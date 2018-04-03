Девушка почти 20 лет считала себя парнем

В нашей фотогалерее история мальчика, к 20 годам узнавшего, что он вовсе не мальчик.
1/5 36 лет назад на свет появился вроде бы обычный ребенок. Врачи радостно сообщили ее маме, что у нее мальчик. Так все и думали еще несколько десятков лет, пока тот самый мальчик не узнал о том, что он девочка.
Фото:
@LisaLeeDark
2/5 Как выяснилось уже спустя много лет, из-за нарушенного уровня тестостерона, половые органы Лизы выглядели как мужские, хотя генетически она - девушка.
Фото:
@LisaLeeDark
3/5 Первые сомнения начали появляться у "мальчика", когда у него активно стала расти грудь. До того момента как врачи поняли, что имеют дело с гермафродитом, они пытались излечить парня от странного недуга с помощью стероидов. Потом уже перешли на исправление ситуации мужскими гормонами.
Фото:
@LisaLeeDark
4/5 Врачи утверждали, что девушка вряд ли проживет больше 30 лет. Но даже такой неутешительный прогноз обрадовал Лизу, ведь теперь ей казалось, что бесконечные насмешки, оскорбления и драки с окружающими закончатся. Сама девушка всегда стремилась узнать правду, ведь она подозревала, что отличается от других.
Фото:
@LisaLeeDark
5/5 Она так же призналась, что однажды была жертвой изнасилования, но предпочитает об этом, что естественно, не вспоминать. С 19 лет девушка училась жить заново, а помогла ей в этом, как утверждает она сама, музыка. Лиза занялась оперным пением и уже даже успела выпустить пару альбомов.
Современные технологии позволяют узнать пол будущего ребенка на самых ранних сроках беременности, но исключения бывают везде. Так, "мальчик" почти до 20 лет не знал, что на самом деле является девушкой.