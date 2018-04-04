Тест: стиль какой из героинь популярных сериалов тебе подходит

Согласись, что иногда ты мечтаешь попробовать пожить жизнью другого человека. А вдруг, тебе это совсем не нужно, ведь ты стилем и образом жизни похожа на любимую героиню из сериала? WMJ.ru специально для тебя составил тест, благодаря которому ты узнаешь, на какую из героинь популярных сериалов ты похожа не только стилем, но и образом жизни!

Жми на старт и не забудь поделиться результатом с подругой!

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Фото:Shutterstock/VOSTOCK, EastNews