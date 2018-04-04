6 шагов, которые помогут обрести смысл жизни

Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что ты оставишь после себя в этом мире? Каждый человек пытается найти какой-то смысл в своем существовании, сделать что-то значимое, чтобы его помнили и после смерти. Одни пишут книги, другие музыку, но в большинстве своем мы останавливаемся на этапе желания, но не предпринимаем каких-либо действий. По сути, лишь единицам из всех живущих людей удалось сделать так, что и через тысячи лет мы будем помнить об их деяниях и подвигах. Но подумай о том, хочешь ли ты жить так, чтобы потом о тебе говорили предки, или же твое истинное желание — наполнить свою жизнь смыслом сегодня и сделать ее более значимой? Выбор остается за тобой. Наша же задача рассказать о том, как наполнить жизнь смыслом и получать удовольствие от каждого прожитого дня.

1. Развивай масштабы своей цели

Есть один фактор, который помогает нам вставать по утрам и жить полноценной жизнью — это наличие цели. Наличие цели придает нашей жизни смысл, позволяет наслаждаться каждым днем, ведь человеку необходимо знать, для чего он существует на этой планете. Исследования, проведенные в Рочестерском университете, показали, что наличие цели не только повышает качество нашей жизни, но также помогает нам жить дольше, независимо от возраста. Наличие цели позволяет прожить более долгую и насыщенную жизнь, ведь ты будешь знать, ради чего трудишься изо дня в день. 8 способов добиваться поставленной цели, как чемпион

2. Налаживай связи с другими людьми

Совместные исследования, проведенные психологами из Стэнфордского университета, Университета штата Флорида и Университета Миннесоты, показывают, что нам необходимо устанавливать прочные связи с другими людьми, для того чтобы придать смысл нашему существованию. Это не значит, что ты не должен вступать в конфликты и всегда идти на поводу у чужого мнения, лишь бы не портить отношения с окружающими — такое поведение психологи называют «ошибочно совершенным». Процесс конфликта, решение совместных проблем, разногласий могут способствовать укреплению связей и взаимоотношений. Дружба, любовь… Мы нуждаемся в подобных чувствах и отношениях, но они не могут существовать без «полезного» конфликта, где ты определяешь себя как личность, как мужчину.

3. Приноси пользу окружающим

Совершая благо для других людей, мы обретаем смысл жизни и некую цель. Добро может принимать разные формы: например, ты можешь просто выслушать друга и дать хороший совет, поделиться с кем-то своими знаниями, умениями, в конце концов помочь материально. Помощь другим напрямую взаимосвязана с удовлетворенностью своей жизнью. Подобные деяния могут улучшить физическое и психическое здоровье, а люди, активно участвующие в общественных мероприятиях, как правило, живут намного дольше. Взаимодействие и помощь другим людям являются важной составляющей жизни каждого человека, и чем больше ты отдаешь, тем больше получишь в ответ. 7 причин быть социально активным

4. Не бойся самовыражаться

Ты сможешь прожить настоящую, насыщенную жизнь, только если будешь самим собой. Когда ты подстраиваешься под других, живешь не своими убеждениями, боишься признаться в своих увлечениях, то вряд ли сможешь самореализоваться как личность и прожить полноценную жизнь. Угождая чужим желаниям, ты забываешь о том, что в определенный момент жизни эти люди могут тебя покинуть, оставив с разбитыми мечтами и в полном одиночестве. Позволь себе выражать подлинные чувства, убеждения, жить своими увлечениями и идеалами, чтобы следовать за истинной мечтой, а не за ложными убеждениями, которые будут удовлетворять окружающих, но не тебя.

5. Мужество — ключ к полноценной жизни

Порой нам требуется мужество, чтобы жить, отстаивая свои идеалы и взгляды. Очень легко попасть под влияние чужого мнения, один раз побояться отстоять свою позицию перед более авторитетным человеком и в этот момент распрощаться с частичкой своей индивидуальности. Люди, которые не желают существовать, а хотят жить полной жизнью, ежедневно бросают вызов обществу и всем тем, кто посягает на уклад их жизни, их убеждения и взгляды. В тот же момент ты должен оставаться благоразумным человеком, уметь учиться на своих ошибках, соглашаться с ними и перенимать чужой опыт. Мужество также подразумевает заботу о других, даже о тех, кто оступился. Лишь сильный человек найдет в себе силы и поможет снова подняться на ноги тому, кто совершил ошибку.

«От заботы приходит мужество». Лао-Цзы 6. Смысл жизни и счастье не всегда взаимосвязаны

Хотя для многих смысл жизни заключается в том, чтобы быть счастливым, счастье и великая цель не всегда идут рука об руку. Ты должен принять тот факт, что тебе придется столкнуться с грустью, печалью, разочарованием, набить много шишек на нелегком жизненном пути. Прожить стоящую жизнь означает не только испытать вселенскую радость, но и преодолеть множество испытаний. По сути, именно человек, который прошел через многое, может считать свою жизнь насыщенной и полноценной. Виктор Франкль — психиатр, выживший в Освенциме — тонко подметил: «Если в жизни есть смысл, то в страданиях и определяется ее значимость». Как сделать невозможное возможным

В итоге можно сказать, что ты должен находиться в нескончаемом путешествии, для того чтобы найти смысл своей жизни. Достижение цели потребует от тебя характера, способности помогать и сочувствовать ближнему, находить мужество быть самим собой. Со временем сам «смысл жизни» будет меняться, и это нормально. Ведь ты развиваешься, учишься, общаешься с другими людьми и перенимаешь их опыт, порой взгляды, а мнение в течение жизни не меняет только дурак. Пусть до сих пор всем ученым и философам не удалось найти формулу «смысла жизни», но эти советы помогут тебе найти его самостоятельно.

«Жизнь не имеет смысла. Вы сами придаете ей смысл». Джозеф Кэмпбелл