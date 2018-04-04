5 способов круто провести время весной

До сих пор не покидает ощущение, будто бы только наступил март. И лишь цифры в календаре трезво указывают на то, что первый месяц весны уже завершился. И пока ты ожидаешь куражных летних деньков, впору задуматься о том, куда отправиться весной в перерывах между трудовыми буднями.

1. Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов — главное событие европейского футбола, которое ждут многие болельщики. Если ты давно мечтал посетить подобный матч, в этом году есть отличная возможность воплотить свою мечту в жизнь, поскольку на этот раз финал пройдет в Киеве. Место проведения заключительного матча Лиги чемпионов определяется методом жеребьевки, поэтому его территориальную близость можно воспринимать как удачу. И как хороший шанс разогреть навыки болельщика перед предстоящим Чемпионатом мира, который пройдет в России уже летом. На сегодняшний день в рамках Лиги чемпионов сыграны все матчи 1/8. За всю историю победителем турнира чаще остальных становился « Реал Мадрид»: из 62 финальных матчей испанский клуб выигрывал 12 раз. Последний раз «Реал» стал чемпионом в прошлом году, одержав уверенную победу над туринским «Ювентусом». Призовой фонд Лиги чемпионов 2018 составляет больше 1,3 млрд долларов. Клуб-победитель получит 15,5 млн евро, а серебряный призер — 11 млн Финальная игра пройдет 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский».

2. Концерт

Сейчас, когда онлайн-сервисы упрощают процесс покупки билетов до уровня пары кликов, сложность заключается лишь в том, что выбор мероприятий внушителен и разнообразен. Упорядочены они на сайте RedKassa — там ты найдешь афишу всех значимых событий в городах России. Огромное количество концертов планируется весной — особенно насыщенным для москвичей и петербуржцев получится апрель. В конце месяца обе столицы посетят культовые «Thirty Seconds to Mars» во главе с нестареющим Джаредом Лето . Кстати, название группы связано с авторской теорией профессора Гарварда о том, что однажды человечество сможет преодолеть расстояние до Марса за полминуты. Это вряд ли. А вот путь из Калифорнии в Россию парни точно проделают, причем уже не в первый раз. В этом же месяце москвичи увидят и «Tokio Hotel», чей стиль — непостоянство, причем еще какое: смешивая музыкальные стили, немецкая рок-группа в последние годы дала крен в сторону синтипопа, «наэлектризовав» аранжировки своих песен. Ветераны рока «Rainbow» под предводительством легендарного Ричи Блэкмора зажгут 8 апреля в «Олимпийском», исполнив песни с дебютного альбома. Для тех, кто застал релиз пластинки, это шоу — отличная возможность поностальгировать, а тем, кто слышит о коллективе впервые — превосходный шанс познакомиться с их творчеством в стенах известнейшей площадки страны. Лишний повод выйти из дома поклонникам русского рока: 22 апреля в «Крокус Сити Холл» состоится концерт «Арии» в сопровождении симфонического оркестра. Стоит идти и воочию оценить, насколько органично готическая лирика русской рок-группы умеет сочетаться с оркестровой аранжировкой. Ну а идеальное окончание апрельского музыкального паломничества — выступление «Awolnation», которое состоится в «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» 27 числа. Если же ты не успеешь попасть ни на один концерт в этом месяце, можешь реабилитироваться в мае. Он тоже богат на музыкальные события, и в афише RedKassa есть подробности обо всех. Лично нас особенно радует приезд «Alt-J» и «Morcheeba». И «Nickelback» в «Олимпийском» мы тоже очень ждем! Помимо этого, на RedKassa ты найдешь альтернативу концертам — театр, цирк, ледовые шоу, мюзиклы, детские представления и разнообразные фестивали. Обеспечить себе отдых легко: бронируй билеты, выкупая на месте или же приобретая напрямую на сайте. Выбрать концерт на RedKassa→

3. Автомобильная поездка в Крым

В мае этого года запланировано открытие движения по автомобильной части Крымского моста. Это как минимум означает две вещи. Во-первых, правительственные обещания могут быть правдивыми (когда надо), а во-вторых, автомобилистам больше не придется стоять в километровых пробках для переправы через Керченский пролив. А раз проезд в Крым стал намного доступнее, то почему бы не отправиться на своей машине в дорожный круиз по достопримечательностям полуострова? Мы не будем выстраивать за тебя маршрут путешествия, а лишь готовы вкратце рассказать о лучших крымских курортах. Начнем с Ялты. Популярность этого города среди отдыхающих имеет вполне обоснованные причины. В Ялте субтропический климат, который не только приятно согревает макушки туристов, но и разбавляет местную флору пальмами. Здесь уютная набережная и красивый пейзаж. А поскольку весной еще нет сильного наплыва туристов, то прогулка придаст дополнительное удовольствие. Отличным вариантом является Евпатория. Помимо мягкого климата и протяженной набережной, Евпатория выделяется обилием старой архитектуры, которая может заинтересовать любителей истории. Найдется куда сходить и в Севастополе. Это большой (в сравнении с Крымом) портовый город, в котором есть множество музеев и памятников времен войны. И советуем заехать в Феодосию. При всех привычных достоинствах курортного города Феодосия выделяется объектами культурного наследия, такими как Генуэзская крепость, построенная в 1343 году и являвшаяся в свое время одной из самых больших на территории Европы. Также в Феодосии находится Национальная галерея Айвазовского, где собрана самая большая коллекция картин известного художника.

4. Серфинг

Для всех любителей активного отдыха, морских пейзажей, экзотики и фильма «На гребне волны» ребята из Russian Surf Community предлагают отличную возможность круто провести время. Они являются организаторами серф-лагерей, концепция которых проста: ты вместе с классными людьми едешь в одно из самых красивых мест планеты, где тебя будут учить кататься на серфе. Причем программа рассчитана на любого, вне зависимости от уровня владения доской. Если ты уже кое-что умеешь, то для таких есть продвинутый курс обучения. А если новичок — тебе подберут программу, соответствующую твоим навыкам. Проживание возле моря, отличные апартаменты и веселая компания, которые тебе обеспечены в поездке, могут стать весомыми аргументами для приобретения путевки в серф-лагерь. Но подумай сам: Russian Surf Community совершает вылазки на Гавайи, в Сардинию, на Филиппины, Шри-Ланку, Бали и прочие синонимы слова «рай». Разве тебе нужны еще аргументы? Наслаждайся отдыхом и постигай искусство управлять волной. Если не успел купить серф-борд и гидрокостюм, не стоит переживать. Займись пока оформлением загранпаспорта. А оборудование тебе выдадут в самом лагере. И хоть тебе и предстоит путешествие в экзотические страны, обучение ведется на русском языке. Отправиться в серф-лагерь вместе с Russian Surf Community→

5. Круиз

Если спросить, что ты знаешь о круизах, то наверняка тебе придет в голову огромный корабль, размером с город. И ты будешь прав. Если вдуматься, какое количество услуг предлагается на круизных лайнерах, то они даже больше некоторых городов. Рестораны, бары, ночные клубы, различные магазины, спортзалы, бассейны и даже спа-салоны, и все это посреди океана. Если мечты разных людей об идеальном отдыхе собрать в единое целое и придать ему вещественное обличье, то получится такой круизный лайнер. И это не просто путешествие по бескрайнему морю. Можешь спросить у тех, кто уже попробовал. Либо у тех, кто знает в этом толк: например, агенство Dreamlines.ru, предлагающее путевки на круизы по всему миру. Даже если тебя трудно впечатлить, у них это получится, поскольку ребята предлагают большой выбор интересных направлений. Например, на средиземноморском маршруте ты сможешь посетить Барселону, Марсель, Геную, Венецию, Пальма-де-Майорку, а если выберешь круиз по Карибскому морю, то увидишь Багамские острова, Пуэрто-Рико или Барбадос. Есть и российские направления: круизы по Волге или Дону. Кстати, у тебя будет возможность заказать дополнительные экскурсии по всем этим местам, не покидая лайнер, что гораздо удобнее, чем бродить по городам в поисках предложений от местных туроператоров. Максимальное количество пассажиров может доходить до 6780 (как на самом крупном лайнере Symphony of the Seas), но можешь не переживать — тесно не будет: длина лайнеров достигает нескольких сотен метров, а высота некоторых из них сравнима с высотой многоэтажных домов. Каюты отлично обустроены, и даже эконом-класс отличается высоким уровнем комфортабельности, не говоря уже о премиальных вариантах с окнами, балконом, увеличенной площадью и различными дополнительными услугами. В общем, мы можем привести еще кучу доводов в пользу круизного отдыха, но будет лучше, если ты сам ознакомишься со всеми предложениями на сайте компании и выберешь то, что подходит именно тебе. Заказать круиз в Dreamlines.ru→