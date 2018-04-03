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Леонид Слуцкий: ЦСКА намного более статусный клуб, чем «Халл Сити» или «Витесс»
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Леонид Слуцкий: ЦСКА намного более статусный клуб, чем «Халл Сити» или «Витесс» 

Советский спорт 1 час назад
Слуцкий подписал контракт с «Витессом» на два года. Соглашение вступит в силу по окончании сезона-2017/2018. Ранее Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити».
«Многие клубы РФПЛ были бы мне интересны, но я не привык рассуждать косвенно. Я выбрал определенный курс развития, и этот путь, на мой взгляд, должен получить продолжение. Мне хочется снова попробовать себя в Европе. Я не собираюсь сравнивать уровни чемпионатов или клубы, в которых я работаю. Конечно, ЦСКА намного более статусный клуб, чем «Халл Сити» или «Витесс».
Но работа в каждом новом месте захватывает тебя. Ты не сравниваешь команду или чемпионат с местами, где работал раньше. В Чемпионшипе я приобрел фантастический опыт. Я стал на три головы сильнее. Мне удалось многому научиться во всех отношениях. В «Витессе» передо мной стоят непростые задачи. Руководство надеется на регулярное попадание в еврокубки, а также развитие молодых игроков. Но именно сложностью эти задачи и интересны», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбольные люди».
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