Как не быть привязанной к одному месту

Многим девушкам хочется путешествовать, не жертвуя работой или другими обязанностями. Конечно, ты не прикована цепями к батарее, всегда можешь собрать вещи и уехать куда глаза глядят. Но, если ты боишься рисковать и совершать необдуманные поступки, стоит сделать несколько приготовлений.

1. Избавься от вещей и перестань покупать новые

Если ты хочешь иметь возможность однажды встать со стула и поехать в другое место, тебе нужно владеть как можно меньшим количеством вещей. Хранить где-то в сейфе вещи дорого и оставлять их у близких тоже не очень комфортно. Продавай свои вещи, передавай через специальные сервисы или просто жертвуй на благотворительность. Даже если ты не получишь с этого много денег — все равно это выгоднее, чем платить за хранение.

2. Осваивай навыки

С развитием технологий появилось немало работы, которую можно выполнять удаленно, но никто не наймет тебя, если твои навыки не будут выдающимися. Изучай программирование, основы работы с персоналом, учись фотографировать, составлять деловые письма, практикуйся в дизайне и следи за своим продвижением в социальных сетях. Для каждого этого навыка есть множество онлайн-курсов, как бесплатных, так и коммерческих. Чем быстрее ты приступишь к обучению, тем быстрее получишь работу мечты, в которой все эти умения пригодятся. Также следи за тем, какие из твоих нынешних умений недостаточно сильны, и оттачивай их до совершенства.

3. Ищи удаленную работу

Старайся не только копить деньги, но и сохранять источники дохода. Когда просматриваешь список вакансий, отмечай фильтром критерий «возможна удаленная работа». Ты можешь найти подходящую работу еще до того, как покинешь основное место работы, а также заранее имеешь возможность озаботиться созданием клиентской базы.

4. Договаривайся с текущим руководителем

Вполне возможна ситуация, в которой тебе не понадобится менять место работы, — многие компании спокойно относятся к тому, что один из их сотрудников перейдет на удаленную работу. Ты можешь привести в пример опыт крупных мировых компаний, вроде Apple , а также упомянуть, что сможешь уделять работе больше внимания, потому что поменяешь условия жизни на более комфортные. Ты даже можешь предложить некий испытательный срок — когда ты будешь работать удаленно, все еще находясь недалеко от офиса, чтобы доказать, что ты достаточно ответственна.

5. Ищи удобные места

После того как ты обеспечишь себя работой, ищи места, в которых ты действительно сможешь работать. Перед бронированием жилья через Airbnb, убедись, что на месте есть WiFi, а также ищи специальные коворкинги и сообщества фрилансеров.

6. Отбрось ожидания

Когда ты переезжаешь на новое место, все может пойти не так. Интернет может быть медленным, жители в городе -недружелюбными, и сама страна — не такой, на которую ты рассчитывала. Тебе стоит снизить свои стандарты и ожидания заранее, чтобы потом не расстраиваться из-за отсутствия комфорта. Ищи хорошее в своем кочевом образе жизни — и помни, что ты всегда можешь продолжать менять обстановку.

7. Продолжай стараться

То, что ты меняешь тусклый офис на бунгало, не значит, что у тебя начинается вечный отпуск. Каждый, кто радикально меняет образ жизни, должен прилагать немало усилий, чтобы новые факторы не мешали развитию. Любое новое дело будет отнимать немало ресурсов — денег, эмоций и времени. Но спустя некоторое время ты будешь с гордостью смотреть на свою захватывающую жизнь.