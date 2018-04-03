Школьница из Нижнего Новгорода удивила продюсера реалити-шоу исполнением песни

NN.RU продолжает следить за приключениями школьницы Насти Савиной на реалити-шоу в котором подростки идут к мечте стать знаменитыми певцами. Мы рассказывали, что у нижегородки возникли серьезные проблемы из-за ее поведения продюсер проекта лишила ее возможности спеть, а значит и шанса победить. Но Настя исправилась и в новой серии исполнила песню. Она была так рада, что кроме похвалы получила замечание за излишнюю эмоциональность.

— Настя, светишься вся, получаешь удовольствие от песни — это чувствуется. Но я могу тебе сказать, что у актеров считается, что иногда лучше не доиграть, чем переиграть. Вот сейчас для меня ты переиграла, переборщила с эмоциями и выдала немножечко не то настроение, — высказалась после выступления нижегородки продюсер Татьяна Тур. — В вокале ты меня удивила, потому что песня шла у тебя не сразу, ты это помнишь, нужно было отпустить голову, полететь, поиграть и переформатировать себя. Тебе это удалось. Сейчас нужно доработать себя в образе.

Татьяна посчитала, что Настя переиграла потому что очень долго ждала возможности исполнить песню и чуть не лишилась ее окончательно. Но Татьяна все равно сказала ей «да», добавив, что она поможет ей в работе над образом.

Другой член жюри — блогер Саша Спилберг сказала, что по ее мнению, это лучшее выступление на проекте.

— Чувствуется, что у тебя есть театральный опыт, ты вошла сразу в образ и до конца песни в нем была. Мне очень понравилось, ни к чему не придраться, — похвалила она.