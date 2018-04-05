Как отказать любому человеку: 5 ошибочных тактик и 10 ключевых советов

В издательстве Альпина Паблишер в этом году вышла книга бизнес-тренера Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию», где автор на простых примерах рассказывает, как мы попадаемся на удочку манипуляторов, порой даже не подозревая об этом. Ранее мы представили пять самых распространенных видов манипуляции, о которых говорит Непряхин, чтобы вы могли узнать себя и научиться не попадаться на удочку, а теперь рассказываем, как правильно говорить «нет» в ответ на просьбу, которую вы не хотите (или не можете) исполнить.

Сначала разберем типичные ошибки, которые люди совершают, когда пытаются сказать кому-то нет. Никита собрал четыре типовых и самых распространенных варианта ответов. Кстати, именно такие советы даются в большинстве психологических книг, посвященных этой теме. Но так ли они корректны?

4 неправильные тактики

Смягчение. Как часто мы пытаемся смягчить нашу просьбу: «Как-нибудь в другой раз…», «Мне приятно, что вы обратились ко мне, но я не смогу вам помочь в данной ситуации…», «Сейчас денег правда нет, но если бы были, я бы вообще без вопросов тебе одолжил…», «Сейчас не могу, правда, но в следующий раз — обязательно…».

Если мы говорим про дружескую просьбу, то, конечно, в этом приеме нет ничего плохого. Однако если перед нами настоящий манипулятор, то будьте готовы в другой раз услышать: «Помнишь, в прошлый раз ты мне отказал и обещал помочь в следующий раз. Вот сейчас как раз тот момент! Это очень важно!» И теперь он будет просить гораздо большего, пользуясь вашим обещанием и играя на чувстве справедливости.

Контррешение. Зачастую, пытаясь отказать, мы перенаправляем собеседника к кому-то другому или предлагаем альтернативный выход из ситуации: «Я навряд ли смогу помочь, но ты можешь обратиться в банк Х, там сейчас замечательные условия по кредитным карточкам…», «Обратитесь лучше к Маше…», «У меня, к сожалению, не будет такой возможности, но вот что, я вас могу порекомендовать…». Еще раз повторюсь: мы говорим только о манипулятивной просьбе.

Помните, что опытный ловкач может потом перекинуть на вас ответственность за неудачу: «Вот ты меня направила к Маше. Спасибо тебе, конечно! Она все запорола! Как мы теперь будем выкручиваться?» Заметьте, в словах манипулятора появилось слово «мы», и теперь он будет навешивать вызванное чувство вины на вас.

Тайм-аут. За этот пункт на Непряхина накинулась бы добрая половина психологов, ведь один из ключевых советов для отказа — это тайм-аут на обдумывание просьбы. Согласен. Но мы ведь ведем речь о самых сложных ситуациях, когда нам пытаются сесть на шею.

Давайте представим такой случай. Нас о чем-либо просят, мы говорим, что надо подумать. Проходит день, другой, неделя. Манипулятор подходит, слышит от нас вымученное «нет» и в ответ: «Спасибо тебе! Нельзя было сразу отказать? Я ведь рассчитывал на тебя. Мне предлагали помощь другие коллеги, я им отказывал…»

Навязанное чувство вины не только заставит вас выполнить просьбу, но и поставит в неудобное положение. Поэтому в манипулятивной просьбе такую стратегию категорически нельзя использовать; более того, неуместна она и в том случае, когда просьба является конструктивной.

Множество причин. Есть еще одна распространенная стратегия отказа. Мы начинаем называть сотни причин, почему мы не можем выполнить просьбу. Почему это неправильно? Все дело в том, что тем самым мы оправдываемся и демонстрируем свою вину. В этом нет ничего критически страшного при условии дружеских отношений, но когда мы имеем дело с матерым манипулятором, то будьте уверены, что на вашем чувстве вины он еще не раз искусно сыграет.

Так как же надо?

Вот 10 ключевых советов, которые помогут в нужный момент с полной уверенностью сказать «нет».

1. Помните, что отвечать на любую просьбу положительно в принципе физически невозможно.

2. В отказе нет ничего страшного. Просто поймите это.

3. Если вы возьмете на себя слишком много обязанностей, у вас есть шанс попасть в цейтнот или попросту перегореть. Надо любить себя и свое собственное время. Оно невосполняемо, как мы помним.

4. Невозможно быть хорошим для всех. Вежливым и корректным — да, легкоуязвимым и слабым — нет!

5. Если вы все-таки чувствуете себя некомфортно, отказывая человеку, задайте себе следующие вопросы: «Хочу ли я это сделать?», «Могу ли я это сделать?», «Есть ли у меня время и ресурсы для этого?», «Какими могут быть последствия от выполнения и невыполнения этой просьбы?».

6. Не бойтесь испортить отношения с человеком, который манипулирует вами и играет на вашей слабости.

7. В случае необходимости показывайте невыгодные последствия выполнения данной просьбы, например: «Вы хотите, чтобы я этим занялся и при этом нарушил сроки выполнения приоритетного проекта?», «Я теоретически могу это выполнить, если ты договоришься с руководством об оплате этого времени», «А вы тогда заберете моего ребенка из сада?».

8. Никогда не демонстрируйте чувство вины после отказа. Отказ — ваше законное право. Уверенные и ровные интонации, свободная и открытая поза. Вы имеете полное право не объяснять свое поведение, не извиняться за него и никому не объяснять свои мотивы, если вам того не хочется.

9. Если вы уверены в предстоящей манипулятивной просьбе, предотвратите ее, например, опередив собеседника рассказом о вашей крайне большой загрузке.

10. Ну и главное. Если говорите «нет», делайте это коротко и четко, твердо и решительно.

Никита Непряхин уверен, что делать из вежливости, чувства ложного джентльменства или приличия то, чего не хочешь, — невежливо и крайне неприлично, прежде всего по отношению к себе.