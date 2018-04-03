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Слуцкий: в Англии начнётся революция, если сборная не поедет на ЧМ-2018
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Слуцкий: в Англии начнётся революция, если сборная не поедет на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном бойкоте сборной Англии чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России летом.
«Я не верю, что сборная Англии может бойкотировать чемпионата мира — 2018. Никогда не сталкивался с подобными истериками, когда жил в Англии. Никогда не видел, чтобы там похожие темы обсуждались по телевидению. У нас политическая жизнь страны очень тесно связана с общей жизнью, а на Западе эти процессы разграничены. Политики занимаются политикой, и никто туда не лезет. Они живут своей жизнью — проблемы на работе, в семье, им что-то нужно сделать, что-то купить. Процессы, которые где-то далеко, в других странах, им не интересны. Уверен, что многие даже фамилию Скрипаля не слышали, понятия не имеют, о чём идёт речь, и даже не представляют, что там за бойкот.
Представляете, сколько англичан уже купило билеты, зарезервировало отели. Я не верю в это. Там действительно произойдёт революция, если сборная не поедет и у них пропадут все билеты, брони и так далее. Причём сборная у них в кои-то веки имеет все шансы на максимально возможный результат. Поэтому я очень чётко для себя разграничиваю политические события и другие социальные вещи. У нас это более тесно. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Просто так принято, такие традиции в стране. Я не верю даже вот настолечко, что какие-то бойкоты возможны. Это скорее какая-то политическая борьба. Уверен, они так это не воспринимают», — сказал Слуцкий в эфире программы «Foot’больные люди».
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