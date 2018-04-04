Как доставлять товары из Amazon в Россию

Один из самых известных интернет-аукционов на западе — Amazon. На сайте есть 34 категории товаров: от забавных сувениров до крупной бытовой техники. Одно из главных достоинств Amazon — это наличие отзывов. Причём эти отзывы по большей части составлены реальными людьми на основе личного опыта, а не маркетологами, пытающимися в очередной раз обмануть покупателей. Огромное количество товаров с возможностью отсеять недобросовестных продавцов мнением покупателей, а также низкие цены на них делают Amazon одним из лучших интернет-магазинов в мире. У Amazon много плюсов, но есть и недостаток: большая часть товаров не доставляется за пределы США. Хочешь купить коллекционную вещь от фермера из какого-нибудь Техаса? Либо забирай на месте, либо отправь по почте в штат, где у тебя есть знакомые, которые могут отослать посылку в Россию. Чаще всего как раз именно крутые вещи не отправляют за пределы США, а ведь именно за них и любят Amazon. Что делать?

Мы нашли сервис доставки товаров с Amazon и из других интернет-магазинов в США — Zosus. Сервис доставки работает с 2008 года и является одним из самых старых и проверенных. Главный офис компании находится в городе Уилмингтон, в безналоговом штате Делавэр. И в этом Zosus выгодно отличается от других фирм, так как охватывает США и Канаду и обеспечивает прямой выход к портам Тихого океана, из-за чего сокращается время доставки посылок в Россию. Для того чтобы покупать товары на Amazon, тебе не придётся заходить в магазин. На сайте Zosus есть раздел, в котором находятся товары из всех категорий, а удобный поиск позволяет быстро найти нужную вещь. В карточке товара даётся подробное описание, выбор количества товаров, стоимость и аналоги выбранной вещи. Купить товары в Amazon → И тут возникает вопрос: а зачем? На сайте Amazon можно посмотреть всё то же. Вот несколько преимуществ заказа товаров на сайте Zosus: 1. Возможность заказа сразу нескольких товаров от разных продавцов на один адрес. Для того чтобы заказать несколько товаров на Amazon, тебе необходимо найти нужные товары, оформить разные заказы, постоянно указывать свой адрес и заполнять другие данные. Когда ты покупаешь товары через Zosus, то заказываешь все посылки на один адрес — склад компании. После прибытия товаров на склад формируется посылка в одной коробке и отправляется в Россию. Так выходит дешевле. Кроме того, ты получаешь все купленные товары в один день, а не бегаешь на почту за каждым по отдельности.

2. Оплата в рублях. Для того чтобы купить товары на Amazon, тебе нужно сконвертировать валюту. Для покупок через Zosus тебе нужен рублёвый счёт или обычная банковская карточка. 3. Проверка товара при поступлении на склад. Когда ты заказываешь доставку сразу в Россию (если это возможно), то играешь в своеобразную лотерею, особенно если продавцом выступает частное лицо, а не компания. При покупке через Zosus все товары сначала приходят на склад, где проверяются на соответствие (цвет, размер и другие параметры) и при несовпадении отсылаются обратно. Это экономит время и деньги, так как в случае несоответствия тебе не придётся отсылать посылку самостоятельно. Также компания бесплатно поможет оформить возврат товаров. 4. Русскоговорящая поддержка. Это важно для того, кто не знает английский язык, и при возникновении спорных моментов поможет решить вопросы с продавцом на Amazon. 5. Возможность выбрать способ доставки из США в Россию. Часто продавцы предлагают либо доставку только по США почтой (USPS), либо доставку самолётом только с одним тарифом. Zosus предлагает способы доставки Express, Air, Standart, EMS и Priority Mail.

В отличие от многих служб доставки товаров из США, Zosus хранит товары на складе не 30, а 99 дней, что позволяет тебе не спешить с отправкой заказов и сформировать большую посылку, которую будет выгоднее доставить, чем несколько маленьких. За это нужно заплатить всего 99 центов. За всё те же 99 центов ты получаешь бесплатное объединение и хранение заказов, возможность страхования и 2 бесплатные фотографии. Также ты можешь заказать услугу «Дополнительные 10 фото», чтобы быть уверенным в том, что содержимое посылки соответствует фотографиям с Amazon. Кстати, при оплате услуги до поступления заказа на склад ты сэкономишь 2,5 доллара. Тариф за 99,99 долларов подойдёт тому, кто делает много покупок в США. Этот тариф позволяет делать покупки в течение 180 дней, высылать бесконечное количество заказов на разные адреса, бесплатно хранить заказы на складе 99 дней, объединять их и получать фотографии товаров. И в тарифе за 99 центов, и за 99,99 долларов можно удалить инвойс с упаковки, а также заказать дополнительные услуги — удаление упаковки для уменьшения веса посылки и проверку содержимого. Заказывая товары в Zosus, ты сэкономишь время и деньги, сделаешь доставку товаров из США в Россию простой и удобной. Узнать подробнее о службе доставки товаров из США Zosus →