Какую суперсилу тебе могут дать токсичные отношения

Главная опасность токсичных отношений в том, что их замечают все, кроме тебя. Ты можешь долгое время жить под эмоциональным давлением, подвергаться газлайтингу и не замечать, что рядом — не любящий человек, а паразит, который использует твои слабости. Особенно тяжело нездоровые отношения сказываются на эмпатах. Их эмоции становятся оружием в руках манипулятора.

Мы рассказывали, как распознать токсичные отношения, и из-за каких ошибок в поведении девушки привлекают плохих парней. Но эмоции — очень личная вещь, и нет универсальной формулы удачного противостояния ядовитым людям. Всем, кто пережил тяжелые отношения, знакомо чувство истощения в конце и страха, что подобное может повториться. Однако этот негативный опыт даст тебе новые силы и возможности. Вот несколько полезных уроков, которые ты можешь вынести из токсичных отношений.

Перестанешь беспокоиться о том, что не все люди оправдывают наши ожидания

Я всегда восхищалась людьми, которые утверждали, что ничего не ждут от партнера и просто плывут по течению. Многих из нас пугают инертные отношения. Мы вкладываем в них много сил, надежд и эмоций и надеемся, что человек ответит взаимностью. Это вполне справедливо, но токсичные отношения учат одной вещи: не все способны заботиться о тебе так, как ты этого заслуживаешь. Не стоит винить себя в напрасных ожиданиях. Мы всегда стараемся искать то, чего нам не хватает, в других людях. Ключ к равновесию — в понимании, что не все могут оправдать твои надежды, а некоторых людей вообще не интересуют чужие потребности и ожидания. В этом нет ни твоей ошибки, ни твоей вины.

Станешь добрее к себе

Большая часть риторики в токсичных отношениях сводится к тому, что ты не полноценна без семьи, друзей или партнера, и это они тебе нужны, а не наоборот. Манипулятор не только заставляет чувствовать себя неполноценной без него, но и убеждает, что проблема в тебе, а не в его поведении. Иногда причиной нездоровых отношений действительно можешь быть ты сама, но если тебя используют, обманывают или лишают уверенности — это не твоя вина. После ухода из токсичных отношений ты станешь добрее к себе. Перестанешь взваливать на себя чужие ошибки и начнешь делать то, что хочешь, а не то, что от тебя требуют окружающие. Это большое заблуждение, что ты должна думать только о других, в основе счастливых отношений, прежде всего, — любовь к себе.

Станешь снисходительнее

Прощение — не значит принятие токсичного поведения как нормы жизни. Просто не стоит тратить энергию, эмоции и силы, жалуясь на людей, общение с которыми было нездоровым. Манипуляторы и паразиты отравляют не только отношения с ними. Они проникают в другие области твоей жизни, заражают мысли, разговоры. Токсичные отношения научат отпускать людей. Не потому, что ты смиришься с ядовитым поведением, а потому, что не будешь слишком долго грустить и беспокоиться из-за них. Завершить нездоровые отношения мало, важно сделать все, чтобы они не повторились. После того, как ты физически исключишь токсичного человека из своей жизни, придет время бороться с комплексами, ложными убеждениями и чувством вины, которое он в тебе поселил. Помни, что этот опыт не должен испортить тебе жизнь, и правильно используй способности, которые ты из него извлекла.