Девушка почти 20 лет считала себя парнем

1/5 36 лет назад на свет появился вроде бы обычный ребенок. Врачи радостно сообщили ее маме, что у нее мальчик. Так все и думали еще несколько десятков лет, пока тот самый мальчик не узнал о том, что он девочка. Фото: @LisaLeeDark

2/5 Как выяснилось уже спустя много лет, из-за нарушенного уровня тестостерона, половые органы Лизы выглядели как мужские, хотя генетически она - девушка. Фото: @LisaLeeDark

3/5 Первые сомнения начали появляться у "мальчика", когда у него активно стала расти грудь. До того момента как врачи поняли, что имеют дело с гермафродитом, они пытались излечить парня от странного недуга с помощью стероидов. Потом уже перешли на исправление ситуации мужскими гормонами. Фото: @LisaLeeDark

4/5 Врачи утверждали, что девушка вряд ли проживет больше 30 лет. Но даже такой неутешительный прогноз обрадовал Лизу, ведь теперь ей казалось, что бесконечные насмешки, оскорбления и драки с окружающими закончатся. Сама девушка всегда стремилась узнать правду, ведь она подозревала, что отличается от других. Фото: @LisaLeeDark