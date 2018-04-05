Чего не стоит терпеть на работе

Если к тебе относятся определенным образом, ты можешь верить в то, что именно этого и заслуживаешь. Неудивительно, что из-за этого у женщин чаще развиваются комплексы неполноценности и проблемы с самооценкой в отношении работы.

Каждый день на рабочем месте женщины сталкиваются с систематической дискриминацией. Это может отражаться как в неравной зарплате, несправедливых оценках, так и в более тонких моментах вроде социальной предвзятости. Ты имеешь полное право говорить, что ты заслуживаешь лучшего отношения, либо искать другую работу. Вот несколько конкретных проблем, с которыми не нужно мириться, даже если ты в душе и так знаешь, что достойна большего.

Отсутствие повышения

Согласно опросу кадрового агенства Fairygodboss, самая распространенная жалоба от женщин на свою работу заключается в отсутствии продвижения по службе. В другом опросе, проведенном аудиторской компанией Deloitte, выяснилось, что половина опрошенных считает, что им не хватает лидерских качеств. Если ты так думаешь о себе — так тебя воспринимают и окружающие.

Гостинг

Гостинг — феномен, который встречается не только в любовных отношениях, и с этим легко можно столкнуться и на работе. Конечно, люди не всегда находят время на то, чтобы ответить на электронные письма, а некоторые задачи и вопросы от тебя могут быть менее важны, чем совещания. Но если тебе необходимо что-то узнать, чтобы сделать свою работу правильно, но тебе никто не отвечает — ты имеешь абсолютное право продолжать настаивать на своем и требовать ответа.

Пристыживание за споры

Когда ты просишь поднять зарплату, и тебе отказывают — это одна ситуация. Гораздо хуже, если руководитель начинает манипулировать тобой и говорить, что твое поведение неправильно. Или предлагает тебе премии, а потом под надуманными предлогами отказывается их выплачивать. Любой человек имеет полное право просить о больших деньгах за свою работу, и это никак не может быть подлым поступком.

Критику за отсутствие телепатии

Если твой руководитель злится на тебя за то, что ты не делала задачу, о которой тебе не сообщили — знай, ты не одна. Справедливо будет попросить объяснить, что он хочет получить, и выполнить задание — или наоборот, исправить ошибку, о которой тебе не сообщили раньше. Нечестно критиковать людей за то, что они не владеют даром телепатии, и руководителю нужно научиться брать ответственность за то, как он общается и передает информацию.

Требования выполнить запрос за минуту

Ты имеешь право определять очередность задач в своем расписании, включая личную жизнь. Иногда у тебя даже нет возможности прочитать письмо, не говоря уже о том, чтобы выполнить задачу — и ты не обязана все бросать ради одного человека. Чаще всего с этим сталкиваются фрилансеры, ведь клиенты никогда не думают о том, что у тебя есть и другие клиенты. Комбо: если человек не отвечал на твои сообщения две недели, а потом требует ответа на свой запрос в течении пяти минут.

Зарплату, меньшую чем у мужчин на аналогичной должности

Это до сих пор происходит даже в самых прогрессивных компаниях и может повлиять на психическое здоровье. Одно из исследований в журнале Social Science & Medicine показало, что женщины, которые зарабатывают меньше мужчин с аналогичным опытом работы и уровнем образования, чаще страдают от беспокойства и депрессии. Если тебе действительно платят меньше, чем твоим коллегам-мужчинам, ты имеешь полное право серьезно пообщаться с твоим руководителем.

Обсуждение твоего внешнего вида

Неважно, к какой категории относятся разговоры — к сексуальным домогательствам или «полиции моды», твой внешний вид не должен как-либо упоминаться за столом во время дискуссии. Если ты не модель и не актриса, которая прослушивается на определенную роль, твоя одежда или макияж не имеют никакого отношения к работе, а обсуждение подобных тем даст тебе почувствовать себя как объект, а не как важный интеллектуальный актив.