Как сделать свой дом технологичным

Не так давно Илон Маск запустил автомобиль в сторону Марса, и даже если ты не разделяешь восторга на этот счет, то согласись: событие экстраординарное, доказывающее, что научный прогресс не стоит на месте. Но когда десятилетиями живешь в доме, лишенном технологических новшеств, очень легко забыть об этом. В России вообще иногда кажется, что время остановилось. Но вместо того чтобы унывать, преобрази собственную реальность. Начать можно как раз со своего дома. Сделать его технологичным относительно просто.

Система «Умный дом»

Заложим фундамент технологичности через систему «Умный дом», которая подразумевает не только контроль температуры в помещении, но и вообще все, что связано с электронными устройствами (и не только с ними). Грамотно внедрив эту систему, ты сможешь дистанционно управлять камерами, датчиками движениями, яркостью света, датчиками дыма. Можно даже регулировать подачу тока в розетки, чтобы сделать дом более безопасным и сэкономить на электричестве. И это далеко не все преимущества системы. Компания Z-LIFE, к примеру, вообще придумала использовать мессенджер Telegram для наблюдения за домом — это куда удобнее, проще, быстрее, чем то, что предлагают другие компании. Через Telegram можно легко получить текст событий, снимки камер, всевозможные напоминания и даже прогноз погоды. Проще говоря, технологичный дом — это умный дом. Подключить систему «Умный дом»

Теплые полы

Живя в России, к теплу не привыкаешь. Комфорт и уют в любом доме обеспечат теплые полы, температуру и режим прогрева которых можно запрограммировать, подготовив дом к приезду семьи и не тратя лишнее тепло во время отсутствия. Отечественный производитель Spyheat предлагает различные системы теплых полов на основе качественного и долговечного экранированного кабеля с фторопластом. Такой кабель обеспечивает повышенный срок службы теплых полов, отменную надежность, безопасность, а также экологичность и защиту от электромагнитных излучений. Такие полы подходят под любые покрытия и помещения, а минимальный шаг укладки обеспечивает равномерный и быстрый прогрев всей поверхности без «пятен холода». Можешь установить хоть в квартиру, хоть загородный дом, хоть в теплицу — комфорт и уют обеспечен. Укладка теплого пола — стандартный и совсем несложный процесс. А если у тебя все же возникнут вопросы, то всегда можно обратиться к техподдержке — у Spyheat она очень оперативна. Посмотреть варианты теплых полов

Биометрические замки

Ну это классика киберпанка — настоящие биометрические замки, которые уже давно стали реальностью. Сегодня ты можешь спокойно приобрести такой замок. И не просто можно, но и нужно сделать, ведь биометрический замок считается одним из самых безопасных и надежных: он откроет тебе дверь, только если считает правильную биометрическую информацию. Причем если ты боишься, что кто-то отрубит тебе палец и воспользуется этой неприятностью, то переживать не стоит: на многих биометрических замках (например, тех, которые мы видели в магазине iLocks) установлена двойная система защиты. То есть сначала ты даешь свой отпечаток глаза, а потом вводишь код либо используешь старый добрый механический ключ. Очень удобно и крайне надежно, да еще и по-приятному пафосно. Замки iLocks изготовлены из высокопрочной стали толщиной 2,5 миллиметра и выдерживают несколько сильных ударов молотком. Если преступник попытается выломать замок или вскрыть его, то включится сирена. В замке хранится информация о 6 тысячах последних открываниях замка, о том, кто открывал, когда и как. Сможешь легко развеять подозрения о том, есть ли у твоей подруги любовник. Открывать замок можно не только пальцем, но и введя пароль, с пульта, картой или механическим ключом. Используй один из этих методов или комбинируй их между собой для лучшей защиты от взлома. У iLoсks, разумеется, есть и любые другие виды замков, но не о них сейчас речь. Посмотреть биометрические замки

Роботы

Мы не хотим говорить о конкретном роботе — сейчас мы говорим о совокупности роботов, ведь мы за комплексный подход. Вот ты представь, что заходишь в дом, а тебя сразу бросается встречать робособака, тем временем роборука снимает с тебя одежду, а рободевушка приглашает за стол, где робоповаром уже приготовлен восхитительный ужин. Неосуществимо? В данную секунду, нет. Но с другой стороны, все эти роботы сегодня уже существуют, разве что девушку в полной мере заменить еще не удалось, и это, наверное, хорошо. Должно же в нашей жизни остаться что-то человеческое. В любом случае начать можно с чего-нибудь попроще — вот тебе списочек навскидку: уже упомянутые нами роборука и робособака; робот-пылесос (хоть проблему уборки свалишь на несчастное электронное создание); есть даже робот, который следит за аквариумными рыбками и одновременно очищает стенки аквариума.

Смарт-динамик