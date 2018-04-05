Патрик Хардисон: история человека без лица

Пятнадцать лет назад Патрик Хардисон, тогда еще 27-летний пожарный-доброволец, смотрел в будущее смелым взглядом уверенного в себе человека. Перспективная работа, уважаемая должность волонтера в противопожарной команде, любимая жена — чего еще желать нормальному человеку? Жизнь непредсказуема. На очередном пожаре Патрик забежал в дом, чтобы проверить, не осталось ли кого-нибудь внутри. Потолок рухнул и парень получил сильнейшие ожоги всего тела. Лицо сгорело полностью. Уши, губы, веки, нос — такого не пожелаешь врагу. А вот, как закончилась эта история.

Жуткое зрелище

Из того пожара Патрика вынес его напарник, Брикки Коул. Позднее он признавался, что увидев остатки лица друга, с трудом удержался от глубокого обморока. Хардисона вовремя отвезли в больницу, где он провел следующие 63 дня — врачи затянули шрамы, превратив и без того пострадавшее лицо пожарного в уродливую маску.

Тяжелая травма

Собственно, хирургам пришлось заимствовать кожу с ног несчастного пожарного, чтобы вылепить хотя бы какое-то подобие человеческой внешности. Хардисон не только потерял нос, уши и губы, но веки. Это впоследствии привело к еще одной проблеме: зрение бывшего волонтера ухудшалось с каждым днем.

Встреча с семьей

Зализав раны, Хардисон решился вернуться домой. Новый облик отца привел детей в ужас. Трехлетние Далтон и Эвери убежали в глубину дома, крича что за ними пришло чудовище. Патрик на собственной шкуре понял: полагаться полностью нельзя даже на ближайших родственников.

Время и скальпель

Естественно, врачи пытались сделать все возможное, чтобы вернуть несчастному хотя бы подобие человеческого лица. Целых десять лет Патрик раз за разом возвращался на операционный стол. В общей сложности хирурги провели 71 операцию, но результат титанического труда все еще не выглядел обнадеживающе.

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Свет в конце тоннеля

Хардисон неуклонно погружался в мрачную депрессию, держась на плаву из последних сил. В отчаянии он принялся самостоятельно выискивать информацию о пластических хирургах, способных совершить чудо. И внезапно обнаружил контакты доктора Эдуардо Родригеса, специализировавшегося как раз на сложнейших восстановительных операциях лицевых тканей. После встречи с Патриком, хирург немедленно дал согласие на операцию — оставалось найти донора.

Смертельная удача

Чужое несчастье может помочь. Через неделю после встречи с Родригесом, в морг округа поступило тело местного художника, Дэвида Родбо. Он катался на велосипеде и попал под машину. Родбо оказался идеальным донором для Хардисона и врачи немедля назначили очередную операцию.

Операционные трудности

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Нужно понимать, что Хардисону предстояла сложнейшая операция. Хирургам пришлось изменить форму черепа Патрика, чтобы новое лицо выглядело максимально естественно. Команда из нескольких десятков хирургов кропотливо пришивала лицо в течение суток — Хардисон стал первым человеком в мире, получившим самую обширную пересадку лица. Операция прошла успешно. Патрик получил новые уши, новые губы, нос и веки. Теперь ему приходится заново привыкать к своему новому облику, но самое сложное уже осталось позади.