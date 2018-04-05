Как жить людям с перепадами настроения

Иногда за короткий отрезок времени человек может испытать состояние всепоглощающего счастья, которое резко сменяется ощущением подавленности, чувством обиды, вины, а также раздражительностью и гневом. Проснулся не в духе, наорал на людей, нахамил кому попало и снова становишься добрым и милым. В течение дня эмоциональный фон постоянно меняется, и к концу дня ты чувствуешь себя обессиленным. В итоге реагируешь на все окружающее с большой долей агрессии. Мы говорим не про модную нынче биполярочку — эту проблему нужно решать только со специалистами. Мы про перепады настроения — достаточно распространенный вид расстройства психики.

Причин тому может быть великое множество: например, банальное неумение жить в одном моменте. Человек просто не успевает за ритмом жизни и думает о негативе. На это накладываются неудовлетворенные потребности, в результате чего возникает конфликт между реальным и нереальным миром. А иногда всему виной недостаток любви и внимания. Но чаще эти причины одновременно, бок о бок, словно всадники Апокалипсиса, прокатываются по психике, выжигая здравый смысл. Четвертым всадником как раз и становятся перепады настроения. Как побороть негатив, расскажем в самом конце. Но проблема в том, что это не гарантирует избавление от проблем на работе, в личной жизни и других местах. Ты можешь побороть своих бесов и сдерживаться, но как вести себя с людьми? Их ведь не переделаешь. Дыши глубже, соберись — подскажем, не только как подстроиться под жизнь, но и подстроить ее под себя.

Личное общение

Проблема: Перепады настроения бьют не столько по человеку, сколько по его окружению. Тебе достаточно проснуться не в духе, чтобы послать человека на три буквы, или высказать другу в лицо все, что ты про него думаешь. Наорал, и как будто камень с души свалился. Сразу хорошее настроение, сразу хочется пообщаться с людьми. А им почему-то не очень: только что ты унизил человека, и гораздо логичнее с тобой не общаться, а послать на хрен. Иногда, глядя на список причин, становится очень стыдно. Тебе пожаловались на жизнь, не уделили внимание, сказали, что одежда не подходит. Само собой, это не повод унижать человека. Решение: Дай себе установку не общаться с людьми, когда у тебя дурное настроение. Просто отстранись, избегай разговоров, отвечай односложно, а лучше вообще избегай общения, пока не почувствуешь, что раздражение куда-то пропало. Просто запирайся в комнате, делай глубокие вдохи и не выходи в народ. Но только в том случае, если ты в принципе псих ненормальный. Знаешь, почему людей настроения часто путают с обыкновенными хамами? Потому что ни те, ни другие не умеют себя сдерживать. Вся эта эмоциональность — не что иное, как отсутствие самоконтроля. Ну можно ведь взять себя в руки и ответить вежливо. Сам же понимаешь, что нет никакой причины унижать человека. Даже когда ты орешь и психуешь, то осознаешь последствия. Да, эмоционально станет легче, но появятся новые проблемы. Даже если ты окружил себя людьми, которые реагируют на твое дурное расположение как на плохую погоду в Петербурге, дисциплинируй себя. Это более чем возможно. Лучше ответить коротко, односложно, но вежливо, чем все, что думаешь. И не надо пенять на советы психологов, будто бы сдерживание приводит к нервным срывам. Иногда оно просто необходимо. Если бы люди не умели сдерживаться, то ходили бы грязными и засраными.

Работа

Проблема: Все люди в той или иной степени недовольны своей работой. Но личности с перепадами настроения, как кажется, страдают больше других, и весь процесс — хождение по очень тонкому льду. Ведь контролировать свои эмоции получается не всегда, и потому риск послать свое начальство в пешее эротическое путешествие за монструозными детородными органами появляется каждый раз, когда возникает недовольство твоей работой. К тому же редкий работодатель обладает даром психолога и, как правило, говорит все, что думает. Соблазн ответить ему вежливо, в рамках субординации, но так, чтобы он понял свою ничтожность, слишком велик. Все, вызов брошен. А боевики со Стетхемом и Сигалом научили, что нельзя оставлять обиду без ответа. А потом тебя отпускает, пелена гнева спадает, и ты думаешь: «А ведь они правы». Тебя ведь с натяжкой можно назвать хорошим работником, и проколов у тебя больше, чем на теле Юлия Цезаря после покушения. В этом и проблема. Практически все недовольны своей зарплатой, условиями труда, отношением к собственной персоне. Но у кого-то получается засунуть мнение в отдаленные участки организма и продолжать работать, а людям эмоциональным это сделать очень сложно. У них такие мысли заканчиваются продолжительным застоем, они уже готовы писать заявление на увольнение. Потом отпускает. Вечная кривая настроения еще и портит отношения с коллективом. Когда настроение хорошее, работа спорится и все коллеги кажутся родными и милыми. Когда плохое, то кажется, что коллектив тебя не замечает или, того хуже, обсуждает за глаза. У всех хорошее настроение, один ты как оторванный ломоть.

Решение: Статистика, жизненный опыт, многолетние наблюдения — да что угодно говорит о том, что люди настроения чувствуют себя комфортно, когда занимаются фрилансом или работают на себя. Так уж завелось, что окружающих они воспринимают преимущественно как раздражителей, и потому плотная работа в коллективе, где каждый может неловко пошутить или что-то сказать, где полно идиотов и мало талантов, может вызвать приступ гнева. Им лучше, когда контакты с людьми сведены к минимуму. Если подобного не получается, то на помощь приходит Ее Величество Самодисциплина. Настоятельно рекомендуем погрузиться в работу с головой, поскольку это единственный способ заслужить похвалу и уважение. Люди настроения чаще всего эгоистичные нарциссы, и им похвала жизненно необходима.

Выбор жизни

Проблема: Иногда мы принимаем перепады настроения за неопределенность в жизни. Сегодня утром ты решил завести нужные знакомства, а к вечеру мечтаешь о келье на одиноком острове. Еще час назад ты был полон решимости перевыполнить план, но одна маленькая заминка, и ты не хочешь ровным счетом ничего. Сегодня ты жалуешься на свою скучную работу, на то, что тебе не хватает драйва в жизни — завтра ты меняешь жизнь кардинальным образом, начинаешь чаще общаться с людьми и понимаешь, что активности в твоей жизни больше, чем нужно. Она утомляет, и ты мечтаешь о тихой спокойной работе. Это вечное метание из крайности в крайность сбивает с мысли и заставляет в 40 лет задаваться вопросом: «А кем я хочу стать, когда вырасту?». Решение: Все-таки никак люди не желают осознать, что работа — это еще не вся жизнь. Это способ заработать деньги. А жизнь начинается тогда, когда потраченное время вызывает у тебя чувство глубокого удовлетворения. Если работа вызывает у тебя такие светлые чувства, то можешь считать себя счастливчиком. Но проблема в том, что только единицы умудряются найти место, которое наполняет душу радостью, а кошелек — пиастрами. По статистике, чаще всего это удается людям, чье ремесло связано с творчеством. Решается эта дилемма очень просто: найди себе спокойную работу, которая будет стабильно приносить тебе деньги. Не обязательно самую веселую и полную приключений — пускай это будет скучное просиживание штанов за компьютером, но компенсировать недостаток будет активный отдых. Это идеальная пропорция для людей, которые вечно жалуются то на слишком скучную, то на слишком динамичную жизнь. Вот она, золотая середина. В конце концов, переизбыток эмоций не особенно способствует продуктивности.

Немного о том, как научиться сдерживать свои перепады

Еще раз повторяем, перепады настроения — это не биполярочка, поэтому есть способы укротить истеричку внутри себя. К сожалению, убить ее не получится, но взять под контроль и не скисать как дерьмо в любой ситуации вполне возможно. Вот некоторые секреты. Если внезапно почувствуешь необъяснимую тоску или раздражение на пустом месте, попытайся понять, чем они вызваны. Поняв причину фрустрации, оцени, насколько она значима для тебя в масштабе всей жизни. Это поможет взять под контроль свои эмоции.

Найди выход чувствам. Диапазон способов широк: от боевых искусств до дыхательной гимнастики и буддизма. Подобные вещи позволяют осознать свою силу и приведут в гармонию тело и душу. Коллекционирование марок не подойдет, серийное убийство женщин тоже. Нужно что-то воспитывающее, дисциплинирующее и заставляющее проходить проверку на прочность. Тебе важно научится сохранять спокойствие, находить внутренний баланс и не терять присутствия духа. Попробуй психануть на тренировке — тренер самолично закопает тебя в землю. И как ни странно, все вышеперечисленное учит находить контакт с людьми. В чем секрет, нам непонятно — видимо, в добродушии и гармонии. Прими себя таким, какой ты есть, со всеми прибабахами и сдвигами по фазе. Необходимость соответствовать жесткому стандарту успешности усиливает перепады настроения. Не нужно бежать за золотой антилопой, если ты от природы не охотник. Старайся довольствоваться малым и наслаждаться каждым днем. Счастье по большому счету в мелочах. Ведь истинное удовольствие достигается, когда ты идешь к мечте, а не достигаешь ее.