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Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
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Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Популярный театральный актер Игорь Гордин дал откровенное интервью. Артист, являющийся супругом Юлии Меньшовой, рассказал о личной жизни с телеведущей.
Отношения Юлии Меньшовой и Игоря Гордина начались с того, что артист начал учить ее играть в бильярд. Артисты вместе уже 20 лет, по словам актера, они до сих пор «где-нибудь на отдыхе» играют в эту азартную игру. Со стороны отношения Игоря и Юлии кажутся гармоничными, однако некоторое время назад из-за накопившихся проблем они расходились.
"Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Когда теряешь, то понимаешь ценность потери. Прошло уже десять лет, время все сгладило", — рассказал Игорь Гордин в интервью журналу «Атмосфера».
По мнению актера, нет секрета крепких браков и нельзя дать советов. «Это зависит и от одного и от другого человека и как можно дать совет сразу обоим? Я, например, интроверт, все в себе коплю, редко взрываюсь, и если это происходит, то внутри. А жена, Юля, экстраверт, она, наоборот, все выносит наружу. Каждый человек проходит свой путь, и рецептов нет. Единственное, я могу сказать, брак требует усилий, душевной работы. Иногда надо себя немножко ущемить, где-то уступить, где-то принять, где-то помочь. Нельзя все время требовать внимания к себе», — объяснил актер.
Меньшова и Гордин воспитывают сына Андрея, который учится уже на третьем курсе в театральном вузе, и дочь школьницу Таисию. По словам актера, сын набирается опыта и понимает, что ему нужно. «Посмотрим, что будет дальше. Не факт, что станет актером, может, все-таки пойдет в режиссуру, есть в кого, как говорится», — сказал Игорь. При этом он отметил, что дочь пока не определилась с профессией, но актерство ее явно не привлекает.
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