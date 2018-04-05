Как мама стала моим лучшим другом

Когда я была в подростковом возрасте, конечно же, мне было сложно с родителями. Вещь, которую ни я, ни моя младшая сестра не могли понять, так это почему мама порой по вечерам говорит, что она устала, если она не работает. Папа работает, а мама что ноет?

Сейчас мне очень стыдно за такие мысли. С одной стороны, я рада, что пришло осознание, с другой стороны, очень неловко, что это случилось так поздно. В 22 года. Дедушка болел раком, мама носилась с ним, выслушивая его нытьё, советы странных родственников, упрёки от отца, что она недостаточно старается. Она звонила мне и плакала, потому что уже не знала, что делать. И тут меня как молнией ударило: эта женщина — самый добрый человек, которого я знаю. Она помогает всем: дальним родственникам, друзьям, знакомым за просто так. Разруливает любую ситуацию, налаживает контакты со всеми (правда, не могу вспомнить ни одного человека, с которым она бы не нашла общий язык), решает все проблемы на свете. Она тоже работает, 24 на 7, а порой даже благодарности за это не получает. И не ноет никогда, не просит помощи ни в чем. Когда я это осознала, я пришла домой и просто разрыдалась от того, что я этого раньше не понимала и не ценила её. Мне до сих пор за это стыдно.

С тех пор прошло уже много времени, и единственный человек, которому я звоню каждый день — это мама. Мы уже давно не живем вместе, да и не смогли бы, наверное, потому что я мисс Творческий Беспорядок каждого года, а мама чистюля, но мне бы хотелось проводить с ней время каждый день, и я всё время по ней скучаю. Она мой лучший друг. Мы вместе смеемся, поддерживаем друг друга (то, что она делится со мной переживаниями, заставляет чувствовать меня особенной, потому что она обычно со всем справляется сама), даем друг другу советы и вкусно едим (кстати, она потрясающе готовит, но это совсем другая история).

Я и мама люди очень разные. У нас разное восприятие мира, логика, понимание, как вести себя в обществе, эстетическое восприятие, но она всё равно пример для меня как человек. Потому что таких добрых, весёлых и самоотверженных людей в мире очень мало, но они очень нужны.

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