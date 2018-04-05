19 способов, которые позволят избавиться от спешки и сделать жизнь более размеренной

У тебя когда-нибудь складывалось впечатление, будто каждый день — это крысиные бега? Если да, то ты не одинок, ведь миллионы людей изо дня в день становятся участниками гонки, в которой даже нет приза. Многие люди спешат на протяжении всего дня. Но спроси, зачем так торопиться — они не дадут внятного ответа. Порой кажется, будто сам мир живет в каком-то бешеном ритме, а нам приходится подстраиваться под него. Мы стали больше общаться, но диалоги потеряли душевность; технологии, которые были призваны облегчить жизнь, стали похищать драгоценное время, и ты должен научиться бороться с этим явлением, стать более дисциплинированным и буквально «замедлить» течение времени. Мы расскажем о способах, которые помогут не просто экономить время, а добавить драгоценные часы для того, чтобы начать жить полноценной жизнью.

1. Не планируй встречи с небольшой разницей во времени

Такая самонадеянность может сыграть с тобой злую шутку, когда одна встреча еще не закончилась, а другая практически началась. Ты потратишь кучу нервов, не сможешь полноценно пообщаться с одним человеком и не успеешь на встречу к другому. Оставляй между встречами достаточно времени, для того чтобы успеть отдохнуть, собраться с мыслями и прийти в назначенное место вовремя.

2. Планируй любое дело, оставляя немного времени в запасе

Даже если тебе кажется, что определенная работа займет немного времени, оставь себе небольшой период в запасе на случай форс-мажора. Даже если ты уложишься в срок, то останется лишнее время отдохнуть.

3. Планируй свой день

График позволяет экономить время, четко структурировать свою работу. Зная о том, что на выполнение определенной задачи у тебя есть лишь ограниченный промежуток времени, ты не будешь тратить его на бесполезные вещи и прокрастинацию.

4. Вставай рано

Ранний подъем добавляет несколько часов к рабочему времени, что позволяет разобраться со многими важными делами еще до обеда. Ты будешь успевать намного больше, чем твои конкуренты, и с легкостью найдешь свободное окно, чтобы потратить время на себя.

5. Выходи из дома вовремя

Не вылеживайся в кровати лишние 10 минут: они не помогут восполнить недостаток сна. Не уповай на то, что сегодня на дорогах не будет пробок, а выходи вовремя, чтобы не драться за место в маршрутке и не бежать сломя голову на работу. Непунктуальных людей большинство считает некомпетентными, так что научись выходить на важные встречи вовремя, а еще лучше — заранее.

6. Не трать время на бесполезные вещи

Не занимайся просмотром картинок в интернете в рабочее время, сократи время на ненужные диалоги и поймешь, что экономишь в течение дня как минимум один час.

7. Не ходи на рабочие встречи, которые не приносят пользы

Если шеф собирает сотрудников на совещание, но ты знаешь, что на нем будут решаться вопросы, которые не касаются твоей работы, то найди возможность его не посещать. Возможно, сэкономишь минут 20, но не придется их наверстывать во время обеденного перерыва.

8. Начни говорить «нет»

Расставляй приоритеты, ставя свои задачи превыше всего. Отказывать тем, кто хочет прокатиться на твоей шее — не хамство, а разумное поведение.

9. Меняй график

Если ты поменяешь задачи местами и подстроишь их так, чтобы приступить к выполнению в то время, когда ты наиболее продуктивен, то сможешь сэкономить как минимум полчаса.

10. Делай перерыв

Небольшая перезагрузка может помочь разгрузить мозги, и после отдыха ты начнешь работать более продуктивно. Выйди на прогулку, выпей кофе, позволь телу и мозгу отдохнуть.

11. Тренировки

Физические нагрузки для мужчины могут стать настоящим антидепрессантом, если работа связана с сидячим образом жизни. Ты не только приведешь тело в форму, но и разгрузишь нервную систему.

12. Группируй одинаковые задачи

Выполняй зараз аналогичные задачи: такой способ позволит сэкономить время и настроиться на работу должным образом. Ответь сразу на все электронные письма, запланируй деловые встречи на первую половину дня — делай все, чтобы систематизировать и активизировать свою работу.

13. Не усложняй свою работу

Многие сотрудники, только пришедшие на работу, стараются работать больше, чем нужно, не требуя оплаты за чрезмерные труды. Не находи для себя лишние задачи и экономь личное время.

14. Начинай с первостепенных задач

Многие люди совершают огромную ошибку, откладывая на вечер задачи, которые имеют первостепенную важность. Как правило, это трудоемкая работа, которую мы откладываем до последнего. Но делать этого не стоит.

15. Выполняй задачи заранее

Что может быть лучше задачи, выполненной вовремя? Это задача, которая была решена заранее. Погладь вещи не утром перед выходом на работу, а вечером перед сном; напиши отчет заранее. Если появится возможность, предвосхищай события, а не гонись за ними.

16. Делай небольшие перерывы

Выдели 5 минут на отдых в промежутке между основными делами. Даже такой небольшой отдых помогает нервной системе перезагрузиться, и ты продолжишь работать без лишнего перенапряжения.

17. Не игнорируй обед

Не забывай питаться в течение дня. Хороший обед восполнит запас энергии и делает тебя более продуктивным. Так что выдели полчаса на то, чтобы спокойно поесть.

18. Игнорируй телефон

Больше всего времени ты тратишь на свой телефон, отвечая на ненужные звонки, сообщения в различных мессенджерах и просмотр присланных фото. Если не ждешь важных звонков, то убери его как можно дальше и работай.

19. Не проверяй электронную почту каждые 5 минут

Тебе кажется, что ты тратишь на это минуту. Затем переходишь по ссылке в контекстной рекламе… и вот уже смотришь документальную передачу про k-pop группу, где барабанщиком стал кот.