас просто шикарные.

С. ДОРЕНКО: Единственная кастрация мозга происходит от сотрудников банка или которые пифы зачитывают по телефону. Ты говоришь «а, да, кстати, здесь прикольно», они «подождите, я должна продолжить». Они читают по бумажке и продолжают читать — вот эти полуамериканцы фактически.

Д. КНОРРЕ: В Лондоне грязно метро, в центре города нет нормальных продуктовых магазинов, надо ехать в молл.

С. ДОРЕНКО: Пожрать невозможно.

Д. КНОРРЕ: Общепит отвратительный.

С. ДОРЕНКО: Покупаешь Pret а Manger, за 12 фунтов ссохшихся шесть поганых, вонючих роллов, якобы это японские роллы. Ссохшиеся, рис невкусный, остаток дня ты выковыриваешь его из зубов, потом что прилипает как замазка, всё это за 12 фунтов. За что эти деньги непонятно абсолютно!

Д. КНОРРЕ: Знаете, что реально классно в Лондоне — это парки.

С. ДОРЕНКО: Белочки.

Д. КНОРРЕ: Белочки и парки, которые в центре.

С. ДОРЕНКО: Наглые, развязные белочки, может быть это и классно, я бы их приструнил.

Д. КНОРРЕ: Всё остальное уступает Москве абсолютно точно. Это моё настроение, мне Лондон совсем не сразу понравился.

С. ДОРЕНКО: Есть миллиардерский Лондон, когда ты из ливанского ресторана переезжаешь в итальянский, а потому в Nobu. В Nobu ты съедаешь snow crab в обществе бразильских моделек и вся эта весёлая компания переезжает в ливанский ресторан и едим ливанское и так далее. Миллиардерский Лондон может быть и клёвый, я не спорю. Но трудовой Лондон, не знаю, ребята. Нет, вы наводите напраслину на мою прекрасную страну. Почему так много звонят? Это всё Лондон звонит. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Роман. Я с вами солидарен. Хотел поделиться одной простой вещью, которая меня внутренне очень сильно напрягает. Вы правильно говорите: в США это роботы, эта невозможность общения абсолютная, даже в магазинах ты сам пробиваешь чеки. Я получил такое чувство капитуляции нашей страны, когда зашел в «Макдональдс» или KFC и увидел таких же роботов, мене захотелось стошнить.

С. ДОРЕНКО: Нет, там скорость. Поймите, им некогда на вас поджениваться, потому что они очень быстро работают. Это, мне кажется, главное обстоятельство.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне захотелось подойти к кассиру, понимаете. Я не знаю, почему я это сделал.

С. ДОРЕНКО: Погутарить. Когда вы докапываетесь до людей в «Макдональдсе» или в KFC, я настаиваю на том, что вы неправы, а они правы. Им некогда с вами гутарить, облокотившись о прилавок и лузгая семечки, потому что они носятся как угорелые. Если бы они не носились как угорелые, мы бы к ним не пошли в свою очередь. Мы к ним идем, ровно потому что они носятся как угорелые и потому что это работает как часики. Если вы хотите постоять с девчонкой и околицы, чтобы она лузгала семечки и что-то окала, постоим поокаем, то это неправильное место. Вы нашли неправильное место.

Д. КНОРРЕ: Это на Малую Бронную.

С. ДОРЕНКО: Да? Не знаю. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей и Даша. Вам звонят из сталинской эпохи, что ли: пришли они в «Макдональдс» погутарить с кассиром. Я вообще очень рад, что такая система есть, эти дистанционные кассы. Есть одна немецкая сеть гипермаркетов (не буду называть), «Планета» если по-иному выразиться. Я пользуюсь их сканерами, ты приходишь, никаких очередей, никакого общения. Максимум бутылку водки, нужно позвать человека, чтобы он тебе подтвердил.

С. ДОРЕНКО: Давайте мы не будем шарахаться и скажем, что у нас клёво и точка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да просто замечательно! Вообще класс!

С. ДОРЕНКО: Единственное паскудство, которые мы здесь наблюдаем, это климат, а всё остальное, по-моему, прекрасно.

Д. КНОРРЕ: А в Лондоне отвратительный климат, еще хуже.

С. ДОРЕНКО: В жилищах сыро. Когда ты пытаешься лечь спать в Лондоне в сентябре, они, во-первых, не топят; во-вторых, пастель мокрая. Почему она мокрая? Не специально спрыскивают, а она мокрая просто от воздуха, простыня мокрая, одеяло мокрое, вообще всё мокрое.

Д. КНОРРЕ: Вообще невозможно понять, что надевать.

С. ДОРЕНКО: Поэтому они кладут эти чёртовы грелки. Диккенс их научить класть грелки всё время. Они кладут грелки внутри пастели, потому что иначе лечь невозможно. Представь себе кайф ложиться в мокрую пастель.

Д. КНОРРЕ: Я жила в студенческой общаге, поэтому…

С. ДОРЕНКО: А где ты жила?

Д. КНОРРЕ: Недалеко от Олд-стрит и Оксфорд-стрит, в этом районе.

С. ДОРЕНКО: Я жил чаще всего около поместья Виндзоров, рядом с Виндзорами я соседствовал.

Д. КНОРРЕ: Ну, это понятно.

С. ДОРЕНКО: Я жил либо рядом с поместьем Виндзоров, либо я часто живал рядом с «Хилтоном» Гайд-парк.

Д. КНОРРЕ: Туда я ходила пешком.

С. ДОРЕНКО: Есть еще у них район Челси и второй, вот там я тоже жил, что значит «жил» — по двое суток, я там может быть ночевал по несколько суток. Ничего хорошего, я должен сказать. Ты начинаешь включать обогреватели для того, чтобы согреть пастель, но ты понимаешь, что на это уйдет месяц, потому что стены влажные и всё влажное. Надо никогда не выключать обогреватель, но это почему-то англичанам в голову не приходит. Они считают, что нормально передвигаться по квартире в свитере.

Д. КНОРРЕ: Да, это правда.

С. ДОРЕНКО: Какого фига вы ходите без свитера, если у вас зима или осень. Ну, естественно, в свитере. Так топить, как мы, никто в жизни у них не топит. Ребята, что вы так переключились на этот разговор? Я не ожидал, что это будет столь увлекательно для вас. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Очень увлекательно. Вы сказали про МФЦ.

С. ДОРЕНКО: Это лучшее, что придумало человечество!

Д. КНОРРЕ: И МЦК!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас в районе раньше было шесть участков, близко к дому каждый. Теперь один МФЦ, со всего района людям приходится ехать, кому-то на двух транспортах. Ничего хорошего.

С. ДОРЕНКО: Ну, вы заходите туда, вас встречает интеллигентнейшее существо на свете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Существо то же самое осталось, которое раньше сидело. И раньше оно было ближе к дому, поэтому было удобнее. Второе, «про жрать». В центре Москвы пожрать очень дорого, не всем по карману.

С. ДОРЕНКО: Почему? У нас «Дикси» есть.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А во всех магазинах…

С. ДОРЕНКО: Вот вы не отвечаете. Я всё-таки пытаюсь вам оппонировать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Дикси» есть и «Пятёрочка» есть, но посмотрите, какие там товары лежат.

С. ДОРЕНКО: Так себе.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Фрукты-овощи гнилые, но зато на ценниках написано, что свежие.

С. ДОРЕНКО: Можно, громко ворча, перебирать их, капаться.

Д. КНОРРЕ: Ронять на пол.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы же не свиньи, чтобы перебирать и копаться. Мы пришли заплатить деньги, всё подорожало. Товар дорогой, а плохой, гнилой, но на ценниках написано, что он свежий.

С. ДОРЕНКО: У нас есть «Перекрёсток» в двух остановках. Можно добраться до «Перекрёстка» с пенсионерской тележечкой, набрать побольше и потом назад ехать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А копаться долго?

С. ДОРЕНКО: Нет, в «Перекрёстке» ничего, кстати говоря, правда. А ваш уровень какой? «Перекрёсток» это ваш уровень?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Перекрёсток» от вас далеко, я не хожу туда.

С. ДОРЕНКО: А уровень это ваш?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Как правило, в «Перекрёстке» товары практические такие же, только цена немножко другая.

С. ДОРЕНКО: Ну, где вы покупаете?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Пятёрочка», МЕТRО.

С. ДОРЕНКО: МЕТRО — шикарная фигня.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Карусель».

С. ДОРЕНКО: «Карусель» я не знаю. МЕТRО — шикарная фигня, только там овощи плохие.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как и везде, товар-то один и тот же везде, только там умеют хранить, там условия для хранения.

С. ДОРЕНКО: Мы твёрдо знаем, что вялые овощи продаются в «Ашане», в МЕТRО продаются скудные и очень дорогие. Мы знаем, что в обычном «Глобусе» продаются хорошие овощи.

Д. КНОРРЕ: Все во «Вкус Вилл»!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, там неплохо.

Д. КНОРРЕ: Розовые томаты — класс!

С. ДОРЕНКО: «Вкус Вилл» — это место, где прячется от меня моя жена всё время. Я ее спрашиваю: где ты? Она говорит: я во «Вкус Вилле».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не видел вашу жену.

С. ДОРЕНКО: Она всё время торчит во «Вкус Вилле». — Ты где? — Я во «Вкус Вилле». Мне кажется, там у нее какая-то комнатка маленькая, она там живет.

Д. КНОРРЕ: «Вкус Вилл» — это в принципе маленькая комнатка, это маленькие магазинчики, классные.

С. ДОРЕНКО: Ребята, у нас осталось полторы минуты, и мы хотим уже закончить это обсуждение. Здравствуйте. Наша Родина прекрасна — вот наш главный тезис.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вожу продукты и во «Вкус Вилл», и в «Азбуку».

С. ДОРЕНКО: Это одни и те же продукты, скажите?

Д. КНОРРЕ: Нет!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Просто я вам скажу, во «Вкус Вилле» на порядок выше технологи по приёмке, чем в «Азбуке». «Азбука» вообще на уровне «Пятёрочки».

Д. КНОРРЕ: Нет, неправда.

С. ДОРЕНКО: Да! Да! Да!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вожу — вы мне говорите.

С. ДОРЕНКО: Да, он мой брат! Верь ему! Я вам скажу, почему Даша оскорблена. Потому что Даша покупает в этом запретном месте, вот и всё, поэтому она оскорблена до глубины души.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У меня друг приехал из Германии, и я его завёл в «Глобус». Он встал в ступор от вида сортов колбасы, свежей рыбы и водки. Он говорит: я тридцать лет живу в Германии, я никогда не видел такого ассортимента в одном месте.

Д. КНОРРЕ: Да ладно!

С. ДОРЕНКО: Изобилие, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. И он самое интересно слово говорит: а нам сейчас говорят, что в России голодают, чтоб мы так голодали.

С. ДОРЕНКО: Я ездил на дачу со своим американским другом, я заехал в «Твой дом» продуктов купить. Он пошел щелкать, фотографировать и отправлять прямо через интернет сразу своим друзьям в Госдеп.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я хотел поговорить про Законодательное собрание Свердловской области, которое проголосовало за законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Надо сказать, что может быть кто-то из вас знает, а я знаю в меньшей степени, чем вы, как всегда, но я знаю, что выборов мэра там и не было. Там Ройзман был по названию мэр, но его полномочия…

Д. КНОРРЕ: Но это больше декоративная должность.

С. ДОРЕНКО: Спроси у наших ребят, есть телефон Ройзмана у них, может быть они кинут. Евгений Ройзман, я бы его набрал. Потому что я помню 2013 год, когда его выбирали, и мне тогда екатеринбуржцы объясняли, что он будет мэр, но не мэр. Потому что там есть сити-менеджер, который мэр, и был Ройзман, который был не мэр. Я сейчас позвоню, если получится. На самом деле, может быть Ройзман нам и объяснит, в чём там фишка была.

Это как у нас в Москве, мы выбираем депутатов Мосгордумы, и они между собой, клубясь, выбирают своего председателя.

ОПЕРАТОР: Абонент временно заблокирован.

С. ДОРЕНКО: Отменили выборы и заблокировали абонента, чтобы не баловал, хватит. У меня есть второй телефон, вдруг получится.

ОПЕРАТОР: Вас приветствует автоответчик, абонент занят, оставьте сообщение после сигнала.

С. ДОРЕНКО: Кто из Екатеринбурга, кто разбирается в системе власти в Екатеринбурге?

Д. КНОРРЕ: Пока мы знаем, что в городе существует должность сити-менеджера, ее занимает Александр Якоб, утверждённый на пост депутатами городской думы в октябре 2013 года, а в сентябре 2013 года был избран Ройзман.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, алло. Вот, пожалуйста, оттуда звонят люди и ничего не получается. Связи нет, извините, пожалуйста. Я с удовольствием готов был принять звонок, но не получилось, что-то разъединилось. Тем не менее, я еще раз попробую позвонить Ройзману.

Д. КНОРРЕ: Глава города сейчас избирается на прямых выборах (раньше, сейчас нет), одновременно он председатель думы.

С. ДОРЕНКО: А вот, он председатель думы.

Д. КНОРРЕ: Да. Городскую администрацию возглавляет как раз сити-менеджер, который назначается на контрактной основе депутатами думы Екатеринбурга.

С. ДОРЕНКО: Евгений, приветствую. Это Доренко. Я из эфира звоню. Скажи, пожалуйста, я пытаюсь понять, потому что люди говорят «мэр, мэр, мэр». Ведь у вас в структуре власти как бы мэр это, в сущности, как председатель думы или как?

Е. РОЙЗМАН: Евгений Ройзман — мэр города Екатеринбурга.

С. ДОРЕНКО: Это верно.

Е. РОЙЗМАН: Просто должность официально: глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы. Но я принимаю на работу сити-менеджера. Сити-менеджером называется глава администрации.

С. ДОРЕНКО: А сейчас они мэра сохранят или они вовсе сделают менеджера?

Е. РОЙЗМАН: Они делают другое: они сейчас объединяют все полномочия. То есть человек, который будет следующим, будет обладать полномочиями и главы города, и главы администрации, но он будет назначаться. Называться это будет «избрание при конкурсной комиссии депутатами», а на самом деле это лобовое назначение. Если сейчас глава города сориентирован на тех, кто его избирал (это мои начальники, работодатели и так далее), то назначенец будет сориентирован только на того, кто его назначил. Это логика жизни.

С. ДОРЕНКО: Я твой преданный читатель в Facebook. Истории, которые ты рассказываешь, честно говоря, переполняют меня горем, потому что столько горя в этих историях, столько сокрушающего горя. А сколько ты еще будешь у власти?

Е. РОЙЗМАН: Моя каденция заканчивается в сентябре. Я заложил ряд некоторых традиций. Я думаю, может быть, что-то после меня сохранится, сделать мне удалось много.

С. ДОРЕНКО: А ты еще за это время ускоренное, дембельский аккорд возьмешь, что-то сделаешь?

Е. РОЙЗМАН: Я конечно работаю в полную силу. Сейчас мы закончим третий этаж хосписа. У нас один из лучших хосписов в стране и за нами их практически нет на восток. Чемпионат мира по футболу проведем.

С. ДОРЕНКО: Чемпионат мира по футболу у вас тоже.

Е. РОЙЗМАН: Да. Проведем чемпионат мира, проведем марафон, по благоустройству еще много будет сделано. Я продолжаю приёмы, я их буду вести до последнего дня, то есть у меня прошло больше 13 тысяч человек. Такого никто еще не видел. Поэтому я буду работать, стоять до конца.

С. ДОРЕНКО: Понятно, что они тебя сместят. А потом?

Е. РОЙЗМАН: Они меня не сместят, у меня закончится срок нахождения в должности, я спокойно уйду. Потому что меня-то должность особо не интересует. Она достаточно хлопотная, обременительная, я трачу на нее свое сердце, энергию, весь свой ресурс.

С. ДОРЕНКО: Но ты же что-то будешь делать, чтобы жить. Надо же мужику работать.

Е. РОЙЗМАН: Я умею сам зарабатывать деньги, я справлюсь.

С. ДОРЕНКО: В какой сфере? Ты боролся с наркоторговлей и так далее.

Е. РОЙЗМАН: Я боролся с наркоторговлей — это я вкладывал свои деньги; создавал музеи — я вкладывал свои деньги. Я умею зарабатывать сам, я из бизнеса. Я выстрою свою работу, буду заниматься своей семьёй, своими музеями, научной работой, исследовательской работой. Мне есть, чем заняться. А то, что я буду востребован, я даже не сомневаюсь.

С. ДОРЕНКО: А общественная работа? Приходили к тебе сироты, приходили к тебе странные женщины, с которыми судьба нехорошо обошлась. Они же будут снова к тебе приходить, даже когда ты не будешь уже мэром.

Е. РОЙЗМАН: Они будут ко мне приходить. Они никуда не денутся, потому что приходить особо некуда. У меня создан Фонд Ройзмана, очень сильная команда, много людей помогает. Я ту работу не брошу, это мой город.

С. ДОРЕНКО: А в федеральную политику не пойдешь?

Е. РОЙЗМАН: Не зарекаюсь. Предложения будут точно, точно буду востребован. Увидим всё, я же никуда не тороплюсь.

С. ДОРЕНКО: На связи. Я продолжаю тебя читать в Facebook с восхищением.

Е. РОЙЗМАН: Удачи!

Д. КНОРРЕ: То есть Ройзман не исключает, что он пойдет в большую политику.

С. ДОРЕНКО: Он говорит «не хочу зарекаться». На самом деле, а что, молодой парень. Сколько ему? Он молодой парень, мой ровесник.

Д. КНОРРЕ: 55 лет.

С. ДОРЕНКО: Молодой парень, и он полный сил. В 55 лет разные бывают, после сорока все очень разные, но Ройзман такой молодой парень.

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: Он пояснил, что он принимал сити-менеджера на работу. А теперь они спрямят эту фигню и скажут: пусть будет одно лицо; вместо двух будет один. Он же и председатель городской думы, он же будет и мэр, и он же будет сити-менеджер. Всё это будет одна фигура и главное, что она будет точно не конфликтна с губером. Как бы будет губер и неконфликтный чувак, который будет с ним сотрудничать. Если бы я был губером, я бы ровно это сделал. На хрена мне нужен человек, который сам центр власти?

Д. КНОРРЕ: Если бы вы губером были в нашей стране.

С. ДОРЕНКО: Если бы я был губером в любой стране, я бы стремился протолкнуть своего. Вот я руковожу редакцией, у меня возникает человек, который на каждое моё слово говорит «ну, это надо подумать»; как бы человек в редакции появился, который формирует политику, которая относится ко мне критично. То есть я на летучке говорю такое решение, и кто-то мне в редакции говорит «тут не знаю, может быть и нет». К нему сразу потянутся какие-то «перцы» из редакции. Какой-то Федя займёт диванчик в углу и будет там сидеть что-то «булькать». Я такой скажу «чёрт, их уже трое». Потом смотришь, уже четверо вокруг Пети, потом они куда-то смылись. А куда? Курить пошли или что. Я их и не вижу, что они говорят, но что-то против меня. Мне стрёмно.

Зачем это нужно? Как губернатор, я пытался бы это уничтожить. Я бы дождался конца контракта и сказал бы: какая удивительная новость для вас для всех, Петя и все, кто вокруг тебя, вы знаете, мы не продлеваем с вами контракт; я сам огорчён, просто бюджет меньше стал. Правильно?

Д. КНОРРЕ: Нет, не правильно.

С. ДОРЕНКО: Ты была бы губером, то же самое бы сделала. Зачем тебе человек с самостоятельным мышлением?

Д. КНОРРЕ: Особенно как в нашей стране губернаторы пожизненно сидят практически.

С. ДОРЕНКО: Если у тебя есть человек с самостоятельным решением, критически мыслящий, то он тебе вертикаль подрывает, сразу она начинает быть не вертикаль, а чёрт пойми что. Ты думаешь: опаньки, мы сейчас как-то это объедем. Но при этом человек он дико симпатичный, внутренне очень цельный. Я в этом смысле с Ройзманом должен сказать, что он очень честен перед собой. У него разные были этапы, были волевые решения. Когда он с наркоманами боролся, были волевые решения, сильные. Мне нравилась всегда эта цельность у Ройзмана и абсолютная честность перед собой. Он человек, который если бы, предположим, он сам перед собой исповедовался, захотел бы оглянуться, у него прямо чудо, чудо, чудо.

Д. КНОРРЕ: У него чёткая позиция. Его же очень много критиковали за его методы по отношению к наркоманам, а он всё гнёт свою линию, доказывает.

С. ДОРЕНКО: И вторая позиция, которую я с Ройзманом на сто процентов разделяю, это что нет лёгких, тяжёлых наркотиков. Любое изменение сознания с помощью химических веществ — это, безусловно, плохо. Нельзя говорить «мы чуть-чуть», «такие

»колёса» так себе, а такие хуже». Вот Ройзман нулевая толерантность. Я нулевая толерантность, то же самое.

Д. КНОРРЕ: Я тоже.

С. ДОРЕНКО: Никакой толерантности к наркотикам, ноль толерантности. Для меня это абсолютно принципиально. Здесь тоже Женя очень чётко всегда держится одной линии.

Давайте поговорим о чём-нибудь еще, товарищи, может быть о Волоколамске, хотите? ФСБ предотвратила передачу секретных данных! Только что, братцы! Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от процессов Intel. Это мы знаем, это к 2020 году, это нескоро произойдет. Не знаю, хорошо это или плохо.

Только что: Федеральная служба безопасности пресекла попытку передачи иностранцам секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил. Это шутка? 1 апреля может быть? Нет! 3 апреля! А зачем им секретные топографические карты? Что, из космоса не видно ничего? Скажите мне кто-нибудь военный, секретная топографическая карта. Мне не нужны. Если бы я был военачальником, например Александром Македонским современности, я бы совершенно спокойно Землю завоевал по Google. Мне Google хватилось бы, честное слово. Я думал, некоторые вещи можно подсмотреть в «Яндексе», но Google за глаза хватает, чтобы завоевать мир.

Поймали оперативники трех россиян и одного украинца в Екатеринбурге, Симферополе и Омске, где они щёлкали глазом. Помнишь это «щёлкал глазом»? «Щелкал глазом, в нём был спрятан инфракрасный объектив». Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Это серьезно всё?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это какая-то очень мутная история, как и многое связанное с нашей картографией. Дело в том, что был периода, когда рассекретили карты, даже сотки были рассекречены.

С. ДОРЕНКО: Поясните, пожалуйста, не все слушатели знают, что значит «сотки».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это сколько в одном сантиметре метров. Потом их опять засекретили. Как это могло происходить, непонятно. Второе, в действительности карты могут иметь гриф секретности. Какой в нем смысл, это другой вопрос. Но если гриф есть, значит всё. Теперь следующий вопрос, вы говорите «снятые из космоса снимки». Это несколько другая история.

С. ДОРЕНКО: Мы бы с вами мир смогли бы завоевать по Google?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, конечно.

С. ДОРЕНКО: Почему?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дело в координатах. Бумажная карта на данный момент дает практически точные координаты. А всё, что снято с Google, это всё плюс-минус.

С. ДОРЕНКО: До одного сантиметра.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вам байки рассказывают.

С. ДОРЕНКО: Мне рассказывают летчики, что колебания крыла…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хотите, я сразу прерву вас: летчикам вообще такая точность не нужна.

С. ДОРЕНКО: Я говорю о колебаниях крыла. Я одного парня спрашиваю: а как рассчитано колебание крыла в полете? Он говорит: вешается GPS и GPS дает до одного сантиметра и даже еще точнее, и они видят колебание крыла по GPS.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы сразу этому тёмному человеку объясните одну вещь, что, во-первых, чтобы видеть по GPS достаточно точно (то, что в геодезии используют), надо две антенны иметь; во-вторых, не в каждой точке всегда равноценная точность. Дело в том, что есть специальный прогноз по точности, если всерьёз делать. Более того, для увеличения точности есть станции.

С. ДОРЕНКО: Если GPS видит четыре, пять, шесть спутников, почему он не может до сантиметра засандалить?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Четыре-пять спутников — это вообще он ничего не видит. По идее шесть минимум более-менее, и то три должно быть в зенитарном, а три могут быть в другом положении.

С. ДОРЕНКО: Сейчас у подозреваемых, одного украинца и трех русских, которых он охмурил наверняка салом: давал сало и чёрную горбушку, натёртую чесноком. Я абсолютно убежден. Против этого никто не может устоять! Были изъяты электронные и бумажные копии карт Генштаба.

Спецслужбам какой страны задержанные намеревались передать секретные данные, в ФСБ не уточнили. Украине, естественно. Украине, конечно! Задержанным, чьи личности не раскрываются, были объявлены официальные предостережения, что они подпали под статью «Шпионаж». Так я не понимаю, они шпионы или что, и их надо расстрелять? Нет? Я не знаю. Мне кажется. Может, я чего-то путаю, я бы и расстрелял их сразу.

ПОЁТ В. ВЫСОЦКИЙ («Песня-пародия на плохой детектив»)

С. ДОРЕНКО: Давайте дадим другой звучок. Звучок здесь слабенький. А в новом звуке никто не любит, ремастеринг никто не любит.

Д. КНОРРЕ: Да, это уже не то.

С. ДОРЕНКО: «Опасаясь контрразведки…» это новый звук.

ПОЁТ В. ВЫСОЦКИЙ

Д. КНОРРЕ: «…с панталыку несоветский человек».

С. ДОРЕНКО: Ты знаешь эту песню?

Д. КНОРРЕ: Конечно!

С. ДОРЕНКО: Все знают эту песню!

ПОЁТ В. ВЫСОЦКИЙ

Д. КНОРРЕ: «…если пьян и мягкотел».

С. ДОРЕНКО: А это были русские, которых украинец соблазнял. Они интересовались только пивом и женщинами. Не понятно, почему это совпадает, в пиве много эстрогена, потом женщинами уже не интересуешься, сам становишься женщиной. Правда, пиво это эстроген, а в пластиковых бутылках двойной эстроген. Не в этом дело, а в том, что эти русские были агенты ФСБ все сплошь. Вот же как закончилась история! Это были русские, это всё были полковники! Похавали сала украинского, поклялись на верность Украине, украли карты! Это всё было подложное, это всё было неправда! Были сотрудники!

ПОЁТ В. ВЫСОЦКИЙ

Д. КНОРРЕ: «…поселился мирный грек».

С. ДОРЕНКО: Самое лучшее, что может случиться с гостиницей «Советской» — это подселить себе грека. Прекрасная идея! 7373-94-8. Мне кажется, что это чушь полная: что арестовали человека за карты. Какие карты в современное время?! Когда можно сфотографировать задницу таракана из космоса; можно рот таракана сфотографировать, посмотреть, что он ест, как он жуёт, какой зуб ему надо починить.

Д. КНОРРЕ: Это если касается городов, а если какая-то местность ненаселенная, то может быть и нет.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Когда-то я еще был геодезистом. Могу пояснить по картам Генштаба…

С. ДОРЕНКО: Подойдите к окошку! Вы в Королёве, это ужасное место!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не в Королёве, я в более ужасном месте. Была создана Пулковская система координат 1942 года. Протопали ногами весь земной шар наши геодезисты, и в системе координат в 80-е годы была отснята вся территория страны.

С. ДОРЕНКО: Это когда они ставят треногу и куда-то заглядывают, это оно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Они были засекречены.

С. ДОРЕНКО: Вы пропадаете драматически! Он в ужасном месте — он за МКАД! Это ужасное место называется Замкадеь! Он попал в ужасное место, наш сведущий Андрей из Королёва. 7373-94-8. Вся земля протопана ногами, но лучше от этого не станет. Вот Андрей возвращается.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вернулся в зону приёма. Есть данные, которые не должны наноситься на гражданские карты, их список законодательно утвержден. Те карты, которые в 80-е годы были созданы, разошлись по народу давным-давно, есть в интернете, все туристы ими пользуются. Полукилометровки я почти на всю страну насобирал. Ничего там давно секретного нет, всё поменялось. Со спутника можно в мировой системе координат получить всё, а дальше можно пересчитать в любую систему координат с разной точностью. Дальше наши вояки придумали Пулковскую систему координат, СК-63…

С. ДОРЕНКО: Ой, 10:59. Извините, Андрей, всё, время. Эта Вселенная под названием «Подъём» схлопывается, товарищи. Мы ничего не говорим про движение, потому что всё понятно с движением: надо рвать когти. 10:59:45. Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 3 апреля.