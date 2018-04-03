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«Я люблю свое тело, как никогда ранее» — признается Келли Брук
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«Я люблю свое тело, как никогда ранее» — признается Келли Брук 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
38-летняя английская актриса и модель Келли Брук рассказала The Sun о том, как она сейчас себя чувствует, и что думает по поводу своего тела. "Я люблю свое тело, как никогда ранее" — признается Келли Брук"Я не пытаюсь себя сравнивать с 20-летними девушками" — говорит актриса, «мое тело, как никогда ранее, красиво. Я спокойно смотрю на свою талию с тех пор, как перестала гнаться за размерами 8-10. Когда ты молодой, это просто, но чем старше ты становишься, тем сложнее держать себя в форме».
"Я встречаю столько красивых женщин, с прекрасными телами, но они всегда или идут к доктору или возвращаются от него, проделывая разные процедуры: нужно вколоть филеры, ботокс… Словно они недовольны своим внешним видом. Сейчас я чувствую себя куда более уверенно, чем в 20 лет" — признается модель. Напомним, что модель встречается с 32-летним итальянцем по имени Джереми Паризи и чувствует себя как никогда счастливо.
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