Если фотограф говорит: «Я люблю снимать свадьбы» — это ложь

Сложно представить, что один из ведущих фотографов Курска практически отказался от съемки свадеб — пожалуй, самой доходной части этой профессии. Почему? В случайной беседе он сказал: «Готов высказаться и объяснить все». — У меня 10-летний опыт съемки свадеб. Бывало, снимал 40 свадеб в год — каждую пятницу и субботу. Я много зарабатывал. В итоге понял: или я закостенею, или брошу камеру вообще. Можно полюбить свою первую свадьбу. Две, три четыре… Но не 40-ю по счету и не пять лет подряд. Тебя тошнит от этого, а ты улыбаешься клиентам. Ты говоришь, что сделаешь всё красиво, но обманываешь, потому что самому тебе уже не кажется, что это так красиво, как ты делал раньше. И так ты становишься «охотником за головами».

С утра приезжаешь с вопросом: «Где невеста? Как вас зовут? Юля? Хорошо, а я ваш фотограф». Это самое ужасное, что может быть. Почему фотографы так любят свадьбы в необычных местах? Потому что ЗАГСы уже всех достали. Невозможно в фотографии быть ремесленником. Не в обиду тем дядям из ЗАГСов, которые снимают 20 лет одно и то же и при этом улыбаются.

В разгар свадебного банкета можете спросить любого фотографа: «Как дела?». Вы увидите гримасу и услышите в ответ: «Меня достало все!». Кстати, самые честные лица на свадьбах у видеооператоров с телеканалов. Они как будто снимали до этого недельный репортаж и уже особо не креативят: дубль первый, дубль второй. Выражения лиц при этом не меняют.

Свадебная индустрия превратилась в царство лицемерия. У нас много агентств, много фотографов, и все себя продвигают как свадебные специалисты. Все ради денег. Для фотографа, ведущего, флориста вы — одноразовый клиент. Потом вы здороваетесь с фотографом на улице, а он не помнит вас. Но как? Он же написал месяц назад на своей странице: «…это самые веселые ребята… самая яркая пара…». Это лицемерие. Но такие посты расходятся репостами, даже если жениху с невестой какие-то фото не понравились, они все равно сделают себе репост.

Я публикую свадебные фотографии крайне редко — только если фотография, с моей точки зрения, является художественной. Но при этом я не смогу никогда написать: «самая яркая свадьба этой весны». Свадьба — это как новогодний огонек для детей. Все хлопают в ладоши, и все так классно выглядит, но интересно только детям. А у тебя такие елки одинаковые каждую неделю. Почему фотографы отдают фотографии долго? Не потому что загружены: можно приехать со свадьбы, два дня отдохнуть и потом все сделать. На самом деле, ты хочешь забыть эту свадьбу, оставить на какой-то период времени, чтобы немного остыть и уже трезвым взглядом все отсмотреть. Обычно получается 3-4 тысячи фотографий, и две недели ты отбираешь лучшие. Потом разбиваешь их по папкам, делаешь цветокоррекцию, ретушь.

Отдавать оригиналы фотографий боятся только неопытные фотографы, потому что снимают кое-как и потом делают большую обработку. В Курске всего несколько фотографов, которые снимают без обработки вообще.

Раньше бывало так, что мои фото не нравились. Я всегда спрашивал, почему, и был готов вернуть деньги. Сейчас такого нет. О всех нюансах на фото я предупреждаю заранее. Например, если мы будем снимать у Знаменского Собора, это будет фото на память, но я не смогу сделать художественную фотографию.

У нас не любят слишком эмоциональные фото. Если я сниму, как невеста в ЗАГСе смеется от души, потом фото забракуют. Людям нужна статика, кольца, букет… Однажды зимой мы отсняли очень красивую свадьбу: шел снег и укладывался шапками на ветках деревьев. А потом ко мне подходит невеста и спрашивает: «Почему вы не сняли жениха у меня на ладошке?». Я сначала даже не понял вопроса, подумал, что розыгрыш.

Профессия фотографа сродни психологу. Я оцениваю, кому фото важнее — невесте или жениху. И не скажу, что это всегда невеста, ей обычно все нравится, она в эйфории. Если заказ оплачивает мама жениха или невесты, я уже знаю, что ее надо снимать целый день наравне с невестой. Я также знаю, что на банкете надо запечатлеть тетю, дядю и бабушку.

Когда у меня спрашивают, сколько стоят мои услуги, я сразу не отвечаю. Я очень много раз терял «дорогих» клиентов, потому что называл слишком простой для них ценник. Это их пугало. Вы же не купите новую машину за 30 тысяч рублей? Если люди готовы платить фотографу среднемесячную зарплату за свадебный день — это нормально. Если просишь меньше, для клиентов теряется ценность твоей работы.

Любая свадьба проходит для фотографа тяжело. Это работа на ногах по 10-12 часов. А если вдруг присядешь, все сразу думают: «Вот лентяй. Получит 30 тысяч и сидит, ничего не делает. Что там фотографировать — кнопку нажимай и нажимай». И что-то доказывать этим людям бесполезно.

Уверен, что у каждого фотографа есть кадры «в корзину», которые они делают просто, чтобы клиенты слышали звук щёлкающего затвора. Это цирк.

В Курске можно отснять свадьбу и за 100 тысяч рублей. Что бы я сделал за эти деньги? Нанял бы команду статистов, чтобы они ходили за мной и держали штативы. Со съемкой я справлюсь сам, а команда будет «пылью в глаза», показухой для родителей жениха и невесты.

Сейчас мне нужны мои клиенты, чтобы я мог работать свободно над другими проектами. Все художники мечтают писать то, что хотят, и чтобы за это платили. Но так бывает редко. Обычно ты пишешь, но это никто не понимает. И это не продается, хотя ты видишь в этом искусство.

По материалам интернет-журнала «Морс».