Вертикальная мышь — что это за зверь и почему она нужна?

Если ты не Великий Укротитель Тачпада, то наверняка всю свою жизнь пользуешься мышкой. Угадали? Тогда у нас для тебя плохие новости — ты держишь ее неправильно.

Разумеется, ты в этом не виноват — держишь, как научили. Вернее, заставили производители этого девайса, которые не меняли его вид почти 40 лет с момента изобретения (и чем они, вообще, занимались?)

Но теперь на смену традиционной мыши пришел «продвинутый» грызун. Ниже мы расскажем тебе, почему с ним стоит подружиться.

Пока не больно? Это только пока

Фото с официального сайта No More Pain Ergonomics

Главный минус стандартной формы компьютерной мыши кроется в той позе, в которой она заставляет находиться нашу руку. Многие врачи и эргономические эксперты (есть и такие) утверждают, что если вы используете обычную мышь в течение многих часов в день (а мы почти все так делаем), то рискуете столкнуться с синдромом запястного канала.

Не будем вдаваться в медицинские термины и доставать анатомический атлас. Просто скажем, что длительное нахождение кисти в неестественном положении (читай — при работе с мышью), ухудшает кровоснабжение и разрушительно влияет на мышцы. В результате возникает отек, который приводит к уменьшению чувствительности, покалыванию в пальцах и слабости ладони.

На десерт — постоянная ноющая боль, которая со временем начинает усиливаться. Вот такая «производственная травма».

Альтернативная поза

Фото с официального сайта Ergonomicoffice

Вертикальная мышь предлагает сменить положение кисти на более удобное и естественное — напоминает то, когда ты держишь карандаш или рожок мороженого. Самое главное — при ее использовании практически невозможно положить запястье на стол. Первое время это кажется неудобным, но ко всему можно привыкнуть. Особенно к полезному.

Кстати, в некоторых компаниях вертикальные мыши уже стали стандартным оборудованием, и профсоюзы ими довольны. Не сильно, правда, но за руки сотрудников они теперь спокойны.

Небольшие НО Фото с официального сайта No More Pain Ergonomics

Счастье и удобство это, конечно, замечательно, однако, как и у всего в этом несовершенном мире, у этой мыши тоже есть свои недостатки.

Во-первых, цена. Ради такой новинки не нужно брать кредит или продавать почку. Но она дороже (гораздо) обычной. Правда, дешевле некоторых принтеров.

Во-вторых, она не подходит для геймеров. Совсем. Смиритесь.

А в-третьих, если нам удалось по-настоящему напугать тебя перспективой синдрома запястного канала, то новая мышка не станет стопроцентным оберегом от этого недуга. Она не волшебная, поэтому к ней еще нужно будет прибавить регулярную гимнастику рук. Ты ведь увидел слово «регулярная»?