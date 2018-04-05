«К криптовалюте пока отношусь по-колхозному». Юрий Дудь — о технологиях, деньгах и главной мечте

Почему среди гостей «вДудя» нет молодых и успешных героев из бизнеса в сфере технологий?

Например, кого?

Павел Дуров — один из тех, кого бы я мечтал увидеть во «вДуде». Но он уклоняется от интервью всем медиа планеты.

То есть ты его приглашал?

Неважно. Но да, я бы очень хотел сделать с ним интервью.

Да, но для разговора с ним нужно ехать в Америку, а так вышло, что даже люди с образцовой кредитной историей и всеми другими делами сейчас имеют проблемы с получением визы в США. При моем нынешнем календаре у меня реально может не хватить на это времени.

Ты знаешь, кто такой Виталик Бутерин?

Да, но видишь, в чем дело. Один из секретов того, почему с «вДудем» чуть-чуть получается, заключается в том, что к каждому гостю я испытываю колоссальный интерес. И к гостю, и к теме. То, что я сейчас скажу, глубоко непрофессионально. Но к теме блокчейна и криптовалюты у меня нет никакого интереса, и я абсолютно по-колхозному, даже по-лоховски, считаю это все если не новым «МММ», то какой-то фигней, в которой надо разбираться.

Конечно, это сегодня. Завтра все может поменяться, если я погружусь в вопрос. Но мне пока интересно разбираться в других темах. Поэтому Бутерин для «вДудя» — пока нет, притом что я респектую всем его успехам.

Раздумывал ли ты над тем, чтобы вложиться в крипту?

Я считаю, что вкладывать бабки нужно только в то, в чем ты разбираешься. Я помню 2008 год, когда наши родители, у которых в тучные нулевые поднакопился миллион-другой рублей, несли деньги в паи. В паи! А потом что-то пошло не так. Самое главное, что они не понимали, куда несли и что именно шло не так. И я не хочу оказаться на их месте.

У тебя есть человек, который советует, что делать с деньгами?

Нет. Я когда-то научился, что нужно хранить деньги в бивалютной корзине. Их не так много, поэтому я просто держу их в разных местах и все. А наличными я не хранил дома больше 15 тысяч рублей уже лет шесть. Не в сейф же их складывать! Поэтому часто бывает неудобно, когда привозят домой пиццу, — нет налички.

Твоя реакция, когда ты узнал, что возглавил рейтинг самых дорогих блогеров?

Не знаю, насколько это правда. Те цифры, которые я видел в последний раз, не соответствуют действительности.

Сколько зарабатывает «вДудь» в месяц — около 5 миллионов рублей?

Меньше.

Самая дорогая вещь, которую ты купил себе после того, как стал знаменитым?

Она ровно одна. И я даже плохо спал в тот вечер, когда она у меня появилась. Дело в том, что я вообще стараюсь не тратить на себя деньги, живу абсолютно так же, как жил раньше. Только в метро в шапке теперь езжу. И, видимо, летом мне придется освоить кепку, и это самая моя большая боль. Так вот, я очень хотел себе нормальную модную зимнюю куртку. У меня была детская мечта купить что-то в Stone Island, но когда у меня наконец появились деньги, я понял, что зимние куртки у них — обычные беспонтовые пуховики. К счастью, я узнал, что есть русская марка GJO. E. И я купил себе там куртку за 73 тысячи рублей. Мне до сих неловко. Каждый раз, когда я ее надеваю, я про себя прошу прощения у всех окружающих людей за то, что она столько стоит.

Давай про автомобили. Что насчет Tesla?

Tesla не для меня, что-то я пока не доверяю беспилотникам. Тачка должна быть и крутой, и простой. Как, например, Hyundai Santa Fe (3 апреля Дудь стал официальным амбассадором бренда Hyundai в России — прим. Rusbase). Туда легко помещается огромный двойной чехол для сноубордов, который я с трудом отрываю от земли, плюс четыре чемодана и два маленьких важных пассажира на заднем сидении. Мне важно, чтобы тачка выглядела, как мечта сноубордиста.

Какая сумма на счету тебя устроит? Сколько в ней должно быть нолей?

Я боюсь больших денег и не хочу их зарабатывать. К деньгам у меня ровно одно требование — их должно быть столько, чтобы я о них не думал. То есть чуть больше, чем мне нужно в данный момент.

Если отбросить в сторону деньги, чего хочется чисто по-человечески?

Месяц назад я очень сильно и неаккуратно блевал. Я ездил в город Липецк на концерт котируемой группы The Hatters, не остановился вовремя с крепким пиваcом и пил его до ухода ко сну (Rusbase нашел доказательства — вот и вот). И у меня случилась дикая интоксикация.

Я слышал, что мужчины блюют не только из-за того, что они перебрали алкоголя. Иногда в обычной жизни они подходят к зеркалу, смотрят в него, и им хочется блевать от отвращения — от того, что они там видят. Мне бы хотелось, чтобы такого со мной не случалось и чтобы мои интоксикации, если и происходили, то лишь на почве пищевых или алкогольных отравлений.

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