Вредные привычки в отношениях, которые ты могла перенять от родителей

Многие привычки и убеждения мы забираем во взрослую жизнь из семьи. Хотя со временем у человека появляются собственные ценности, некоторые вещи, полученные в детстве, глубоко проникают в подсознание и продолжают влиять на нас в любом возрасте. В первую очередь, это касается любовных отношений. Родители редко обсуждают с детьми такие темы. Представления о том, как нужно вести себя с противоположным полом, нам приходится складывать самостоятельно, наблюдая за окружающими. Никто не идеален, и родители, сами того не желая, могли преподать тебе несколько плохих уроков. Вот вредные привычки в отношениях, которые ты могла перенять от них.

Ты все время сомневаешься в партнере

Трудно наблюдать, как твои родители переживают развод, особенно когда ты еще ребенок. Большинство исследований показывают, что разрыв не обязательно влияет на детей негативнее, чем постоянные конфликты в семье. Несмотря на это, прекращение отношений между матерью и отцом может сформировать у человека общий страх перед привязанностью или отказом, сообщается в журнале Psychology Today. Развод родителей заставляет слишком рано понять, что брак может закончиться. Постоянная тревожность мешает чувствовать себя безопасно с партнером и построить нормальные долгосрочные отношения.

Ты обсуждаешь проблемы со всеми, кроме своего партнера

Стиль общения — одна из первых вещей, которую мы перенимаем в семье. Если твои родители жаловались на проблемы всем друзьям вместо того, чтобы поговорить друг с другом, возможно, ты не поняла, насколько общение важно в паре. Пассивная агрессивность может убить отношения. Ссоры, непонимание неизбежны, нужно уметь находить здоровые способы решения конфликтов.

Скрываешь что-то от партнера

Утаивание информации — такой же плохой признак, как и сплетни о вредных привычках твоего парня. Многие из нас слышали в детстве фразу: «Не рассказывай маме». Не стоит мириться с мыслью о том, что некоторые вещи лучше не говорить. Как считает профессор американского Северо-Западного университета Мишель Керулис, даже маленькая белая ложь может привести к проблемам с доверием:

Соглашайся на неприятный разговор с партнером с пониманием того, что намерение разговора — удовлетворить ваши потребности и чувства, а не нападение на личность другого человека.

Ты стесняешься проявлять чувства

Если родители никогда не целовали друг друга перед уходом на работу или никто не видел, чтобы они обнимались, тебе тоже может быть неловко показывать свою привязанность партнеру. То, как вы обсуждаете тему секса в семье, тоже влияет на твое поведение в будущем. Когда родители закладывают ребенку представления об интиме как о чем-то постыдном, это может привести к серьезным проблемам в сексуальной жизни. Здоровые отношения предполагают сексуальный позитив, способность сообщать о своих потребностях и слышать, что нужно партнеру.

Ты чувствуешь, что соревнуешься

Если маме и папе было важнее доказать, кто прав, чем поддержать друг друга, ты можешь усвоить, что отношения — это конкуренция. Важно помнить, что на самом деле вы с парнем — партнеры, а не противники. В любви нет победителей и проигравших. Нужно научиться доверять своему мужчине и всегда помнить, что вы на одной стороне.

Ты попадаешь в токсичные отношения

Плохие отношения в семье могут привести к тому, что ты будешь попадать в одну и ту же схему нездоровых связей. Это не твоя вина — окружающее физическое и эмоциональное насилие травмирует на всю жизнь. Злоупотребление в отношениях не обязательно подразумевает побои, это касается любой формы жестокого обращения, будь то ревность или газлайтинг. Если ты все время притягиваешь токсичных мужчин, стоит серьезно задуматься о своем поведении и научиться любить здоровым неопасным способом.

Ты изменяешь