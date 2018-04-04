Ненормальные вещи, которые люди делают в отношениях

В течение всей жизни различные факторы оказывают влияние на человека и его личность: семья, окружение, увлечения, драматичные события, происходящие в жизни. Но ничто так не влияет на личность, как отношения. Порой человек, которого ты знал всю жизнь, необъяснимым образом меняется, после того как начинает с кем-то встречаться. Раньше он был веселым парнем, а сегодня превратился в унылого подкаблучника. Или же знакомая подруга из жизнерадостной девушки трансформировалась в настоящую ревнивую суку. Но подобные метаморфозы касаются не только характера, но и подталкивают нас на необъяснимые, порой совершенно идиотские поступки, о которых придется еще очень долго жалеть.

1. Обмен паролями от социальных сетей

Ты знаешь эти парочки, которые дают друг другу свои пароли от социальных сетей? Им кажется, что это высший уровень проявления доверия. И этот широкий жест будет оценен по достоинству, но лишь до тех пор, пока один из них не начинает пролистывать всю историю сообщений. Представь, что будет, когда твоя девушка решит почитать твою переписку с друзьями? Вы обещали друг другу, что не будете пересекать черту и лезть в личные разговоры с другими людьми? Забудь об этом! Человеческое любопытство заставило нас отправиться в космос, так что твоя подруга гарантированно залезет в общий чат с друзьями и там увидит, как вы делитесь воспоминаниями о бывших похождениях, обсуждаете красотку с твоей работы, говорите обо всем, о чем принято говорить в мужской компании. А если была совершена фатальная ошибка и диалоги с бывшей не удалены, то жди грандиозного скандала. К тому же не факт, что тебе будет приятно читать все, о чем пишет твоя подруга. Каждый партнер должен оставлять личное пространство —место, куда имеет доступ лишь он. И в наше время социальные сети являются именно таким местом. Подобная практика со временем может ограничить обоих и разрушить отношения. Мифы и реальность об идеальной женщине

2. Позволить подруге сесть за руль, если она не умеет водить

Какой парень не хочет впечатлить девушку, показав ей свое бесстрашие и доверие. Порой это переходит все границы, и многие ребята дают доступ к самому дорогому, самому сокровенному для каждого мужчины — к своему автомобилю. Мы даже не будем говорить о том, что вас могут остановить сотрудники полиции и чем это может обернуться, а посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Если у девушки есть права и навыки управления автомобилем, то ладно. Но доверить руль даме, которая управляла автомобилем пару раз в жизни и то в ГТА, а знак «Уступи дорогу» считает перевернутой массонской пирамидой, как минимум глупо и безответственно. Во-первых, ты подвергаешь опасности жизни других людей, ведь неопытный водитель в экстремальной ситуации частенько путает педали газа и тормоза да и вообще ведет себя неадекватно. Во-вторых, ты рискуешь своим здоровьем, здоровьем девушки и автомобилем. Ты можешь сделать красивый жест иным способом: если так хочется доказать свою любовь и преданность, то лучше забери ее с работы или учебы, когда идет дождь. Но не стоит делать подобные глупости.

3. Прекратить общение с друзьями или требовать от нее того же Есть и такие ситуации, в которых маразм достигает своего апогея, и один из партнеров требует от другого прекратить общение с друзьями. Такое поведение может быть обоснованным, если компания реально оказывает дурное влияние. Если девушка будет видеть, что друзья ее парня балуются наркотиками, то будет нормально попросить его ограничить с ними общение. Так же парень, которого не устраивает окружение подруги, по подобным объективным причинам имеет право выдвинуть аналогичные требования. Но бывает так, что друзья просто не нравятся. Причины могут быть разные: «они у тебя слишком глупые/шумные/проблемные/ведут себя как дети/смотрят аниме». Поводов может быть множество, но скорее всего, главная причина — эгоизм партнера. Пытаясь отделить любимого человека от социума, мы ведем себя как собственники, ограничивая другого человека в общении. А это глупо. Без социума невозможно нормально развиваться, учиться чему-то новому, и начинается социальная деградация. Непростой выбор, с которым сталкивается каждый мужчина Если ты отказался от своих друзей в угоду подруге, хотя на то не было веских оснований, то гарантированно совершил огромную ошибку, ведь мужчина должен общаться и контактировать со своими друзьями. Это важнейшая и неотъемлемая часть жизни каждого парня. С твоей стороны будет глупо ограничивать общение своей девушки с ее подругами, если на то нет оснований, ведь девушкам порой очень важно просто посидеть и поболтать ни о чем. Когда бурлят гормоны и хочется ограничить общение человека, сконцентрировав его лишь на себе, подумай о том, чем это может грозить вашим отношениям, ведь подобное поведение далеко не норма.

4. Знакомиться с родителями в первые месяцы

Познакомиться с ее друзьями — это одно, но переходить к знакомству с родителями в первые месяцы отношений — не лучшая затея. Все начинается с безобидной фразы: «Тут моя мама тебе передала пирожочков». Не торопись делать ее маму и своей — познакомиться всегда успеешь. Но подобные поступки в некотором роде обязывают тебя и переводят отношения на другой уровень. Можно быть вместе и любить друг друга, при этом держать ее родителей на некотором расстоянии. В противном случае подруга вскоре может захотеть перевести отношения на другой уровень, и тут речь уже идет о свадьбе, которая не входит в твои планы. Ты еще успеешь выпить с ее отцом, сходить на рыбалку или охоту, наешься тещиных котлет и борща. Но всему свое время. 6 мифов о браке, которые не соответствуют действительности

5. Начать жить вместе вскоре после знакомства

Когда чувства идут впереди здравого смысла, в первые недели отношений можно начать жить вместе. Поначалу все будет отлично, а точнее вы станете участниками секс-марафона, который будет прерываться на еду и совместные прогулки. Но рано или поздно всему приходит конец и начинается бытовуха. Ты раскидал носки по дому, опять забыл вынести мусор — она снова слушает на весь дом эту идиотскую песню и второй день отказывается мыть посуду, которая начала попахивать в раковине. Многие люди не могут построить нормальные отношения, даже находясь на расстоянии друг от друга и встречаясь несколько раз в неделю. А начинать жить вместе с первых же дней — тем более не самый умный поступок. Просто представь этот неловкий момент, когда одному из вас надо будет съезжать? Сборы, поиск своих вещей, встречи, чтобы забрать забытые трусы — в общем, процесс не из приятных. Узнайте друг друга, подождите некоторое время. И если поймешь, что момент настал, то вручи ей ключи от своего дома (но намекни, что это дубликат). Почему твоя жизнь улучшится, когда ты начнешь жить с девушкой

6. Отдавать все свободное время партнеру, забывая о себе

Как бы ты ни любил свою подругу, нельзя забывать и о себе, о собственных интересах. Она влюбилась в парня, у которого были свои увлечения, который уделял много времени саморазвитию. Когда мы целиком и полностью отдаемся любимому человеку, то рискуем потерять индивидуальность, искру, за которую нас ценят и любят. Отказываясь от тренировок, хобби, общения с друзьями ради того, чтобы провести как можно больше времени со своей подругой, ты рискуешь превратиться в неинтересного человека, который отказался от всех любимых занятий. Научись быть в отношениях, но не отдавайся им на все 100, чтобы рано или поздно не услышать фразу: «Когда мы познакомились, ты был другим человеком».