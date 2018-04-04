Прокрастинация: почему ты должен перестать откладывать

Что такого привлекательного в прокрастинации? Краткий миг блаженства и удовлетворения! Мы откладываем дела только ради того, чтобы побалдеть час. Но забываем, что потом все равно работать. Только работа превращается в обузу, и вдобавок на тебя наорут за то, что ты всех подставил, как Мазепа, Брут и Иуда в одном лице. И так со всем, даже с уборкой комнаты или походом за едой. Вместо этого сидишь, играешь в GTA, ешь сухие бич-пакеты, обводишь взглядом загаженную комнату и пустой холодильник и начинаешь постепенно погибать от голода и холода. Да, знаем: надвигающийся дедлайн создает прилив адреналина, а тело наполняется энергией, как у берсерка перед битвой. Но стоит передержать хоть на несколько секунд, и запал тухнет. Хроническое откладывание — это все-таки хворь, а не изюминка; баг, а не фича.

1. Прокрастинация — это явно не круто

Пока ответственные люди работают, как рабы на галерах, прокрастинатор получает удовольствие от жизни, занимаясь исключительно тем, что ему нравится. Но заниматься чем нравится — дело нехитрое. А что будет, если прокрастинатор примется за работу? Ядерная война, голод, страх, слезы, ошибки и куча недоделанной работы. Потому что дедлайн поджимает, темп повышается, в отличие от желания работать. Наш герой вынужден халтурить и выдавать соответствующую работу. Запомни: все гениальное и талантливое — результат усердного труда. Даже идеи и формулы, которые, согласно историческим байкам, внезапно пришли в головы мужчин из школьных учебников, — это результат долгой работы над собой. Просто так ничего не приходит, поэтому делу — график, а балдежу — все, что после 18:00.

2. Прокрастинация — это неуважительно

Хороший план оптимизации ресурсов и благословление Макаронным монстром делают любые усилия результативными и эффективными. Когда ты откладываешь работу вместе с положенным на нее болтом, то уровень ее качества резко падает, пробивает отметку «0» и уходит в минус. Все это объяснимо: нет времени, чтобы составить план, не успеваешь оптимизировать ресурсы, и в итоге штатная ситуация превращается в экстренную. Может быть, ты из тех поцелованных в темечко, кто может сделать нормальную работу за один присест. Но как правило, все хорошее и качественное требует времени и доработки. А для этого, конечно же, необходимо время. Замкнутый круг. Что же делать? Работать нормально!

Понимаешь ли, такой подход к работе чрезмерно оскорбительный. В первую очередь для твоего таланта и способностей, которые не смогли проявить себя в экстремальных условиях. И это уже не говоря о людях, с которыми ты работаешь, и особенно тех, кто платит тебе деньги. Ты же сам понимаешь, что эта работа могла бы стать твоим звездным часом, и прекрасно знаешь, как сделать ее лучше. Но для этого нужно время, которого нет. Поэтому твоя работа как наспех собранные по системе «срал-мазал-растирал» самообрушивающиеся дома, склеенные соплями автомобили и практически невзрачные условия жизни. Только дело, видимо, не только в прокрастинации, хотя эффект такой же разрушительный.

3. Прокрастинация — это эгоистично

Прокрастинатор — это человек чрезмерно эгоистичный. Единственное, о чем он думает — это о своем комфорте. Мы безмерно рады, если твой образ жизни и работа позволяют тебе работать ночью и просыпаться в час дня, но увы, так могут единицы. Каким бы талантом и гением ты ни был, от тебя ждут результат сегодня, в 15:00, а не где-то на неделе, ближе часам к 11 ночи. Бывают всякие моменты, но если не успеваешь и тем самым подставляешь людей, то за работу лучше не браться.

Случаются разные в жизни ситуации, которые требуют каких-то перемен. Особенно это заметно с появлением семьи — денег ведь не хватает. А что делает человек, когда деньги заканчиваются или их просто недостаточно? Он, как правило, начинает гораздо больше и усиленнее работать, пахать по ночам, спать по три часа, и, преодолевая сонные параличи, идет к цели. Способен ли на такие жертвы прокрастинатор? Едва ли. Но проблема в том, что больше нельзя быть неэффективным и в игрушки играться вместо работы. Как бы ты ни исповедовал прокрастинацию, жизнь все равно возьмет тебя за шкирку, как котенка, ткнет в лужу эгоизма и скажет, что теперь по-другому не получится. Так что начни перестраиваться раньше, чем возникнет необходимость. Это долгий и очень тяжелый процесс, сродни ломке, выбиванию из тебя показаний, переживанию об окончании любимого сериала, отказу в визе, а не хрен собачий.

4. Как бороться с прокрастинацией

Напрашивается характерный вопрос: «Доктор, если все так плохо, как с этим бороться?». Как с безграмотностью и кулачеством: быстро и эффективно! Только планирование и оперативные действия спасут тебя и Родину. Как было сказано выше, это нелегкий процесс и требует перемены мышления. А серьезные действия не делаются без хорошего, добротного, забористого и подробного плана, который одновременно служит и подробной инструкцией, и напоминанием. 1. Запиши свои незыблемые устои. Чего ты должен достичь? 2. Определи свои сроки вплоть до часов. И не забывай закон Хофштендера: «Любое дело всегда длится дольше, чем ожидается, даже если учесть закон Хофштадтера». 3. Подумай о необходимых ресурсах. Может быть, это деньги и время? Хорошо. А теперь подумай, что тебе необходимо для их получения? 4. Бери чистый лист и устраивай мозговой штурм на тему того, что нужно предпринять для светлого будущего. Запиши все шаги, даже те, которые кажутся незначительными. 5. Оцени свой список. Самому нравится? Если все кажется сложным, значит план составлен как надо; если —невыполнимым, то лучше подкорректировать.